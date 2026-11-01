她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
美式賣場好市多（Costco）向來以優渥薪資與完善福利著稱。美國一名女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅打算擔任暑期工讀生，沒想到一路晉升並考取專業證照，時薪從剛入職的14美元一路翻倍飆升，年薪預估上看8萬美元，引發廣大網友熱議。
▲ 影片來源：TikTok＠joce（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
根據Upworthy報導，這名在影音平台TikTok上自稱喬絲（Joce）的好市多員工，日前透過影片揭露自己多年來的薪資變化。她表示，2018 年加入好市多時，原先只規劃打一份短期暑期工，沒想到隨著年資累積與內部晉升，薪資逐年調升。
到了2025年，喬絲的時薪已從最初的14美元大幅提高至37.9美元，漲幅高達171%。若以全職每週工作40小時、一年52周計算，其基礎年薪約為7萬8832美元。此外，該數字還不包含好市多每年發放兩次的績效獎金、完整員工福利以及週日上班的加班薪資加成。
喬絲能夠獲得高額時薪，除了依靠年資累積之外，更關鍵的原因在於她成功轉任內部專業職務。喬絲透露，自己後來進入好市多眼鏡部門服務，並順利考取專業配鏡師執照，使她的基本時薪提升至31.9美元。
在加計專業職務津貼後，喬絲的平日時薪來到37.9美元，若逢周日出勤，受惠於假日薪資加成制度，時薪更一舉衝上56.85美元。喬絲以自身經歷證明，即便從基層打工起步，只要善用企業內部的轉職與培訓機制，也能打造可觀的職涯發展。
暑期打工變高薪正職！她在Costco做7年 考取1證年薪破261萬
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