空服員不瞞了！揭「免費升等」7大密技　這身穿著直接淘汰

搭機出國時，不少經濟艙旅客都夢想能幸運獲得免費升等。（取材自pexels.com@Vitaliy Todo）

搭機出國時，不少經濟艙旅客都夢想能幸運獲得免費升等，享受商務艙或頭等艙的舒適空間。究竟該如何提高升等機會？美國旅遊雜誌Travel + Leisure訪問多名現任及前任空服員，並彙整旅遊達人的實用建議，揭露爭取免費升等的7大技巧，包括搭機日期、詢問時機，甚至穿著打扮，都可能影響結果。不過，能否成功升等，仍取決於航空公司的規定及座位供應情況。

選擇旅客較少的日子搭機

想要升等至更高級的艙等，首要條件當然是該艙等還有空位。如果旅客習慣在出發前才訂機票，通常可以透過訂票時的選位頁面，大致觀察座位選擇情況。TikTok旅遊網紅邱奇（Shelby Church）建議，旅客可以選擇搭機人潮較少的日子，例如周二至周四以及周六，並盡量避開上午接近中午時段出發的航班。她表示「我幾乎沒聽過有人討論這個方法，但其實相當有效。」

登機前主動詢問

前空服員、TikTok網紅卡馬拉尼（Kat Kamalani）表示，爭取升等的最佳時機，就是在登機門等待登機的時候。旅客可以主動與登機門地勤人員交談，表達自己希望升等的意願。卡馬拉尼以她過去任職的航空公司為例指出「一旦旅客登機，我們身為空服員就無能為力了」。不過，每家航空公司的規定仍有所不同。

一般而言，登機門地勤人員手中會有一份符合升等資格的常客會員名單，但如果名單上沒有任何人，或許就是其他旅客碰運氣的好機會。

取得航空公司菁英會員資格

想要免費升等機艙，最可靠的方法就是取得航空公司的菁英會員資格。 當頭等艙或商務艙出現空位時，航空公司通常會優先考慮擁有高階會員資格的常客。如果長期搭乘同一家航空公司的航班、累積足夠的飛行哩程，除了有機會免費升等，還可能享有機場貴賓室使用權、免收行李託運費及優先登機等福利。

對機組人員保持友善

空服員兼作家奧坎波（Lia Ocampo）指出，如果乘客有機會在登機後獲得升等，通常會發生在航班起飛前的最後階段。她解釋，航班有時會出現重量與平衡方面的問題，這時機組人員可能要求空服員將部分乘客從機艙後方移至頭等艙或機艙中段，接著就會決定要讓哪些乘客換位升等。她透露，平時對空服員態度友善、展現尊重的乘客，通常會是優先考慮的人選。

卡馬拉尼表示，旅客登機後安靜地待在自己的座位上，就是一名很棒的乘客。如果還能保持愉快的心情，或是友善地對待空服員，那就更好了。她建議，當空服員走近時，不妨與他們保持眼神交流，並對他們提供的服務表達感謝。

搭機穿著得體

大多數旅客搭機時，都希望穿著盡可能舒適的服裝，但旅客的穿著打扮，卻可能成為能否獲得升等的關鍵因素之一。雖然航空公司不太可能單憑穿著，就決定讓某位旅客升等，但部分空服員透露，如果旅客穿得過於隨便或休閒，可能因此被排除在升等名單之外。

主動告知地勤人員特殊需求

攜帶嬰兒同行的旅客，可能有較高機會獲得升等。卡馬拉尼建議，旅客可以在登機前先向地勤人員詢問，是否能夠安排到空間較寬敞的舒適座位，或是位於艙區隔板後方的第一排座位。此外，身材高大的旅客或孕婦，也可能有機會被安排到更舒適的座位。

特殊紀念日不妨碰碰運氣

奧坎波建議，如果旅客是為了慶祝特殊日子而搭機，也可以讓登機門地勤人員知道，但最好以自然、輕鬆的方式提起，而不是直接要求特殊待遇。她表示「可以友善地與登機門地勤人員聊天，順勢提到這次旅行的特殊意義」。不過，旅客也最好別過度期待。多數情況下，地勤人員無法因為旅客慶祝生日、結婚紀念日等特殊場合，就提供額外福利。

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