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台積電效應帶動地產熱 台灣投資人湧鳳凰城 6年投入5億美元

編譯季晶晶／即時報導
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台積電赴美設廠帶動鳳凰城周邊房市，吸引台灣投資人進場。示意圖。（路透）
台積電赴美設廠帶動鳳凰城周邊房市，吸引台灣投資人進場。示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

台積電在亞利桑納擴建帶動就業與住宅需求，吸引台灣投資人將台南經驗複製到鳳凰城北郊，推升房價並引發新一波開發與在地爭議。

彭博資訊報導，台積電亞利桑納州設廠及後續擴建，正把鳳凰城北部郊區變成房地產投資熱區。見識過台灣「台積電效應」的投資人，希望在美複製獲利經驗。當地房仲接到詢問電話，不管問的是哪塊地，對方最常問的就是：離台積電多近？

根據大鳳凰城經濟發展委員會資料，自2021年以來，台灣投資人已在當地投入5億美元。

世邦魏理仕（CBRE Group）駐鳳凰城執行副總裁Kevin Calihan表示，台灣投資人明顯比長年在亞利桑納州或美國經營的人更看好當地，而且早已走在前面。

這股信心來自台灣經驗。向台灣買家銷售美國住宅的房仲公司Funwoo負責人Nancy Tseng表示，客戶未必熟悉鳳凰城，但台積電擴建台南廠區後，當地房價漲幅超越台灣其他地區。過去在台南買房的成功經驗，讓他們希望跟著台積電到鳳凰城，再次複製獲利模式。

具體投資案例也已出現。總部位於華盛頓特區的Taicoon Property Partners，在台灣科技與房地產業高階主管支持下，以8800萬美元買下距台積電廠區約10分鐘車程的兩塊土地，初步規畫投入10億美元，開發住宅、多層樓購物中心等設施，並構想引進鼎泰豐、誠品書店等品牌。

支撐這波投資的，是台積電擴建帶來的就業與住宅需求。台積電已在亞利桑納州聘雇約3500人，計畫再增聘2500人，供應商也陸續進駐。

房地產平台Zillow數據顯示，廠區周邊North Gateway與Desert View兩區，過去六年房價平均上漲約53%，高於鳳凰城全市的42%。即使在疫情後房市回落期間，距離晶圓廠較近的住宅也更保值。

新住宅開發也跟著增加。當地住宅研究公司Belfiore Analytics指出，台積電廠區西側的一個地區預計新增3300戶住宅，是2000年代初期以來最大規模的開發。

不過，開發熱潮也帶來摩擦。地下水管理與州有土地出售規定，限制了可供新開發的土地；居民則擔心供水、交通，以及大量新屋對既有房價的影響。

在當地住了20年的烏姆勞夫（Jim Umlauf）抱怨，附近道路四處開挖，台積電施工後交通更加惡化。他和家人正計畫近期搬走。

精華 FAQ

  • 因為台積電在亞利桑納州設廠並持續擴建，帶來就業、供應鏈與住宅需求，讓周邊土地與房市升溫。台灣投資人看見台南經驗後，認為可在鳳凰城複製獲利模式。

  • 根據大鳳凰城經濟發展委員會資料，自2021年以來，台灣投資人已在當地投入5億美元。除了買地與住宅布局，也有大型開發案規畫進一步擴大投資規模。

  • Zillow顯示，廠區周邊兩區過去6年房價平均上漲約53%，高於鳳凰城全市42%。但開發也造成供水、交通與土地限制問題，部分居民擔心施工與新建案衝擊生活品質。

房地產 亞利桑納州 台積電

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