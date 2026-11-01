整理包／西班牙高鐵為何一再出事？9個月內2起事故釀115死

西班牙28日發生高鐵列車追撞事故，一列高鐵列車在托雷多附近追撞另一列列車，導致兩列列車部分車廂脫軌，造成多人死傷。(美聯社)

西班牙10月28日發生重大高鐵 追撞事故，國營鐵路公司Renfe一列高速列車，撞上停在軌道上的民營業者Iryo列車，造成至少69人死亡、上百人受傷，是西班牙10年來最嚴重的鐵路事故。

事故初步調查指向號誌系統故障，以及中央調度中心放行後車的決策失誤。更令人關注的是，西班牙今年1月才發生另一起造成46人死亡的高鐵事故，短短9個月再度釀成重大傷亡，也讓鐵路安全與管理責任受到質疑。

1.高鐵追撞69死 乘客10秒驚魂

西班牙中部托雷多省（Toledo）10月28日上午發生兩列高速列車追撞事故，地點位於洛斯耶韋內斯（Los Yébenes）與烏爾達（Urda）之間，約在上午8時53分。兩列列車當時都從首都馬德里南下，分別開往塞維亞方向。

涉事列車包括國營鐵路公司Renfe營運的AVE高鐵，以及民營業者Iryo的列車。Iryo列車載有147人，Renfe列車則有397人。當時Iryo列車因安全系統異常停在軌道上，後方Renfe列車未能及時煞車，直接撞上前車車尾，造成部分車廂脫軌。

猛烈撞擊使車廂嚴重變形，部分車廂甚至墜落路堤。乘客米格爾回憶，當時先聽到巨大轟隆聲，接著是猛烈撞擊，過程持續約10秒，感覺列車彷彿就要出軌。

另一名Renfe列車乘客雷拉紐（Ignacio Relaño）則表示，列車原本短暫停在軌道上，重新行駛後便發生撞擊，車廂向一側傾斜，行李及手機四處飛散。

事故發生後，救援人員持續在嚴重損毀的車廂中搜尋生還者及遺體。死亡人數從最初通報的數十人持續攀升，至29日已增至69人，另有多人受傷。西班牙政府宣布全國哀悼3天，總理桑傑士（Pedro Sánchez）也前往現場，承諾查明事故原因。

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2.號誌故障 調度中心為何放行後車？

事故初步調查指向連續式列車控制系統（LZB）故障，以及鐵路中央調度中心後續的放行決策。

西班牙交通部長普恩特（Óscar Puente）表示，10月28日上午約8時30分，LZB系統疑因通訊或電腦問題故障，導致馬德里至塞維亞高鐵路線約63公里路段失去系統涵蓋，當時共有6列列車受到影響，部分列車因此自動停車。

LZB是負責傳遞鐵路設施與列車之間資訊的安全系統，可監控列車行駛狀況及安全距離。系統故障後，列車必須依照替代程序行駛，不能直接視同恢復正常運作。

然而，約在上午8時36分，負責鐵路基礎設施管理的ADIF中央調度中心，卻指示Renfe的AVE列車重新連接系統後恢復行駛。普恩特指出，當時即使要讓列車移動，也應採取目視行車方式，駕駛必須確保能在遇到障礙物前停車，時速不得超過40公里。

但AVE列車接獲的卻是正常行駛指示。列車恢復行駛後，行進約25公里，最終撞上仍停在軌道上的Iryo列車。

普恩特認為，號誌故障本身可能發生，但故障後如何處置已有安全程序，調度中心不應在這種情況下下達正常行駛指令。他也強調，事故不應直接歸咎列車駕駛員，做出相關決策的人員正接受調查。

西班牙高鐵追撞事件，已知至少68人死亡，上百乘客受傷。圖為一位婦女急等候在列車上親屬的狀況。(路透)

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3.關鍵17分鐘：事故前通話錄音曝光

事故發生後，西班牙媒體《國家報》（EL PAÍS）披露3段列車駕駛與調度中心的通話錄音，還原事故前約17分鐘的關鍵過程，也讓調度中心的決策受到更多質疑。

第一段通話發生在上午8時36分，ADIF調度員要求Renfe的AVE駕駛先關閉再重新連接LZB系統，隨後指示列車在側向號誌閉塞系統（BSL）下恢復正常行駛。駕駛還特別確認是否可以照常行駛，調度員給予肯定答覆。

第二段通話約在8時41分，Iryo列車駕駛通知調度中心，列車因傳輸異常停在烏爾達入口號誌前。調度中心表示已記錄情況，並要求駕駛留意號誌。

第三段通話中，Iryo駕駛再次回報，列車無法重新啟動LZB系統，因此仍停在原地。調度中心僅回覆「當可以時」，並表示若有問題再聯繫，沒有明確要求後方AVE列車停車或減速的通話內容出現在已公開錄音中。

根據錄音及事故時間軸，AVE列車在上午8時36分接獲放行指示，Iryo列車則在8時41分及之後再次通報異常，追撞事故約於8時53分發生。

這3段錄音成為調查重要線索。交通部長普恩特、ADIF調度中心及兩家鐵路業者都受到關注，但目前仍須透過完整通聯紀錄、列車運行資料及其他證據，釐清當時調度人員掌握的資訊，以及是否有人違反安全程序。

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4.同2家業者 9個月內連2起事故

西班牙2026年已發生兩起重大高鐵事故，時間相隔不到9個月，涉事業者都包括Iryo與Renfe，但事故經過及初步調查方向並不相同。

今年1月18日晚間，西班牙南部科爾多瓦省（Córdoba）阿達穆斯（Adamuz）附近發生列車事故。一列由Iryo營運、從馬拉加開往馬德里的高鐵，後方數節車廂突然脫軌，侵入對向軌道，撞上由馬德里開往韋爾瓦、由Renfe營運的列車，造成兩列車均脫軌。

事故最終造成46人死亡、152人受傷。西班牙鐵路事故調查委員會（CIAF）1月公布的初步調查指出，鐵軌斷裂是列車脫軌最可能的原因，但斷軌原因仍待進一步檢驗。

調查人員在現場發現約40公分長的斷裂鐵軌，並在涉事列車及事發前通過該路段的其他列車車輪上發現缺口，與鐵軌裂痕吻合。

當局推測，斷軌可能在列車脫軌前就已存在，並非列車撞擊後才形成。

相較之下，10月28日事故並非前車脫軌後侵入對向軌道，而是前車因安全系統異常停駛，後車卻在調度中心放行後追撞。

兩起事故共同引發外界對西班牙鐵路安全的關注，但總理桑傑士表示，目前沒有跡象顯示兩起事故有相同原因，不能將兩案直接連結。

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5.事故後續影響：駕駛員罷工、政府面臨質疑

事故造成69人死亡後，西班牙政府宣布全國哀悼3天，總理桑傑士前往事故現場視察，承諾協助罹難者家屬、查明事故每個細節，並加強安全措施。國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Letizia）也前往托雷多醫院探視傷者。

鐵路駕駛員10月29日發動罷工，聲援「捍衛鐵路安全」的訴求。不過，這場罷工在事故發生前一天就已宣布，並非事故後臨時發起。兩起重大事故接連發生，也讓西班牙鐵路維護、號誌系統及管理制度面臨更多檢視。

交通運輸方面，事故造成馬德里、雷阿爾城與安達魯西亞自治區之間的鐵路服務暫停，馬德里至塞維亞高鐵路線也受到嚴重影響。事故不僅造成列車及鐵路設施損壞，何時恢復正常運行也成為旅客關注的問題。

政治方面，桑傑士政府面臨外界對鐵路管理的批評。西班牙預定11月29日舉行大選，事故可能成為選戰議題。政府必須面對的問題，包括號誌系統為何故障、調度中心是否違反安全程序，以及相關人員應負何種責任。

截至10月31日，事故責任仍待調查釐清。後續關鍵包括完整通話紀錄、列車行車資料及安全系統故障原因。西班牙今年接連發生兩起重大高鐵事故，也讓如何重建民眾對鐵路安全的信心，成為政府必須面對的課題。

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