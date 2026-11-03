整理包／美中「載人登月」決戰時刻來了 誰先達陣各國都在看

位於佛羅里達州的NASA甘迺迪太空中心，「阿提米絲3號」任務的「太空發射系統」（SLS）火箭最後一組左右兩側前段固態火箭推進器發動機組件，被組裝整合至移動發射台上。（美聯社）

中國在近日披露了最新消息 ：要在2030年前實現載人登月，這是中國首次將細化方案公之於眾。至此，美中太空競賽進入白熱化，誰先達陣，誰就贏得面子、裡子。

人類上一次登月已是1972年。半個多世紀後，美國與中國再度將月球列為太空探索的重要目標，中國若能按期完成計畫，將成為半個多世紀以來首個實現載人登月的國家。

1.沉寂54年 美中為何再掀登月熱？

1960年代，美國與蘇聯展開冷戰太空競賽。1969年，美國阿波羅11號完成首次載人登月，1972年阿波羅17號結束任務後，人類中斷載人登月超過半世紀。

如今，太空競賽的主角轉為美國與中國。美國透過NASA 推動阿提米絲計畫，中國則整合嫦娥探月工程及載人航天技術，分別設定2028年及2030年前的登月目標。

雙方重新競逐月球，主要有三個原因：

1.科技實力： 載人登月考驗火箭、太空船及登月器等技術。

2.月球資源： 南極可能蘊藏水冰，未來可望提供飲用水、氧氣及火箭燃料原料。

3.太空戰略： 月球基地可作為長期探索據點，為未來火星任務累積經驗。

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2.美國進度：4名太空人繞月一圈 下一步要登陸

美國由NASA主導阿提米絲計畫，希望讓太空人重返月球，並逐步建立月球基地。

2026年4月1日，阿提米絲2號搭載4名太空人升空，展開約10天的繞月任務，4月10日在加州外海安全濺落。這是1972年以來首次載人繞月任務，為後續登月累積經驗。

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目前NASA已調整任務安排，原定登月的阿提米絲3號改為2027年近地軌道測試，讓不同太空船進行交會對接；真正的載人登月改由2028年阿提米絲4號執行。

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3.中國追趕：嫦娥七號探路 登月3大設備上陣

中國計畫在2030年前實現登陸月球。(取材自央視)

中國的載人登月計畫，並非單靠一枚火箭完成，而是整合無人探月、載人航天及月面著陸等技術。

今年中國一方面推進嫦娥七號月球南極探測，另一方面測試長征十號火箭、夢舟載人飛船及攬月月面著陸器，為2030年前首次載人登月做準備。

嫦娥七號原定2026年發射，前往月球南極探測水冰及月表環境，但中國8月23日宣布任務不符合發射條件，無法在今年預定窗口執行，新的發射時間尚未公布。

載人登月三大設備：

1.長征十號火箭： 負責發射載人飛船及月面著陸器。

2.夢舟載人飛船： 搭載太空人前往月球軌道，並負責返回地球。

3.攬月月面著陸區： 負責將太空人送往月面，再返回環月軌道。

今年2月，中國完成長征十號低空演示驗證及夢舟飛船逃逸飛行試驗，為載人登月再跨出一步。

10月31日，中國月球探測工程總設計師王翔公布首次載人登月方案，採取「兩次發射、一次登月」模式。3名太空人組成乘組，其中2人登陸月面，另1人留在環月軌道值守。

中國規畫在2028年至2030年間，於海南文昌航天發射場執行3次無人繞月驗證任務及1次載人登月任務。

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4.不只比火箭 美中技術路線也不同

兩國最大差異在於，美國採取政府主導、民間企業共同開發的模式；中國則由國家統籌，透過兩次火箭發射完成太空人轉移及登月。

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5.月球南極有什麼寶？美中搶找水冰與能源

月球南極受到美中關注，主要因為可能蘊藏水冰，部分高地也能長時間接受陽光，具備資源及能源開發潛力。

除了水冰，美中也開始布局月球核能。世界新聞網10月5日報導，美國規畫在2030年底前準備20千瓦核反應爐，俄羅斯則與中國合作推動月球核能設施，預計2036年前交付。

核能可支援基地長期運作，但若設備發射或運作失敗，也可能造成放射性汙染。

美國今年也調整月球基地布局，NASA規畫未來7年投入200億美元，將資源轉向月球表面基地建設；中國則與俄羅斯合作推動國際月球科研試驗站。

月球基地除了支援太空人長期生活，也可能成為未來前往火星的中繼站。

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6.誰可能先登月？

從目前公開時程來看，美國2028年的目標比中國2030年前的目標早；但美國過去曾多次延後任務，中國也還有多項關鍵設備需要驗證，雙方都存在時程變動的可能。

而且，率先登月不等於率先建立月球基地。 真正的長期競爭，還包括水冰能否開採、基地能源能否穩定供應，以及太空人能否長期在月球生活與工作。

這場太空競賽的結果，最終不只取決於誰先踏上月球，也要看誰能把短暫登月變成持續探索月球的能力。