她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

美國一名好市多女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅時薪14美元，後來一路翻倍飆升，現在年薪預估上看8萬美元。(記者黃筱晴／攝影)

美式賣場好市多（Costco）向來以優渥薪資與完善福利著稱。美國一名女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅打算擔任暑期工讀生，沒想到一路晉升並考取專業證照，時薪從剛入職的14美元一路翻倍飆升，年薪預估上看8萬美元，引發廣大網友熱議。

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根據Upworthy報導，這名在影音平台TikTok上自稱喬絲（Joce）的好市多員工，日前透過影片揭露自己多年來的薪資變化。她表示，2018 年加入好市多時，原先只規劃打一份短期暑期工，沒想到隨著年資累積與內部晉升，薪資逐年調升。

到了2025年，喬絲的時薪已從最初的14美元大幅提高至37.9美元，漲幅高達171%。若以全職每週工作40小時、一年52周計算，其基礎年薪約為7萬8832美元。此外，該數字還不包含好市多每年發放兩次的績效獎金、完整員工福利以及週日上班的加班薪資加成。

喬絲能夠獲得高額時薪，除了依靠年資累積之外，更關鍵的原因在於她成功轉任內部專業職務。喬絲透露，自己後來進入好市多眼鏡部門服務，並順利考取專業配鏡師執照，使她的基本時薪提升至31.9美元。

在加計專業職務津貼後，喬絲的平日時薪來到37.9美元，若逢周日出勤，受惠於假日薪資加成制度，時薪更一舉衝上56.85美元。喬絲以自身經歷證明，即便從基層打工起步，只要善用企業內部的轉職與培訓機制，也能打造可觀的職涯發展。

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