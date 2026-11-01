我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

3生肖家庭和睦、晚年福氣深厚 屬羊一特質讓子女懂事孝順

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
十二生肖之中，屬羊、屬虎與屬豬的人心態各有不同，卻都擁有重視家庭、踏實累積的特質...
十二生肖之中，屬羊、屬虎與屬豬的人心態各有不同，卻都擁有重視家庭、踏實累積的特質，晚年生活容易過得安穩而有福氣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ivan S ）

人生年輕時忙著追求事業與成就，到了年歲漸長，才會發現真正令人羨慕的生活，往往離不開身體安康、兒孫相伴與經濟安穩。根據搜狐報導指出，十二生肖之中，屬羊、屬虎與屬豬的人心態各有不同，卻都擁有重視家庭、踏實累積的特質，晚年生活容易過得安穩而有福氣。

生肖羊：心境平和 福氣細水長流

屬羊的人個性溫厚，很少為一時得失與人爭執。遇到不順心的事情，他們懂得適時放下，不會反覆鑽牛角尖，更願意順其自然、保持平靜。這種少計較、不內耗的生活態度，讓他們愈到晚年愈顯從容。

在家庭中，屬羊的人耐心又顧家，教育晚輩時不靠強硬命令，而是以溝通和關懷慢慢引導。在溫暖家風的影響下，子女多半懂事孝順，成家後仍願意經常回家陪伴，讓晚年生活不缺親情與熱鬧。

屬羊的人對財富也有長期規畫，不追逐一夜暴富，更習慣控制開支、穩定儲蓄。多年累積下來，資產逐漸形成穩固家底，除了足以照顧自己的晚年，也能為下一代留下安穩基礎。

生肖虎：豁達有活力 愈老愈有精神

屬虎的人心胸開闊，不容易因生活中的小摩擦耿耿於懷。即使上了年紀，他們仍願意接觸新事物，不喜歡整天關在家裡，散步、登山、養花或與老友聚會，都能讓生活保持充實。

對待晚輩，屬虎的人通常開明大方，不會把孩子綁在身邊，而是鼓勵他們勇敢闖蕩。這份信任容易培養出獨立、有行動力的後代，家中成員各自在外發展，逢年過節再回家團聚，一家人熱鬧和睦。

屬虎的人早年敢拚敢闖，往往能累積不少人脈、經驗與資源。他們賺錢時有魄力，管理資產時也懂得保留分寸，因此晚年經濟基礎相對穩定，不但衣食無憂，也有餘裕安排旅行、休閒，與家人共享生活。

生肖豬：知足顧家 財富穩穩累積

屬豬的人天性樂觀，懂得知足，不愛攀比，也不會為了外界眼光過度勉強自己。他們重視生活節奏，知道工作與休息應取得平衡，因此到了晚年仍容易保持輕鬆自在的狀態。

家庭是屬豬的人最在意的重心。他們待人厚道，對晚輩願意扶持卻不過度苛責，也不會因偏心破壞家庭關係。在這種相互照顧的氛圍下，家人通常團結和睦，子女踏實上進，晚年自然不缺陪伴。

在金錢方面，屬豬的人雖不一定追求驚人的財富增長，卻十分重視穩定。他們靠勤奮工作增加收入，不碰難以掌握的投機機會，也很少把錢浪費在虛榮排場上。家產在長年累積下愈來愈厚，既能讓自己安享晚年，也能在家人需要時提供可靠支援。

精華 FAQ

  • 因為屬羊的人多半溫厚少爭、遇事懂得放下，家庭中又能以耐心與關懷引導晚輩，讓子女較懂事孝順；加上理財偏向穩定儲蓄，晚年自然更安穩。

  • 屬虎的人心胸開闊、喜歡接觸新事物，對晚輩也較開明，願意放手讓孩子發展；同時他們早年敢拚敢闖，累積的人脈與資源，也有助於晚年經濟穩定。

  • 屬豬的人樂觀知足、不愛攀比，重視工作與休息平衡；在家庭中待人厚道、不偏心，金錢上則偏好穩定收入與長期累積，因此家人和睦、晚景也較有保障。

生肖運勢

上一則

DeepSeek發布新Agent架構 讓AI指揮AI工作

延伸閱讀

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收
2027年迎人生黃金上升期 3生肖苦盡甘來 事業突破、財運穩步攀升

2027年迎人生黃金上升期 3生肖苦盡甘來 事業突破、財運穩步攀升
不一定賺最多卻最會守財 4生肖理財穩健 遇突發狀況也不易陷入困境

不一定賺最多卻最會守財 4生肖理財穩健 遇突發狀況也不易陷入困境
跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

熱門新聞

小蘇打粉也能去除馬桶內壁的污漬與污垢。(Pexels）

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

2026-10-25 22:14
搭飛機時該選靠窗還是走道，每個旅客都有不同偏好。示意圖。（取材自pexels.com@Clément Proust ）

搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變

2026-10-26 22:25
屬牛、屬兔、屬龍與屬豬的女性，常被賦予人品出眾、處事有涵養的美好寓意。她們懂得努力賺錢，也有守住成果的智慧，隨著閱歷增加，生活更容易走向富足。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sam Lion）

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

2026-10-28 21:25
汽車保養示意圖。（圖／AI生成）

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

2026-10-25 20:54
選購食材時應考量「若剩下來還能做什麼料理」，優先購買洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜、豬肉片、雞胸肉與豆腐等萬用食材，減少因用不完而丟棄的食材，避免不必要的開銷。示意圖。（取材自pexels.com@Karen Longwell ）

自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

2026-10-29 21:25
吳艷妮（左）在社媒曬出與全紅嬋（中）的合照。（取材自微博）

全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒

2026-10-25 21:54

超人氣

更多 >
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的
習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力