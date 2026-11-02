一名前Google和微工程師指出，AI很可能在未來十年內毀滅人類，他認為機率超過50％。(路透)

人工智慧（AI）愈來愈強，將導致人類走向滅絕？這並非危言聳聽，前Google（谷歌）和微軟（Microsoft）工程師日前指出，AI很可能在未來十年內毀滅人類，他認為機率超過50％，甚至已經「放棄存退休金」。

紐約郵報（New York Post）報導，曾任職於Google、微軟的前AI安全專家索亞雷斯（Nate Soares）認為，未來十年內，AI導致物種滅絕的可能性超過50％。他說道：「不該規模化發展這項技術，不希望看到AI試圖模仿甚至超越人類智能，不該以此為目標。」

索亞雷斯解釋，AI的應用方式應該像是尋找癌症療法等，而非不斷自我進化。他將AI發展以馬車和汽車作比喻，表示：「想像一隻馬看著汽車，會覺得：『這輛車還有很多事做不了。』但我們看看AI，各方各面越做越好，承擔越來越長的任務。」索亞雷斯認為，AI快速且強力的發展，盡頭將是導致人類滅絕。

索亞雷斯坦言，自己在Google工作時，有一個存有40萬美金的帳戶，但已經至少十年沒有存錢了。他透露，正是深信AI終將滅絕人類，讓他放棄儲蓄。索亞雷斯補充，人類對AI的恐懼應該與核彈的恐懼相同，他說道：「這或許是我們第一次生活在所有人同時死去的陰影下，但就我個人而言，我們一直生活在瘟疫和戰爭的陰影下，唯一能做的就是盡你所能，然後好好生活。」

放棄存退休金！前谷歌工程師憂「AI十年內滅絕人類」：機率破5成

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