我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史島9旬長者遭詐4.9萬 警追緝

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

整理包／西班牙高鐵為何一再出事？9個月內2起事故釀115死

世界新聞網/輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙28日發生高鐵列車追撞事故，一列高鐵列車在托雷多附近追撞另一列列車，導致兩...
西班牙28日發生高鐵列車追撞事故，一列高鐵列車在托雷多附近追撞另一列列車，導致兩列列車部分車廂脫軌，造成多人死傷。(美聯社)

西班牙10月28日發生重大高鐵追撞事故，國營鐵路公司Renfe一列高速列車，撞上停在軌道上的民營業者Iryo列車，造成至少69人死亡、上百人受傷，是西班牙10年來最嚴重的鐵路事故。

事故初步調查指向號誌系統故障，以及中央調度中心放行後車的決策失誤。更令人關注的是，西班牙今年1月才發生另一起造成46人死亡的高鐵事故，短短9個月再度釀成重大傷亡，也讓鐵路安全與管理責任受到質疑。

1.高鐵追撞69死 乘客10秒驚魂

西班牙中部托雷多省（Toledo）10月28日上午發生兩列高速列車追撞事故，地點位於洛斯耶韋內斯（Los Yébenes）與烏爾達（Urda）之間，約在上午8時53分。兩列列車當時都從首都馬德里南下，分別開往塞維亞方向。

涉事列車包括國營鐵路公司Renfe營運的AVE高鐵，以及民營業者Iryo的列車。Iryo列車載有147人，Renfe列車則有397人。當時Iryo列車因安全系統異常停在軌道上，後方Renfe列車未能及時煞車，直接撞上前車車尾，造成部分車廂脫軌。

猛烈撞擊使車廂嚴重變形，部分車廂甚至墜落路堤。乘客米格爾回憶，當時先聽到巨大轟隆聲，接著是猛烈撞擊，過程持續約10秒，感覺列車彷彿就要出軌。

另一名Renfe列車乘客雷拉紐（Ignacio Relaño）則表示，列車原本短暫停在軌道上，重新行駛後便發生撞擊，車廂向一側傾斜，行李及手機四處飛散。

事故發生後，救援人員持續在嚴重損毀的車廂中搜尋生還者及遺體。死亡人數從最初通報的數十人持續攀升，至29日已增至69人，另有多人受傷。西班牙政府宣布全國哀悼3天，總理桑傑士（Pedro Sánchez）也前往現場，承諾查明事故原因。

👉西班牙高鐵追撞68死 鋼軌刺穿車廂畫面曝 乘客憶驚恐瞬間

2.號誌故障 調度中心為何放行後車？

事故初步調查指向連續式列車控制系統（LZB）故障，以及鐵路中央調度中心後續的放行決策。

西班牙交通部長普恩特（Óscar Puente）表示，10月28日上午約8時30分，LZB系統疑因通訊或電腦問題故障，導致馬德里至塞維亞高鐵路線約63公里路段失去系統涵蓋，當時共有6列列車受到影響，部分列車因此自動停車。

LZB是負責傳遞鐵路設施與列車之間資訊的安全系統，可監控列車行駛狀況及安全距離。系統故障後，列車必須依照替代程序行駛，不能直接視同恢復正常運作。

然而，約在上午8時36分，負責鐵路基礎設施管理的ADIF中央調度中心，卻指示Renfe的AVE列車重新連接系統後恢復行駛。普恩特指出，當時即使要讓列車移動，也應採取目視行車方式，駕駛必須確保能在遇到障礙物前停車，時速不得超過40公里。

但AVE列車接獲的卻是正常行駛指示。列車恢復行駛後，行進約25公里，最終撞上仍停在軌道上的Iryo列車。

普恩特認為，號誌故障本身可能發生，但故障後如何處置已有安全程序，調度中心不應在這種情況下下達正常行駛指令。他也強調，事故不應直接歸咎列車駕駛員，做出相關決策的人員正接受調查。

西班牙高鐵追撞事件，已知至少68人死亡，上百乘客受傷。圖為一位婦女急等候在列車上...
西班牙高鐵追撞事件，已知至少68人死亡，上百乘客受傷。圖為一位婦女急等候在列車上親屬的狀況。(路透)

👉西班牙高鐵追撞至少68死 交通部長：調度中心下錯指令

👉西班牙高鐵事故已68死 號誌故障 放行後車追撞釀禍

3.關鍵17分鐘：事故前通話錄音曝光

事故發生後，西班牙媒體《國家報》（EL PAÍS）披露3段列車駕駛與調度中心的通話錄音，還原事故前約17分鐘的關鍵過程，也讓調度中心的決策受到更多質疑。

第一段通話發生在上午8時36分，ADIF調度員要求Renfe的AVE駕駛先關閉再重新連接LZB系統，隨後指示列車在側向號誌閉塞系統（BSL）下恢復正常行駛。駕駛還特別確認是否可以照常行駛，調度員給予肯定答覆。

第二段通話約在8時41分，Iryo列車駕駛通知調度中心，列車因傳輸異常停在烏爾達入口號誌前。調度中心表示已記錄情況，並要求駕駛留意號誌。

第三段通話中，Iryo駕駛再次回報，列車無法重新啟動LZB系統，因此仍停在原地。調度中心僅回覆「當可以時」，並表示若有問題再聯繫，沒有明確要求後方AVE列車停車或減速的通話內容出現在已公開錄音中。

根據錄音及事故時間軸，AVE列車在上午8時36分接獲放行指示，Iryo列車則在8時41分及之後再次通報異常，追撞事故約於8時53分發生。

這3段錄音成為調查重要線索。交通部長普恩特、ADIF調度中心及兩家鐵路業者都受到關注，但目前仍須透過完整通聯紀錄、列車運行資料及其他證據，釐清當時調度人員掌握的資訊，以及是否有人違反安全程序。

👉西班牙高鐵追撞錄音曝 前車無法重啟 後車仍接獲正常行駛

👉西班牙高鐵追撞69死 控制中心17分鐘沒阻止 部長：錯誤令人費解

4.同2家業者 9個月內連2起事故

西班牙2026年已發生兩起重大高鐵事故，時間相隔不到9個月，涉事業者都包括Iryo與Renfe，但事故經過及初步調查方向並不相同。

今年1月18日晚間，西班牙南部科爾多瓦省（Córdoba）阿達穆斯（Adamuz）附近發生列車事故。一列由Iryo營運、從馬拉加開往馬德里的高鐵，後方數節車廂突然脫軌，侵入對向軌道，撞上由馬德里開往韋爾瓦、由Renfe營運的列車，造成兩列車均脫軌。

事故最終造成46人死亡、152人受傷。西班牙鐵路事故調查委員會（CIAF）1月公布的初步調查指出，鐵軌斷裂是列車脫軌最可能的原因，但斷軌原因仍待進一步檢驗。

調查人員在現場發現約40公分長的斷裂鐵軌，並在涉事列車及事發前通過該路段的其他列車車輪上發現缺口，與鐵軌裂痕吻合。

當局推測，斷軌可能在列車脫軌前就已存在，並非列車撞擊後才形成。

相較之下，10月28日事故並非前車脫軌後侵入對向軌道，而是前車因安全系統異常停駛，後車卻在調度中心放行後追撞。

兩起事故共同引發外界對西班牙鐵路安全的關注，但總理桑傑士表示，目前沒有跡象顯示兩起事故有相同原因，不能將兩案直接連結。

👉西班牙高鐵相撞事故遺體搜尋行動告終 增至45死

5.事故後續影響：駕駛員罷工、政府面臨質疑

事故造成69人死亡後，西班牙政府宣布全國哀悼3天，總理桑傑士前往事故現場視察，承諾協助罹難者家屬、查明事故每個細節，並加強安全措施。國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Letizia）也前往托雷多醫院探視傷者。

鐵路駕駛員10月29日發動罷工，聲援「捍衛鐵路安全」的訴求。不過，這場罷工在事故發生前一天就已宣布，並非事故後臨時發起。兩起重大事故接連發生，也讓西班牙鐵路維護、號誌系統及管理制度面臨更多檢視。

交通運輸方面，事故造成馬德里、雷阿爾城與安達魯西亞自治區之間的鐵路服務暫停，馬德里至塞維亞高鐵路線也受到嚴重影響。事故不僅造成列車及鐵路設施損壞，何時恢復正常運行也成為旅客關注的問題。

政治方面，桑傑士政府面臨外界對鐵路管理的批評。西班牙預定11月29日舉行大選，事故可能成為選戰議題。政府必須面對的問題，包括號誌系統為何故障、調度中心是否違反安全程序，以及相關人員應負何種責任。

截至10月31日，事故責任仍待調查釐清。後續關鍵包括完整通話紀錄、列車行車資料及安全系統故障原因。西班牙今年接連發生兩起重大高鐵事故，也讓如何重建民眾對鐵路安全的信心，成為政府必須面對的課題。

👉西班牙高鐵事故再掀「最安全座位」討論 專家揭殘酷真相

👉西班牙高鐵追撞事故增至69死 全國哀悼3天

高鐵 整理包

上一則

11月1日星座運勢 天蠍對無意間的告白困擾 魔羯別生悶氣

下一則

整理包／蔡康永切割台獨 文化人為何捲入兩岸政治風暴

延伸閱讀

西班牙高鐵慘劇已64死 號誌故障控制中心仍下令放行後車致追撞

西班牙高鐵慘劇已64死 號誌故障控制中心仍下令放行後車致追撞
西班牙高鐵追撞69死 控制中心17分鐘沒阻止 部長：錯誤令人費解

西班牙高鐵追撞69死 控制中心17分鐘沒阻止 部長：錯誤令人費解
西班牙高鐵追撞至少68死 交通部長：調度中心下錯指令

西班牙高鐵追撞至少68死 交通部長：調度中心下錯指令
西班牙高鐵追撞錄音曝 前車無法重啟 後車仍接獲正常行駛

西班牙高鐵追撞錄音曝 前車無法重啟 後車仍接獲正常行駛

熱門新聞

小蘇打粉也能去除馬桶內壁的污漬與污垢。(Pexels）

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

2026-10-25 22:14
搭飛機時該選靠窗還是走道，每個旅客都有不同偏好。示意圖。（取材自pexels.com@Clément Proust ）

搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變

2026-10-26 22:25
屬牛、屬兔、屬龍與屬豬的女性，常被賦予人品出眾、處事有涵養的美好寓意。她們懂得努力賺錢，也有守住成果的智慧，隨著閱歷增加，生活更容易走向富足。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sam Lion）

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

2026-10-28 21:25
汽車保養示意圖。（圖／AI生成）

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

2026-10-25 20:54
選購食材時應考量「若剩下來還能做什麼料理」，優先購買洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜、豬肉片、雞胸肉與豆腐等萬用食材，減少因用不完而丟棄的食材，避免不必要的開銷。示意圖。（取材自pexels.com@Karen Longwell ）

自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

2026-10-29 21:25
吳艷妮（左）在社媒曬出與全紅嬋（中）的合照。（取材自微博）

全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒

2026-10-25 21:54

超人氣

更多 >
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的