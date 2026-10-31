旅遊達人們選出「最棒郵輪路線」 風景壯麗又能賞鯨、看白頭鷹

阿拉斯加郵輪航線的風景優美，被許多旅遊專家認為是最棒的路線之一。圖為郵輪乘客欣賞冰河灣國家公園。（取材自unsplash.com@david lindahl）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 旅遊專家一致推薦阿拉斯加郵輪，兼具冰川、山景與賞鯨體驗。

旅遊專家一致推薦阿拉斯加郵輪，兼具冰川、山景與賞鯨體驗。 重點二： 多位業者親身搭乘後都表示難忘，特別喜愛朱諾賞鯨與冰川灣。

多位業者親身搭乘後都表示難忘，特別喜愛朱諾賞鯨與冰川灣。 重點三：專家建議優先選有陽台與可進入冰川灣的郵輪公司，避免錯過景色。

郵輪 受到喜愛的原因之一可能是其多樣性，有各種船隻可選擇，幾乎遍及世界各角落的目的地，選擇多到令人眼花繚亂，但若要專家或經驗豐富者選出最佳郵輪，可以欣賞到巍峨冰川 、壯麗山景和座頭鯨及白頭鷹的阿拉斯加郵輪之旅獲得壓倒性的一致推薦，有些旅遊專家不只推薦客戶來趟阿拉斯加郵輪之旅，連自己都對該旅程在搭過後念念不忘。

Travel + Leisure報導，旅遊顧問、個人化旅遊規劃工作室Vacations by Kelly創辦人凱莉（Kelly Bonatsakis）說，阿拉斯加是世界上最棒的郵輪體驗，完全沒有其他可以相比，她不只推薦客戶搭乘，連自己都會搭。

凱莉8月搭乘皇家加勒比郵輪的「海洋聖歌號」（Anthem of the Seas），從西雅圖 出發進行為期一周的來回旅程，中間停靠阿拉斯加矽地卡（Sitka）、史凱威（Skagway）和朱諾（Juneau），她說那是地球上最棒的航程之一，那一周最棒的一天是從朱諾出發的賞鯨之旅，多年來她一直替客戶預訂該行程，這次親身經歷感覺完全不同，她的家人至今仍念念不忘那些座頭鯨。

奢侈品牌策略師兼旅宿業研究員莫茲加拉（Monika Mozgala）2024年6月乘坐荷美郵輪的「高寧絲丹」（Koningsdam）郵輪，她說自己沒去過比阿拉斯加更漂亮的地方，搭郵輪讓一切變得更特別，因為可以從船上欣賞冰川和自然風光。

旅遊顧問魯尼（Brian Rooney）最近搭了挪威郵輪的「挪威永恆號」（Norwegian Encore）從西雅圖出發進行為期一周的來回之旅，行程包括冰川灣國家公園（Glacier Bay National Park），他說冰川灣尤其令人難忘，那裡的景色就是最大吸引力，無須下船或預定岸上行程就能欣賞其美景，他在這趟旅程也如願以償地看到鯨魚。

個人化旅遊規劃公司Travel with Makini創辦人、多代出遊顧問馬基尼（Makini Bridgewater）說，阿拉斯加郵輪之旅也適合多代同堂出遊的家庭，大家可以一起在甲板上欣賞冰川、鯨魚和白頭鷹，不須在「成人遊覽」和「孩童友善」兩種項目中做選擇。

曾搭乘公主郵輪遊覽阿拉斯加的旅遊記者艾德曼（Amelia Edelman）說，阿拉斯加之旅的價格也很親民，她搭過很多次郵輪，但她很喜歡去阿拉斯加的經驗，她也建議除非是可以自己包船出遊的富豪，否則搭郵輪絕對是最佳方式。

企業差旅管理公司Direct Travel休閒旅遊資深副總裁施內伯格（Rene Schneeberger）說，阿拉斯加和希臘群島是郵輪旅遊兩大大眾首選的目的地，但阿拉斯加的景色更勝一籌，那裡有雄偉的山脈、冰川以及豐富的陸地和海洋野生動物。

若已準備預訂阿拉斯加郵輪之旅，專家有幾點建議可以考慮。首先，凱利說盡量選有陽台的房間，她說她常跟客人說若搭皇家加勒比郵輪不用選有陽台的房間，因為幾乎不會待在房內，但阿拉斯加是例外，在夏至前後，朱諾的日照時間超過18小時，所以不用擔心會錯過美景。

第二，仔細選擇郵輪公司，因為不是每間郵輪公司都能進入冰河灣國家公園，根據至2029年有效的合約，國家公園管理局規定夏季每天最多只能有兩艘郵輪停靠，凱利說她從沒看過冰河灣，因為皇家加勒比尚未取得許可，因此選擇郵輪船型前，要先選郵輪公司。