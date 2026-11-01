我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普才離開 海湖莊園附近驚傳墜機9死 撞民宅畫面曝

整理包／西班牙高鐵為何一再出事？9個月內2起事故釀115死

德州屋主賣房開價75萬元賣不掉 花錢裝修又降價才賣出

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州一位屋主開價75萬元賣房，經歷花錢裝修和降價後賣了超過一年才賣出。專家說目前...
德州一位屋主開價75萬元賣房，經歷花錢裝修和降價後賣了超過一年才賣出。專家說目前房市動態已從賣方市場轉向買方市場。賣房示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Thirdman）

AI摘要

文章摘要整理：

德州一名屋主開價75萬元賣房不順，經維修與降價後才以65萬元成交，反映美國房市因高利率與賣家增加而逐漸轉向買方市場。

德州墨菲（Murphy）的蘇德（Liz Suder）去年四月將自己4房3.5衛的房屋出售，標價75萬元，房子掛牌半年後都賣不出去，最終，在她花了9千元進行維修後，房子花了超過一年的時間以65萬元賣出；對蘇德來說，賣房變成一個漫長且昂貴的過程，不斷降價卻始終乏人問津。

The Cool Down報導，美聯社近期也有相關報導，顯示像蘇德這樣的案例越來越普遍，賣方的議價能力正在下降，越來越多讓步和訴諸降價。

Realtor.com的數據顯示，今年9月全美房屋掛牌價中位數為41萬9250元，比去年同期下降1.2%，延續了連續11個月的年度下跌趨勢。9月有約21%掛牌房源調降了初始開價，比例是四年來最高。

美聯社的報導指出，造成這項轉變的主因是借貸成本。30年期房貸的平均利率在2月時一度短暫跌破6%，之後又攀升至7.4%，創下近三年來新高。

第一美國金融公司（First American Financial）首席經濟學家佛萊明（Mark Fleming）對這一轉變進行解釋，他說市場動態已從賣方市場轉向買方市場。

被美聯社引用的Redfin數據顯示，美國50個最大的都會區中，賣家比買家多了63%，買方總數約為92.9萬人，創下2013年以來的最低紀錄，而賣家人數則是攀升到自2020年來的新高。

對於很多急需搬家的房主來說，供需失衡導致重要計畫被迫擱置，奧勒岡州勞特戴爾（Troutdale）的客服經理巴特納（Ethan Butner）就是陷入困境的屋主之一。巴特納的家人已經接受波特蘭附近一間更大房子的報價，但前提是他們必須先賣掉現在的房子，巴特納將房子掛牌出售，起初開價48萬元，他後來降了3萬元，但只收到一份出價，最後還交易失敗。

美聯社的報導指出，賣家可選擇的方法並不複雜，儘管那些方法都不太吸引人，他們可以降價、讓步、維修或靜靜等待。巴特納更換了地板，還買了新的熱水器及洗碗機讓房子看起來更具吸引力，現在他只能靜觀其變。

巴特納說，他們一直夢想擁有自己的房子，所有的孩子都能有自己的房間，但現在卻感覺被困住了。

精華 FAQ

  • 蘇德原本以75萬元掛牌出售4房3.5衛的住宅，經過超過1年的等待、花費9千元維修並多次降價後，最後才以65萬元成交。

  • 報導指出，主要原因是借貸成本升高，30年期房貸利率一度升到7.4%，加上賣家增多、買家減少，使市場由賣方市場轉向買方市場。

  • Realtor.com數據顯示，9月全美掛牌價中位數為41萬9250元，較去年同期下跌1.2%；約21%房源調降初始開價，創下4年來最高比例。

德州

上一則

亞裔女40歲就退休 靠一套理財法實現全球追星BTS

延伸閱讀

想在今年退休 五城市「生活成本低但高品質」值得考慮

想在今年退休 五城市「生活成本低但高品質」值得考慮
不必等春天 5理由 秋天也是賣房好時機

不必等春天 5理由 秋天也是賣房好時機
入秋10月買房最划算 全美16大城賣家議價空間增

入秋10月買房最划算 全美16大城賣家議價空間增
競爭激烈…舊金山豪宅2850萬成交 高開價1000萬創紀錄

競爭激烈…舊金山豪宅2850萬成交 高開價1000萬創紀錄

熱門新聞

小蘇打粉也能去除馬桶內壁的污漬與污垢。(Pexels）

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

2026-10-25 22:14
搭飛機時該選靠窗還是走道，每個旅客都有不同偏好。示意圖。（取材自pexels.com@Clément Proust ）

搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變

2026-10-26 22:25
屬牛、屬兔、屬龍與屬豬的女性，常被賦予人品出眾、處事有涵養的美好寓意。她們懂得努力賺錢，也有守住成果的智慧，隨著閱歷增加，生活更容易走向富足。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sam Lion）

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

2026-10-28 21:25
汽車保養示意圖。（圖／AI生成）

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

2026-10-25 20:54
選購食材時應考量「若剩下來還能做什麼料理」，優先購買洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜、豬肉片、雞胸肉與豆腐等萬用食材，減少因用不完而丟棄的食材，避免不必要的開銷。示意圖。（取材自pexels.com@Karen Longwell ）

自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

2026-10-29 21:25
吳艷妮（左）在社媒曬出與全紅嬋（中）的合照。（取材自微博）

全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒

2026-10-25 21:54

超人氣

更多 >
乒乓球／孫穎莎把早田希娜打哭了 兩人對戰「22勝0負」

乒乓球／孫穎莎把早田希娜打哭了 兩人對戰「22勝0負」
劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭
美國人家宴聚餐文化正在消逝 原因不止開銷過大

美國人家宴聚餐文化正在消逝 原因不止開銷過大
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉