我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港「娃娃影后」好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

女子買收租房以為穩賺不賠 還沒收到租金先收4萬美元罰單

華人大讚Trader Joe's「韓式熱狗棒」比韓超賣的更好吃 外酥內軟又拉絲加熱法曝光

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友在Trader Joe's隨手購入一款馬鈴薯起司熱狗棒，沒想到加熱後外酥內軟...
網友在Trader Joe's隨手購入一款馬鈴薯起司熱狗棒，沒想到加熱後外酥內軟，味道甚至比她吃過的韓國超市熱狗棒更出色。熱狗示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Valeria Boltneva）

AI摘要

文章摘要整理：

華人網友分享Trader Joe's冷凍馬鈴薯起司熱狗棒的試吃心得，稱其口感外酥內軟、起司拉絲，甚至比韓超市同類商品更好吃，並整理多種加熱方法。

連鎖超市Trader Joe's又有冷凍食品引發討論。一名小紅書華人網友「小王的快樂日記」近日分享，原本只是逛店時隨手購入一款馬鈴薯起司熱狗棒(Potato Cheese Sticks)，沒想到加熱後外酥內軟，味道甚至比她吃過的韓國超市熱狗棒更出色，讓她直呼「還好沒有因為猶豫而錯過」。

▲ 影片來源：Instagram＠trader_joes_treasure_hunt（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「小王的快樂日記」表示，自己面對沒吃過的新商品時經常猶豫，這次在同行者果斷購入下才有機會嘗鮮。商品每盒共有4支，全部採獨立包裝，方便依照食量單支取用，也適合放在冷凍庫當作臨時點心或宵夜。

拆開包裝後，便能聞到明顯油脂香氣。熱狗棒外層裹滿馬鈴薯丁，加熱後變得十分酥脆，內餡起司則能呈現明顯拉絲效果。「小王的快樂日記」認為，深夜嘴饞時加熱一支十分滿足，搭配Trader Joe's自有品牌番茄醬後，又能增添酸甜風味並減少油膩感。

不過，想吃到外酥、內餡完全融化的口感，仍須掌握加熱時間。「小王的快樂日記」提醒，最好依照包裝指示加熱約10分鐘。她曾因為等不及而提早取出，結果內部起司尚未完全變軟，也無法順利拉絲，因此建議耐心等待。

留言區則提供多種快速加熱方法。有網友表示，使用微波爐約1分鐘即可食用，外皮仍有一定脆度，但加熱太久容易焦掉；另有人曾微波4分半鐘，結果商品直接冒煙，顯示實際時間仍須依微波爐功率調整。

也有網友推薦「微波爐加氣炸鍋」的兩段式做法，先微波約30秒快速加熱內餡，再放入氣炸鍋烤3至4分鐘，便能兼顧起司融化與外皮酥脆。不過，微波時間不宜過長，否則內餡可能爆開；不同機型功率有差異，第一次嘗試最好縮短時間並隨時觀察。

多名吃過的網友留言表示，這款商品確實令人驚喜，也有人原本覺得味道普通，看完分享後又想重新嘗試。另有人反映起司完全不拉絲，「小王的快樂日記」推測可能是加熱時間不足。

精華 FAQ

  • 因為一名小紅書網友試吃後大讚它外酥內軟、起司會拉絲，風味甚至比她吃過的韓國超市熱狗棒更好，讓不少人看完也想入手。

  • 每盒共有4支，且全部獨立包裝，方便按食量單支取用，也適合冷凍保存作為臨時點心或宵夜，對想隨時加熱的人相當方便。

  • 原作者建議先依包裝指示加熱約10分鐘，才能讓外皮酥脆、起司完全融化；也有網友推薦先微波30秒再用氣炸鍋烤3至4分鐘，但需注意火候與機型差異。

小紅書 華人 Trader Joe's

上一則

女子買下收租房以為穩賺不賠 還沒收到租金先收4萬元罰單

下一則

不是酒精 這種常見飲品與「胰臟癌」有關 1周只喝2次也有風險

延伸閱讀

Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架

Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架
秋冬暖胃料理再加一 鮪魚泡菜湯20分鐘上桌 酸辣濃郁配白飯超滿足

秋冬暖胃料理再加一 鮪魚泡菜湯20分鐘上桌 酸辣濃郁配白飯超滿足
好市多超硬豆腐成高蛋白早餐好幫手 華人營養師曝快手雞蛋料理法

好市多超硬豆腐成高蛋白早餐好幫手 華人營養師曝快手雞蛋料理法
加起司前「多一步驟」 香烤吐司麵包口感大驚喜

加起司前「多一步驟」 香烤吐司麵包口感大驚喜

熱門新聞

美國一名好市多女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅時薪14美元，後來一路翻倍飆升，現在年薪預估上看8萬美元。(記者黃筱晴／攝影)

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

2026-11-01 23:30
搭飛機時該選靠窗還是走道，每個旅客都有不同偏好。示意圖。（取材自pexels.com@Clément Proust ）

搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變

2026-10-26 22:25
屬牛、屬兔、屬龍與屬豬的女性，常被賦予人品出眾、處事有涵養的美好寓意。她們懂得努力賺錢，也有守住成果的智慧，隨著閱歷增加，生活更容易走向富足。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sam Lion）

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

2026-10-28 21:25
選購食材時應考量「若剩下來還能做什麼料理」，優先購買洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜、豬肉片、雞胸肉與豆腐等萬用食材，減少因用不完而丟棄的食材，避免不必要的開銷。示意圖。（取材自pexels.com@Karen Longwell ）

自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

2026-10-29 21:25
小蘇打粉也能去除馬桶內壁的污漬與污垢。(Pexels）

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

2026-10-25 22:14
若打算在今年退休或已經退休，理財網站GOBankingRates列出退休後值得考慮居住的五個城市，包括北卡羅萊納州阿什維爾、新墨西哥州里約蘭町。圖為阿什維爾街景，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jehu Israel）

想在今年退休 五城市「生活成本低但高品質」值得考慮

2026-10-30 22:25

超人氣

更多 >
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」