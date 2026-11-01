整理包／蔡康永切割台獨 文化人為何捲入兩岸政治風暴
「我沒有支持過台獨。」台灣知名主持人蔡康永10月25日在微博發表聲明，試圖平息因出席民進黨台北市長參選人沈伯洋造勢活動引發的政治風波。不料，澄清未獲中國大陸部分輿論接受，在台灣也引發不同評價。從中國品牌切割到國台辦要求明確表態，蔡康永意外陷入兩岸政治角力。
長期以主持人、作家及文化人形象活躍兩岸的蔡康永，強調接觸不同政治人物不代表認同對方立場。然而，當政治認同與商業利益交織，文化工作者究竟還有多少保持政治模糊的空間？
📋 從周子瑜、蔡康永到張凌赫 文化人、藝人還能保持政治模糊嗎
一場造勢活動踩政治紅線 蔡康永成為挺台獨箭靶
10月4日，蔡康永現身沈伯洋競選總部成立大會，手持「台北順起來」加油棒。畫面傳到大陸網路後，部分網友將他的行為解讀為支持台獨，要求抵制及封殺。
蔡康永表示，到場只是想聽取不同意見，並未宣示支持特定政治立場。然而，大陸部分輿論認為，出席政治活動本身就具有象徵意義。大陸軍方相關宣傳平台也發表評論，使事件從網路爭議升高為兩岸政治話題。
品牌一夜切割 文化人的政治立場成商業風險
政治爭議迅速波及商業合作。中國電動車品牌零跑汽車9月才以「品牌摯友」身分宣傳蔡康永，10月4日當晚便宣布下架相關內容，強調他並非品牌代言人，同時重申堅持一個中國原則。
本報系聯合報記者隔日前往北京零跑汽車體驗中心，發現現場已看不到蔡康永的宣傳照片及看板。
陸委會批評，事件凸顯台灣藝人赴中國發展的政治風險。不過，目前尚無公開資料證實蔡康永因此損失多少收入。
沉默20天後切割台獨 蔡康永的聲明說了什麼、沒說什麼
風波延燒約三周後，蔡康永10月25日在微博澄清「我沒有支持過台獨」，強調接觸政治人物不代表認同其立場，並向受影響的合作方及粉絲致歉。
接著10月29日，他在王偉忠的廣播節目中透露，台北警方搜索西門町同志酒吧，是促使他出席沈伯洋造勢活動的關鍵。他不願看到同志族群受到壓迫，希望以行動表達支持。
面對中國抵制，蔡康永坦言損失嚴重，但表示「我不在乎身敗名裂」，最難過的是無法繼續與中國粉絲見面。他也呼籲台灣選舉應包容不同立場，減少政治對立。
北京要明確表態、台灣談言論自由 蔡康永兩面不討好
蔡康永澄清後，大陸輿論仍不滿意。胡錫進批評他沒有為出席活動真正認錯。10月28日，國台辦發言人陳斌華表示，涉及國家主權的問題不存在模糊空間，並呼籲台灣演藝界人士以身為中國人為榮。
台灣方面，沈伯洋質疑蔡康永發文時間可能受到外部壓力影響，但尚無直接證據證實。蔣萬安則強調應尊重不同政治立場，反對因政治意見不同而抵制。
陸委會副主委梁文傑指出，中國對藝人的政治要求，可能從澄清進一步延伸至更多承諾。
蔡康永試圖以否認支持台獨平息風波，卻仍被中國部分輿論要求更明確表態，在台灣也受到不同解讀。
從周子瑜、蔡康永到張凌赫 文化人、藝人還能保持政治模糊嗎
蔡康永並非首位因政治爭議影響演藝事業的台灣藝人。2016年，南韓女團TWICE成員周子瑜因在節目中展示中華民國國旗，被指支持台獨，最後拍攝影片公開道歉。
2021年東京奧運期間，小S因在社群平台為台灣選手加油，並稱他們為「國手」，遭大陸網友抵制，數家中國品牌宣布終止或結束合作；2022年，美國眾議院議長裴洛西訪台期間，田馥甄分享吃義大利麵的照片，也被部分中國網友解讀為聲援具有義大利血統的裴洛西，引發抵制風波。
政治爭議同樣影響大陸藝人赴台。2026年10月，中國男星張凌赫申請赴台舉辦見面會遭拒。陸委會指出，他曾發表貶損台灣地位的言論、參與海峽論壇，加上申請活動目的不明確，因此不予批准；國台辦則批評台灣方面阻礙文化交流。
從一面國旗、一句加油、一盤義大利麵，到出席政治活動，藝人的言行屢遭政治解讀。這些風波反映，當兩岸政治對立延伸至演藝圈，文化工作者即使未主動參與政治，也可能難以置身事外。
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