整理包／「上古許光漢」是誰？Threads考古潮 讓花系列男神林煒翻紅

林煒（左）年輕時撞臉許光漢(右)。（本報資料照片）

57歲的昔日「花系列」小生林煒，最近在社群平台Threads意外翻紅，網友挖出他近30年前主演的「女人花」、「我永遠愛你」等電視劇片段，發現他年輕時斯文帥氣，笑起來和「想見你」36歲台灣當紅男星許光漢有幾分神似，封他為「上古許光漢」，林煒本人也認了撞臉，笑說要去查一下家譜。

這波「文藝復興」不只讓Z世代年輕人認識了90年代台劇男神，也讓當年大膽的劇情尺度、林煒與前妻龔慈恩的錄影帶往事，以及他離婚後的生活與星二代女兒，重新成為話題。

色氣滿滿：threads掀起考古潮

10月中旬開始，有Threads網友發文，演算法一直推送林煒年輕時的照片和戲劇片段，原本只是好奇點開，結果一路追回去重看「女人花」。網友驚嘆，林煒當年的清秀外型，就算放在現在的偶像市場也相當亮眼。

討論很快擴散，不少人翻出林煒的舊作「朝聖」，發現他在劇中戴著金邊眼鏡色氣滿滿，笑起來的角度很像許光漢，大讚他是「純天然神顏」。他和席曼寧在「我永遠愛你」裡的激情吻戲也被挖出來瘋傳，一幕兩人狂親，席曼寧卻說等下要去找「老老公」，原來是要去找外公。

今年63歲的席曼寧擁有深邃的五官輪廓，網友乾脆稱她是「上古許瑋甯」。

林煒承認與許光漢神韻確實像，但他覺得許光漢還是比較帥，還開玩笑說要查家譜，看看兩人是不是親戚。他說最近身邊朋友一直傳訊息給他，能跟許光漢撞臉其實還不錯。

1997年「我永遠愛你」開鏡，崔佩儀（左起）、林煒、席曼寧。(本報資料照片)

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當家小生：「花系列」狗血劇你看過幾部

今年57歲的林煒出生於中國天津，10歲移居香港讀書，20歲時被知名製作人周遊發掘，赴台灣拍戲。他靠中視「花系列」電視劇走紅，成為當家小生。

淡出演藝圈後，林煒轉戰科技業。他擔任「MetaFace超級臉」公司執行長，和女友Cora一起研發AI、VR長照人力培訓平台，產品已入選經濟部創新照護產品名錄。他表示，如果有適合的戲約，還是不排斥再演。

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尺度超大：「我永遠愛你」讓龔慈恩氣到丟掉錄影帶

這次被Threads網友瘋傳的片段，出自林煒1997年的「我永遠愛你」。第一集，林煒把席曼寧壓在牆上熱吻，手往她胸口移動，還笑著說出台詞「妳胸部好美」，讓網友直呼30年前電視劇尺度驚人。

不過這句台詞其實有「衛教」用意：劇中席曼寧罹患乳癌，林煒正是在親密時摸到硬塊，才發現她生病。

還有一個網友挖出的片段，席曼寧打電話給林煒，打情罵俏地直呼：「你這個壞蛋，你啊！你壞蛋蛋，你壞壞蛋。」

Threads上的留言五花八門，有人笑說林煒在「我永遠愛你」一直在發情，也有人說，誰再說30年前民風保守就跟他拚了。如今的林煒倒是很淡定。他說當年節目晚上9點以後才播，題材本來就比較辛辣，當時的編劇和製作人很前衛，這些內容放到現在可以直接上Netflix。

但戲演得太逼真，也在戲外惹了風波。當時林煒和女友龔慈恩愛情長跑十多年還沒結婚，龔慈恩正在中國大陸拍戲，看了播出後覺得不對勁，質問林煒與席曼寧是不是真的，連雜誌都報導他們「假戲真做」。

林煒2015年在節目上回憶，龔慈恩看完觸診那場戲後追問兩人的關係，隔天笑笑地出門，他回家才發現自己特地錄下收藏的整套錄影帶全不見了。席曼寧則說，她輾轉得知，龔慈恩倒垃圾時把錄影帶全丟了。

林煒2019年與龔慈恩離婚，他的現任女友Cora看了「我永遠愛你」片段反而大方稱讚，說這才發現林煒有酒窩，當年沒有濾鏡和磨皮還能這麼帥，很厲害。

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林煒(左一)當年曾帶龔慈恩(右一)、林愷鈴(右二)一起上台灣節目的模樣。（本報資料照片）

現實生活：離婚有女友 女兒繼承美貌被譽「香港小潤娥」

林煒和前妻龔慈恩因合作古裝劇「雪山飛狐」相識，愛情長跑多年後在1999年結婚，婚後定居香港，曾是演藝圈公認的模範夫妻。

2019年，林煒被週刊拍到與Cora當街擁吻，他隨後大方認愛，並透露已和龔慈恩分居兩年，同年兩人離婚，結束20年婚姻。龔慈恩事後受訪時說，夫妻長期分隔兩地，漸行漸遠。

離婚後，林煒和Cora交往至今已邁入第7年，兩人互稱老公、老婆，也一起經營公司，但始終沒有登記結婚。林煒的理由是，再婚就代表風險，有了夫妻頭銜可能會對彼此要求更高，目前關係很穩定，沒必要增加新元素。

林煒和前妻龔慈恩育有一女一子，兒子林卓毅身高190公分，據報已是實習律師；女兒林愷鈴則繼承父母衣缽進入香港演藝圈，清麗的外貌和高挑的身材被封為「香港小潤娥」。

林煒提起女兒時很低調，他說自己有個「怪癖」：不想讓女兒被說成是誰的誰，希望她靠自己的實力發展。

龔慈恩曾在「那年花開月正圓」飾演何潤東的媽媽，和孫儷幾場婆媳互動，感動到逼出觀眾眼淚。

龔慈恩（右）與林煒所生的女兒林愷鈴（左）也在演藝圈發展。（取材自微博）

林煒(右)這幾年拚事業常熬夜，還好有女友Cora時時看顧他的健康。(記者沈昱嘉／攝影)

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