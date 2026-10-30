想在今年退休 五城市「生活成本低但高品質」值得考慮

若打算在今年退休或已經退休，理財網站GOBankingRates列出退休後值得考慮居住的五個城市，包括北卡羅萊納州阿什維爾、新墨西哥州里約蘭町。圖為阿什維爾街景，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jehu Israel）

AI摘要 文章摘要整理： GOBankingRates依生活成本、房價、品質與長者設施，推薦今年退休可考慮的5個城市，供準備退休者在資金與生活之間取得平衡。

退休 後生活開支需要多少隨居住地點而異，這也影響了退休前要存多少錢。根據理財網站GOBankingRates的一項最新分析，如果住奧克拉荷馬州 ，需要存73萬5284元，住亞利桑納州 則需111萬19元，兩者相差超過30萬，這代表在選擇退休居住地前，需要好好研究各州和各城市，才能更好的利用資金，維持理想的退休生活。

若今年已經或即將退休，GOBankingRates報導根據生活成本、房價、生活品質和長者友善設施等因素，列出今年退休者可以考慮居住的五個城市。

1. 密西根州密德蘭（Midland）

「美國新聞與世界報導」（U.S. New & World Report）指出，密德蘭是今年美國最適合退休人士居住的城市。房地產專家埃爾盧特納（Joe Ellul-Turner）說，密德蘭的生活成本低於全國平均水平，對於想退休的人來說生活品質很高，該地適合步行，自然景觀和文化都很豐富，環境乾淨。

密德蘭的房價中位數約20萬6千元，對於預算有限的退休人士來說，每一分錢的效益變得更高。

2. 佛州霍莫薩薩斯普林斯（Homosassa Springs）

埃爾盧特納說，以南方的濱海小鎮來說，霍莫薩薩斯普林斯的生活成本適中，對打算退休的人來說，那邊的生活品質相當不錯，野生動物、水域和自然步道都能滿足戶外愛好者的需求。

若打算買房，可以考慮霍莫薩薩斯普林斯，那裡沒有所得稅，退休人士可以將錢更靈活地運用於他處，房價中位數約為22萬元，讓人可以沐浴在南邊溫暖陽光的同時享受較低的住房成本。

3. 德州伍德蘭（The Woodlands）

對於一個規劃完善的郊區而言，伍德蘭的生活成本適中，房價中位數為47萬4千元。埃爾盧特納說伍德蘭的生活品質很不錯，當地有自然環境、湖泊、公園、文化活動和完善規畫的社區，退休長者能享受休士頓世界級的醫療設施、銀髮設施、低稅率和單層住宅。

德州沒有徵收所得稅，這對退休人士來說也是一大吸引的點，伍德蘭適合步行還有許多高端的設備，雖然在該處安家成本較高，但能避開冬季嚴寒的氣候。

4. 新墨西哥州里約蘭町（Rio Rancho）

這是一個位於西南部正在蓬勃發展的郊區，為那些希望將退休儲蓄最大化的人提供了空間和價值，房價中位數為31萬元，生活成本遠低於其他熱門退休居住地。

埃爾盧特納說，里約蘭町有陽光、山景、戶外休閒活動，還有對關節友善的乾燥天氣。當地的銀髮中心有完善的醫療設施、優質的長者設施和氣氛溫馨的社區。

5. 北卡阿什維爾（Asheville）

房地產專家羅爾斯（Kent Roers）說，阿什維爾的都會區較小，但有豐富的文化設施、戶外活動和醫療服務，和沿海度假勝地相比，該地的生活成本和租屋金額相對適中，讓退休人士能兼顧生活和經濟。

搬家公司Allied Van Lines的市場總監考克斯（Ryan Cox）說，北卡深受那些希望住在都市但又能享受自然、房屋買得起的人的歡迎，退休人士在決定退休居住地時，通常會考量一個州的生活成本和氣候，北卡是值得考慮的地點。

若喜愛如划橡皮艇、健行等戶外活動，或喜歡登山，阿什維爾絕對值得考慮，Redfin顯示該地房價中位數為44萬2千元，可以找到相對實惠的房子。