整理包／黃仁勳身邊驚現中國女間諜？紐時揭情報疑雲

黃樂（圖中女性）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌。（取材自NetThunder領英照片）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時報導稱新加坡Megaspeed高管黃樂疑為中國情報人員，曾接近黃仁勳並涉及Nvidia晶片流向中國疑雲，各方目前均否認不當行為。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 近日捲入間諜 疑雲。「紐約時報」10月29日報導指出，與黃仁勳有密切商業往來的新加坡資料中心業者Megaspeed中國籍高階主管黃樂（Alice Huang），遭美國情報官員認定為中國情報人員，涉嫌替北京蒐集資訊，甚至可能協助將Nvidia先進AI晶片轉運至中國。

事件不只涉及黃仁勳的個人交往，也牽動美國AI晶片出口管制、情報安全及美中科技競爭。隨著「華爾街日報」進一步披露新加坡、台灣官員也曾調查黃樂，美國總統川普早已聽取相關簡報卻未立即採取行動，更讓這起事件增添政治與外交層面的複雜性。

黃仁勳身邊有中國女間諜？紐時揭內幕

「紐約時報」10月29日獨家報導指出，美國情報機構長期監控新加坡資料中心業者Megaspeed高階主管黃樂，認定她是替北京傳遞訊息的中國情報人員。

美方調查的焦點有兩個：

● 接觸黃仁勳：情報人員透過電子監控，發現黃樂與黃仁勳保持密切聯繫，甚至掌握兩人多次在公開場合及私人聚會碰面的情況。

● 取得晶片與產業資訊：美國官員懷疑黃樂協助中國規避出口限制，取得Nvidia先進AI晶片，並可能藉由與黃仁勳接觸，蒐集Nvidia及美國AI產業的資訊。

報導指出，美方透過情報監控及身分解密程序，確認黃樂接觸的美國公民就是黃仁勳。由於黃仁勳對美國AI產業及政府政策具有重要影響力，這層關係引起華府高度警戒。

不過，目前公開報導仍未提出黃仁勳向中國提供機密資訊的證據，也不能將黃樂遭美方指控的身分認定，直接視為已經司法證實的事實。

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神祕女高管黃樂是誰？與黃仁勳多次同框

黃樂（Alice Huang，又名Huang Le）是中國籍企業人士，曾參與新加坡資料中心業者Megaspeed的經營，與黃仁勳並無親屬關係。

履歷遭起底，真實性受質疑

她的背景也引起媒體注意。根據美國「紐約郵報」起底的履歷資料，黃樂曾自述具有媒體及金融業經歷，包括：

● 曾任湖南衛視及中國中央電視台記者。

● 曾任匯豐銀行私人銀行部門主管助理。

● 曾任中信證券證券業務部門副總裁。

● 曾擔任上海合熙投資管理公司執行董事。

不過，這份履歷的真實性也受到質疑。湖南衛視主管表示不認識黃樂，媒體也未能在湖南衛視及央視網站找到她以記者身分任職的紀錄；匯豐銀行、中信證券則未回覆相關詢問。

兩度同框，公開照片可追溯

黃樂與黃仁勳的交集，則有公開照片可供追溯。

● 2024年6月：兩人在台灣一場科技展會後，被拍到與其他AI業界人士在台北酒吧聚會。

● 2025年5月：黃仁勳在台北三六食府宴客，黃樂也出現在現場，兩人曾被拍到搭肩交談。

此外，黃樂曾自稱Megaspeed執行長，但公司文件後來已將她從執行長職位除名。美方展開調查後，她也減少參與公司事務。

值得注意的是，目前並沒有公開資料能完整證實她的全部履歷及其與中國情報機構的關係。

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川普早知情？美情報機構為何沒示警

這起事件另一個值得關注的焦點，是美國政府早已掌握相關情報，卻沒有立即通知黃仁勳。

「紐約時報」報導指出，川普大約在2025年首次聽取相關情報簡報。當時美國官員認為，黃仁勳並不知道黃樂可能替中國蒐集資訊。

美方遲遲沒有採取公開行動，可能涉及幾項考量：

1. 避免打草驚蛇：若立即通知黃仁勳，可能讓黃樂察覺自己遭到監控，進而影響情報蒐集。

2. Nvidia的商業利益：Nvidia晶片銷售攸關美國科技產業及股市表現，政府不希望相關調查打亂商業布局。

3. 美中貿易關係：美國對中國的晶片出口政策本就敏感，若處理不當，可能增加雙方談判的變數。

更引人注意的是，黃仁勳至今沒有收到美方所謂的「防諜簡報」（Defensive Briefing）。這類簡報通常用於提醒可能遭外國情報機構鎖定的美國民眾，協助他們辨識潛在的情報威脅。

美方是否刻意延後通知黃仁勳，以維持監控行動，目前仍未有完整說明。

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Nvidia AI晶片流向中國再引關注

黃樂事件背後，還有一條更敏感的主線：Nvidia先進AI晶片是否透過新加坡企業流入中國。

美國對中國實施先進晶片出口管制，目的在於限制中國取得高效能AI運算能力。新加坡Megaspeed因為不是中國企業，能夠取得Nvidia先進晶片，卻也因此成為美國調查焦點。

相關媒體報導指出，Megaspeed曾將運算能力出租給阿里巴巴等中國企業，引發晶片是否被轉供中國使用的疑慮。

「紐約郵報」引述的報導資料還指出，截至2025年11月，Megaspeed曾進口約13萬6000顆Nvidia GPU，但Nvidia稽查人員在其資料中心只發現數千顆最新款晶片，兩者落差引發外界關注。

美國商務部曾調查Megaspeed是否協助走私晶片至中國，並於2026年將調查結果移交司法部。

不過，Nvidia表示，公司已進行內部調查，否認Megaspeed非法將晶片運往中國。黃仁勳也表示，公司已清點並查核該企業部署的GPU。

因此，這起事件真正牽動的問題，不只是黃仁勳與黃樂的交往，而是美國如何確保先進AI晶片不透過第三國轉運，落入中國企業手中。

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黃仁勳親自回應、中國否認指控

面對間諜疑雲，黃仁勳10月29日接受彭博資訊訪問時表示，Nvidia與Megaspeed的往來屬於正常商業關係，自己與黃樂的互動也沒有任何不當之處。

他強調，Nvidia已經清點並查核Megaspeed部署的GPU，確認沒有非法將Nvidia AI處理器運往中國。他也表示，黃樂已離開Megaspeed，而美國政府從未告知他相關懷疑。

中國方面則於10月30日作出回應。中國外交部發言人郭嘉昆表示，相關報導是「捕風捉影」，並批評這是對中國的污蔑抹黑。

另一方面，「華爾街日報」報導指出，美國、新加坡及台灣官員都曾關注黃樂與中國的關係。

● 美國：官員持續關注黃樂是否向中國提供Nvidia及AI產業相關資訊。

● 新加坡：新加坡警方表示，針對Megaspeed的調查仍在進行中，若涉及違法、詐欺或不誠實行為，將採取行動。

● 台灣：台灣駐美代表處表示，不評論特定情報或安全事務。

目前黃樂本人尚未公開回應相關指控，Megaspeed則表示已聘請外部法律顧問展開內部調查，並承諾配合美國政府。

這起事件後續如何發展，除了取決於美國調查結果，也將牽動Nvidia在亞洲的商業布局，以及美國對中國AI晶片出口管制的執行。

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