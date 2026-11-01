整理包／蔡康永切割台獨 文化人為何捲入兩岸政治風暴

蔡康永因現身沈伯洋造勢場合引發兩岸熱議，甚至遭對岸品牌切割封殺，後來在微博發文，強調沒有支持過台獨。（本報資料照片）

「我沒有支持過台獨。」台灣知名主持人蔡康永 10月25日在微博發表聲明，試圖平息因出席民進黨台北市長參選人沈伯洋 造勢活動引發的政治風波。不料，澄清未獲中國大陸部分輿論接受，在台灣也引發不同評價。從中國品牌切割到國台辦要求明確表態，蔡康永意外陷入兩岸政治角力。

長期以主持人、作家及文化人形象活躍兩岸的蔡康永，強調接觸不同政治人物不代表認同對方立場。然而，當政治認同與商業利益交織，文化工作者究竟還有多少保持政治模糊的空間？

一場造勢活動踩政治紅線 蔡康永成為挺台獨箭靶

10月4日，蔡康永現身沈伯洋競選總部成立大會，手持「台北順起來」加油棒。畫面傳到大陸網路後，部分網友將他的行為解讀為支持台獨，要求抵制及封殺。

蔡康永表示，到場只是想聽取不同意見，並未宣示支持特定政治立場。然而，大陸部分輿論認為，出席政治活動本身就具有象徵意義。大陸軍方相關宣傳平台也發表評論，使事件從網路爭議升高為兩岸政治話題。

👉蔡康永挺沈伯洋 中國網友喊封殺

👉蔡康永現身沈伯洋造勢 中軍媒不點名批評

品牌一夜切割 文化人的政治立場成商業風險

政治爭議迅速波及商業合作。中國電動車品牌零跑汽車9月才以「品牌摯友」身分宣傳蔡康永，10月4日當晚便宣布下架相關內容，強調他並非品牌代言人，同時重申堅持一個中國原則。

本報系聯合報記者隔日前往北京零跑汽車體驗中心，發現現場已看不到蔡康永的宣傳照片及看板。

陸委會批評，事件凸顯台灣藝人赴中國發展的政治風險。不過，目前尚無公開資料證實蔡康永因此損失多少收入。

👉北京門市未見蔡康永相關宣傳

👉蔡康永遭中企切割 陸委會回應

沉默20天後切割台獨 蔡康永的聲明說了什麼、沒說什麼

風波延燒約三周後，蔡康永10月25日在微博澄清「我沒有支持過台獨」，強調接觸政治人物不代表認同其立場，並向受影響的合作方及粉絲致歉。

接著10月29日，他在王偉忠的廣播節目中透露，台北警方搜索西門町同志酒吧，是促使他出席沈伯洋造勢活動的關鍵。他不願看到同志族群受到壓迫，希望以行動表達支持。

面對中國抵制，蔡康永坦言損失嚴重，但表示「我不在乎身敗名裂」，最難過的是無法繼續與中國粉絲見面。他也呼籲台灣選舉應包容不同立場，減少政治對立。

👉蔡康永微博表態「我沒有支持過台獨」

👉中國網友不埋單 胡錫進批「他沒有道歉」

👉蔡康永證實現身沈伯洋造勢場原因 北市警搜索同志酒吧是關鍵

北京要明確表態、台灣談言論自由 蔡康永兩面不討好

蔡康永澄清後，大陸輿論仍不滿意。胡錫進批評他沒有為出席活動真正認錯。10月28日，國台辦發言人陳斌華表示，涉及國家主權的問題不存在模糊空間，並呼籲台灣演藝界人士以身為中國人為榮。

台灣方面，沈伯洋質疑蔡康永發文時間可能受到外部壓力影響，但尚無直接證據證實。蔣萬安則強調應尊重不同政治立場，反對因政治意見不同而抵制。

陸委會副主委梁文傑指出，中國對藝人的政治要求，可能從澄清進一步延伸至更多承諾。

蔡康永試圖以否認支持台獨平息風波，卻仍被中國部分輿論要求更明確表態，在台灣也受到不同解讀。

👉沈伯洋稱蔡康永「被決定」發文時間

👉國台辦：主權問題不存在模糊空間

從周子瑜、蔡康永到張凌赫 文化人、藝人還能保持政治模糊嗎

蔡康永並非首位因政治爭議影響演藝事業的台灣藝人。2016年，南韓女團TWICE成員周子瑜因在節目中展示中華民國國旗，被指支持台獨，最後拍攝影片公開道歉。

2021年東京奧運期間，小S因在社群平台為台灣選手加油，並稱他們為「國手」，遭大陸網友抵制，數家中國品牌宣布終止或結束合作；2022年，美國眾議院議長裴洛西訪台期間，田馥甄分享吃義大利麵的照片，也被部分中國網友解讀為聲援具有義大利血統的裴洛西，引發抵制風波。

政治爭議同樣影響大陸藝人赴台。2026年10月，中國男星張凌赫申請赴台舉辦見面會遭拒。陸委會指出，他曾發表貶損台灣地位的言論、參與海峽論壇，加上申請活動目的不明確，因此不予批准；國台辦則批評台灣方面阻礙文化交流。

從一面國旗、一句加油、一盤義大利麵，到出席政治活動，藝人的言行屢遭政治解讀。這些風波反映，當兩岸政治對立延伸至演藝圈，文化工作者即使未主動參與政治，也可能難以置身事外。

👉世界新聞網：張凌赫赴台申請遭拒 陸委會說明原因

👉世界新聞網：拒張凌赫訪台 梁文傑：他主動積極配合統戰