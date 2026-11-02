\]出國注意 入住飯店「4大噴錢陷阱」曝光 忽略恐傷荷包

縱使預定飯店價格看起來非常實惠，但等到前台遞給你房卡時，各種額外費用才隨之浮現。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

計畫出國旅遊時，預定飯店選擇是非常重要的一環，縱使價格看起來非常實惠，但等到前台遞給你房卡時，各種額外費用才隨之浮現，最終房費只是總帳的一部分，近期有媒體點出辦理入住時容易忽略的「四大細節」，全都有可能讓原本合理的價格變成不必要的昂貴開銷。

AOL報導，首先，最常見的錯誤便是「以為標價已包含所有費用」：預訂飯店時，人們往往只專注於房費，卻忽略了背後可能隱藏的其他費用，飯店可能會加收度假村費、目的地費、停車費或其他特定費用，有些費用涵蓋了客人根本用不到的設施，這往往讓人感到格外惱火，沒人願意為自己從未享用過的設施買單，尤其是在預訂過程中，這些額外成本幾乎未被明確提及。

第二點是「將預授權誤認為最終扣款」：辦理入住時，前台會要求提供信用卡並進行刷卡，隨後你便會發現可用額度突然減少了，這難免讓人感到不安，尤其是當你已經提前支付過房費時。在許多情況下，飯店會進行「預先授權」（Authorization Hold），以涵蓋客房服務、迷你吧消費或可能發生的設施損壞等額外費用，因此入住時最好確認預授權的確切金額及退款時間。

第三點是「未確認價格便接受房間升級」：辦理入住時，前台人員可能會向您推薦視野更好、床更大或位於高級樓層的房間，在長途跋涉之後，這聽起來確實很誘人，但在同意升級之前，請務必確認升級是否需要額外付費，以及所報價格是否涵蓋了整個入住期間。同樣的謹慎也適用於提前入住、延遲退房以及其他特定的房務需求，在同意任何付款之前，務必先詢問相關費用。

最後則是「忽略預訂資料核對與房間確認」：旅途勞頓容易讓人只想趕緊拿到房卡、找到電梯，因此忽略了必要的核對工作，其實，辦理入住正是發現並糾正預訂錯誤的絕佳時機，務必確認預訂資訊中的入住日期、房型、入住人數以及任何特殊安排，如果等到行李已經拆開，或者飯店客房全部訂滿後再發現問題，處理起來會麻煩得多。

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