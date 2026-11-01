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蛋餅如何成為台灣早餐日常？ 學者：與冷戰和移民有關

中央社／台北1日綜合外電報導
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蛋餅深受台灣民眾喜愛。（本報資料照片）
蛋餅深受台灣民眾喜愛。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

蛋餅之所以成為台灣常見早餐，源自1949年後戰後移民帶來麵食文化，以及韓戰後美援小麥和麵粉推動台灣麵食產業發展。

蛋餅如今是台灣常見早餐，背後卻有一段移民與冷戰交織的歷史。1949年後移民帶來麵食文化，韓戰爆發後，美國援助麵粉與小麥，帶動台灣麵粉業及麵食普及，改變台灣飲食習慣。

美國全國公共電台（NPR）報導，師範大學飲食歷史學者陳玉箴表示，像蛋餅這類以小麥製作的料理，在1949年中國國民黨於國共內戰中敗給中國共產黨並撤退來台之前，在台灣其實並不常見。

當時將近200萬人冒險渡海，從中國大陸來到台灣，也帶來與台灣截然不同的飲食傳統。

陳玉箴指出：「他們擅長製作麵食，正是這群戰後移民，讓蛋餅等麵食逐漸普及。」

但從歷史來看，台灣受限於氣候等因素，小麥產量其實並不大。但國立台灣歷史博物館研究員陳怡宏表示，改變這一切的關鍵是冷戰。

隨著共產黨掌控中國大陸，加上1950年韓戰爆發，華府突然將台灣視為阻擋共產主義擴散的前哨堡壘。美軍隨即進駐，大量援助物資也湧入台灣，其中包括一袋袋小麥和麵粉。

陳怡宏說：「一開始，台灣先是接收美國援助的麵粉，後來才是小麥，進而帶動國內麵粉研磨產業起步。」

當年美援物資規模龐大，部分麵粉袋甚至被改造成衣物。博物館內便展示著用這些發放到台灣各地的麵粉袋剩餘布料，為孩子們縫製的襯衫與內褲。

陳怡宏站在展覽前表示：「台灣的地位變得更加重要。為了維繫所謂的反共體系，台灣的政治、經濟和軍事都必須保持穩定，因此需要援助。」

台灣也與美國共同成立台灣區麵麥食品推廣執行委員會，致力於向台灣大眾宣導並推廣各式麵食料理的製作方法。

隨著新興麵食料理風行，台灣得以將過去用來供應國內人口的稻米轉銷國際市場。另一方面，美國也藉由出口小麥到台灣，緩解國內小麥生產過剩的問題。

夾在美中利益競爭之間的這座小島，長久以來一直受到移民歷史與強權政治的影響。而這一切，全都在台灣人最愛的在地美食蛋餅中體現出來。

如今，蛋餅已成為台灣早餐餐桌上常見的料理。

精華 FAQ

  • 因為1949年後來台的移民帶來麵食製作技術，戰後又有美援麵粉與小麥大量進入台灣，讓麵食從少數族群料理逐漸變成全民早餐。

  • 共產黨掌控中國大陸、韓戰爆發後，美國把台灣視為反共前哨，隨即輸入大量小麥與麵粉，並促成國內麵粉研磨產業起步。

  • 台灣和美國共同成立台灣區麵麥食品推廣執行委員會，向民眾宣導麵食作法，讓各式麵點更普及，也間接改變台灣飲食結構。

共產黨 移民 早餐

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