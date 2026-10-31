消費者報告點名「盲區最嚴重」4車款 2品牌上榜

不同車款的盲區程度不同，消費者報告點名包括馬自達3在內四個盲區最嚴重的車款。車窗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kate Trysh）

AI摘要 文章摘要整理： 消費者報告評選出4款盲區最嚴重的車型，分別是雪佛蘭Spark、馬自達3、雪佛蘭Camaro與馬自達CX-9，並指出視野受限多與車身設計有關。

汽車的設計需要在造型和功能性等各種因素間取得巧妙平衡，若一款車的外型時尚動感，但沒有足夠視野讓駕駛看清環境，那可能就無法滿足重要的設計標準。每台車都無可避免會有盲區，不同車款的盲區程度都不同，車子的高度和長度、車頂立柱寬度和擋風玻璃角度等因素都會影響駕駛視野。

SlashGear報導，消費者報告整理了一份汽車業內盲區最嚴重的車款名單，涵蓋微型車（subcompact cars）、轎車和SUV；消費者報告採用測試方法，邀請不同身高的駕駛參與，並請他們評估每款車型的盲區對日常駕駛操作的影響程度。以下是校費者報告的測試結果中，盲區最嚴重的四款車型。

1. 雪佛蘭（Chevrolet）Spark

消費者報告指出，這款車在同級車款中盲區表現最差，了解其外觀後就不難發現原因。首先，後方的兩個側窗比前座的側窗小很多，由於車頂的弧形設計和側車身面板的向上傾斜角度，車窗面積從上到下逐漸縮小。但最明顯的是粗厚的後立柱，它造成了潛在的盲區，比其他車型更嚴重。

還好雪佛蘭在部分選配配件中提供了一些實用功能，例如倒車影像、後方停車輔助和車道偏離預警，這些功能或許可以緩解盲區問題。不過雪佛蘭已於2022年停產Spark，現在只能購買二手車。

2. 馬自達（Mazda）3

具運動和時尚感的馬自達3有很多優點，但和對手相比時有一個缺點，就是後方側邊的視野遭遮擋。

馬自達3的後擋風玻璃較小但後支柱很大，這會妨礙駕駛在變換車道時觀察後方情況。轎車版的視野影響已經相當明顯，而掀背版更糟。在2019年的洛杉磯車展上，Jalopnik.com的一位代表試駕了馬自達3掀背版後表示後方C柱的阻擋非常嚴重，以至於在駕駛座上完全無法看到站在車後的另一位參觀者。

3. 雪佛蘭Camaro

這款車的高性能廣受好評，但評論者普遍抱怨其盲區過大，只要看一眼狹窄的車窗，就能明白倒車時視野多受限制，過去也有很多車主反映這個問題，甚至把Camaro的視野比喻為只有一條狹窄視野縫隙的坦克。

Camaro的車窗過小、車柱過寬、引擎蓋太長，嚴重影響駕駛的視野。和Spark相似的是，雪佛蘭也提供了一些駕駛需要的輔助科技，例如後方車流警示系統、盲點偵測等。

4. 馬自達CX-9

在提供三排座椅的中型SUV中，消費者報告點名CX-9的盲點是同級車型中最差的，也有一些車主對這款車的視野不足表示不滿。一名駕駛說，因為前座空間有限，他不得不坐比平常更低，在前後柱之間他們發現要確認車道是否暢通無阻也很困難。

CX-9確實配備了先進的盲點監控系統，該系統利用雷達感測器來識別周圍的車輛，這項科技有助於降低視野受限所帶來的風險。然而，舊款CX-9已被新平台取代。對比2023年馬自達CX-9和CX-90，馬自達已採取措施確保車內空間更大、更舒適，希望也能有助於改善盲區問題。