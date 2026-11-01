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加起司前「多一步驟」 香烤吐司麵包口感大驚喜

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起司絲在加熱前用水稍微浸泡一下，烤過融化後的口感變得更加滑順、柔軟。吐司示意圖，...
起司絲在加熱前用水稍微浸泡一下，烤過融化後的口感變得更加滑順、柔軟。吐司示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Gu Ko ）

AI摘要

文章摘要整理：

日本媒體分享一個起司小技巧，將起司絲先浸水再吸乾後烘烤，可讓吐司上的起司更滑順、柔軟、亮澤且更牽絲。

起司絲是許多料理常用的食材，無論是麵包吐司、焗烤或披薩，直接加上就能增添濃郁的起司風味。不過，日本媒體「grape」分享一個意想不到的小技巧，能讓起司口感有所不同，帶來更以往不同的驚喜風味。

文章指出．起司絲在加熱前，先用水稍微浸泡一下，烤過融化後的口感變得更加滑順、柔軟，就能讓平常的起司吐司變得更美味。

【材料】

- 披薩起司絲：約40克

- 吐司或麵包：1片

【製作步驟】

步驟1：起司絲放入水中浸泡

在容器中倒入清水，再放入披薩起司絲，稍微浸泡一下。

市售披薩起司絲為了避免彼此沾黏，表面通常會薄薄裹上一層粉末。浸泡時，可以想像是在輕輕洗去起司表面的粉末，不需要用力搓揉。

步驟2：用廚房紙巾吸乾水分

起司絲稍微浸過水後，將它攤放在廚房紙巾上，吸除表面多餘水分。可以再用另一張紙巾從上方輕輕按壓，確實吸乾水分。

步驟3：將起司鋪在吐司上

把瀝乾水分的起司絲均勻鋪在吐司上，也可以依照料理需求，運用在焗烤或披薩等料理上。

步驟4：放入烤箱加熱

最後將鋪好起司的吐司放入烤箱烘烤，直到起司融化即可享用。

簡單多一步 起司變得更滑順牽絲

烤好的起司吐司，口感變得更加細緻滑順，起司融化後呈現柔軟、濃稠的質地。與平常直接鋪上起司絲烘烤的吐司相比，起司更容易延展牽絲，表面也顯得更加光亮，看起來更有食慾。

精華 FAQ

  • 先把披薩起司絲放入清水中稍微浸泡，讓表面薄粉被洗去，再進一步瀝乾水分後使用，烘烤後口感會更滑順柔軟。

  • 因為浸泡後起司表面會殘留水分，如果不先吸乾，烘烤時容易影響融化狀態與口感；吸乾後再烤，能讓起司更細緻、濃稠。

  • 除了鋪在吐司上，這個作法也可用在焗烤或披薩等料理。重點是先浸泡、吸乾，再加熱，讓起司融化後更好吃、更有牽絲感。

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