德州屋主賣房開價75萬元賣不掉 花錢裝修又降價才賣出

德州一位屋主開價75萬元賣房，經歷花錢裝修和降價後賣了超過一年才賣出。專家說目前房市動態已從賣方市場轉向買方市場。賣房示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Thirdman）

AI摘要 文章摘要整理： 德州一名屋主開價75萬元賣房不順，經維修與降價後才以65萬元成交，反映美國房市因高利率與賣家增加而逐漸轉向買方市場。

德州 墨菲（Murphy）的蘇德（Liz Suder）去年四月將自己4房3.5衛的房屋出售，標價75萬元，房子掛牌半年後都賣不出去，最終，在她花了9千元進行維修後，房子花了超過一年的時間以65萬元賣出；對蘇德來說，賣房變成一個漫長且昂貴的過程，不斷降價卻始終乏人問津。

The Cool Down報導，美聯社近期也有相關報導，顯示像蘇德這樣的案例越來越普遍，賣方的議價能力正在下降，越來越多讓步和訴諸降價。

Realtor.com的數據顯示，今年9月全美房屋掛牌價中位數為41萬9250元，比去年同期下降1.2%，延續了連續11個月的年度下跌趨勢。9月有約21%掛牌房源調降了初始開價，比例是四年來最高。

美聯社的報導指出，造成這項轉變的主因是借貸成本。30年期房貸的平均利率在2月時一度短暫跌破6%，之後又攀升至7.4%，創下近三年來新高。

第一美國金融公司（First American Financial）首席經濟學家佛萊明（Mark Fleming）對這一轉變進行解釋，他說市場動態已從賣方市場轉向買方市場。

被美聯社引用的Redfin數據顯示，美國50個最大的都會區中，賣家比買家多了63%，買方總數約為92.9萬人，創下2013年以來的最低紀錄，而賣家人數則是攀升到自2020年來的新高。

對於很多急需搬家的房主來說，供需失衡導致重要計畫被迫擱置，奧勒岡州勞特戴爾（Troutdale）的客服經理巴特納（Ethan Butner）就是陷入困境的屋主之一。巴特納的家人已經接受波特蘭附近一間更大房子的報價，但前提是他們必須先賣掉現在的房子，巴特納將房子掛牌出售，起初開價48萬元，他後來降了3萬元，但只收到一份出價，最後還交易失敗。

美聯社的報導指出，賣家可選擇的方法並不複雜，儘管那些方法都不太吸引人，他們可以降價、讓步、維修或靜靜等待。巴特納更換了地板，還買了新的熱水器及洗碗機讓房子看起來更具吸引力，現在他只能靜觀其變。

巴特納說，他們一直夢想擁有自己的房子，所有的孩子都能有自己的房間，但現在卻感覺被困住了。