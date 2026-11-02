華人大讚Trader Joe's「韓式熱狗棒」比韓超賣的更好吃 外酥內軟又拉絲加熱法曝光

網友在Trader Joe's隨手購入一款馬鈴薯起司熱狗棒，沒想到加熱後外酥內軟，味道甚至比她吃過的韓國超市熱狗棒更出色。熱狗示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Valeria Boltneva）

AI摘要 文章摘要整理： 華人網友分享Trader Joe's冷凍馬鈴薯起司熱狗棒的試吃心得，稱其口感外酥內軟、起司拉絲，甚至比韓超市同類商品更好吃，並整理多種加熱方法。

連鎖超市Trader Joe's 又有冷凍食品引發討論。一名小紅書華人 網友「小王的快樂日記」近日分享，原本只是逛店時隨手購入一款馬鈴薯起司熱狗棒(Potato Cheese Sticks)，沒想到加熱後外酥內軟，味道甚至比她吃過的韓國超市熱狗棒更出色，讓她直呼「還好沒有因為猶豫而錯過」。

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「小王的快樂日記」表示，自己面對沒吃過的新商品時經常猶豫，這次在同行者果斷購入下才有機會嘗鮮。商品每盒共有4支，全部採獨立包裝，方便依照食量單支取用，也適合放在冷凍庫當作臨時點心或宵夜。

拆開包裝後，便能聞到明顯油脂香氣。熱狗棒外層裹滿馬鈴薯丁，加熱後變得十分酥脆，內餡起司則能呈現明顯拉絲效果。「小王的快樂日記」認為，深夜嘴饞時加熱一支十分滿足，搭配Trader Joe's自有品牌番茄醬後，又能增添酸甜風味並減少油膩感。

不過，想吃到外酥、內餡完全融化的口感，仍須掌握加熱時間。「小王的快樂日記」提醒，最好依照包裝指示加熱約10分鐘。她曾因為等不及而提早取出，結果內部起司尚未完全變軟，也無法順利拉絲，因此建議耐心等待。

留言區則提供多種快速加熱方法。有網友表示，使用微波爐約1分鐘即可食用，外皮仍有一定脆度，但加熱太久容易焦掉；另有人曾微波4分半鐘，結果商品直接冒煙，顯示實際時間仍須依微波爐功率調整。

也有網友推薦「微波爐加氣炸鍋」的兩段式做法，先微波約30秒快速加熱內餡，再放入氣炸鍋烤3至4分鐘，便能兼顧起司融化與外皮酥脆。不過，微波時間不宜過長，否則內餡可能爆開；不同機型功率有差異，第一次嘗試最好縮短時間並隨時觀察。

多名吃過的網友留言表示，這款商品確實令人驚喜，也有人原本覺得味道普通，看完分享後又想重新嘗試。另有人反映起司完全不拉絲，「小王的快樂日記」推測可能是加熱時間不足。