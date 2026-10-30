「搭誰都配」95花TOP10 田曦薇、宋祖兒都上榜 冠軍是她

近年95花接連霸占螢幕，每位演員都有不同表演風格。圖為「逐玉」田曦薇。（取材自豆瓣）

AI摘要 文章摘要整理： 搜狐整理網友票選95花「自帶超強CP感」榜單，趙露思奪冠、宋祖兒居次，田曦薇拿下第4，文章並逐一分析10位女星在不同劇作中的搭配魅力。

近年95花接連霸占螢幕，從「嫁金釵」田曦薇、「尚公主」孟子義，到趙露思 、虞書欣 、宋祖兒與張婧儀，每位演員都有不同表演風格。除了顏值與演技，「CP感」也成為觀眾追劇的重要因素，根據搜狐報導，近日網友票選「自帶超強CP感」95花TOP10，田曦薇排名第4、宋祖兒拿下第2，冠軍則被視為繼趙麗穎 、楊紫 與譚松韻後，新一代的百搭型女主角。

TOP10：王楚然

王楚然外型明豔、高挑，與氣場成熟或身形修長的男演員合作時，更容易產生火花。「聽說你喜歡我」中，她飾演神經外科醫師阮流箏，與彭冠英飾演的前夫寧至謙在醫院重逢。兩人從失敗婚姻留下的傷痕重新認識彼此，成年人之間克制又拉扯的情感，讓不少觀眾投入。

她在「成何體統」搭檔丞磊，同樣展現勢均力敵的氛圍；「我的人間煙火」中，與魏大勛的對手戲也因複雜家庭關係引發大量討論。不過，王楚然長相較有攻擊性，若男演員氣場偏弱或外型過於稚嫩，較容易被她壓過，因此CP感相對挑搭檔。

TOP9：李蘭迪

李蘭迪最具代表性的CP，仍是「你好，舊時光」與張新成的組合。劇中余周周和林楊從校園時期一路陪伴彼此，沒有刻意堆疊狗血衝突，而是在考試、家庭與青春迷惘中逐漸確認心意，清新真摯的互動至今仍讓劇迷念念不忘。

「一路朝陽」中，她飾演初入職場的李慕嘉，與大她許多的商界人士黎光展開感情。李蘭迪與王陽搭檔前曾被質疑年齡差距過大，實際播出後，兩人卻演出成年人互相試探、彼此拉扯的層次，意外讓觀眾接受這段關係。

TOP8：章若楠

章若楠外型甜美，帶有鄰家女孩的親切感，與不同類型男演員搭檔都不容易產生距離感。「難哄」中，她飾演溫以凡，與白敬亭飾演的桑延在多年後重逢。兩人曾在青春時期錯過，成年後因意外同住，再次面對藏在心底多年的感情，克制又曖昧的氛圍吸引大批CP粉。

她在「你也有今天」搭檔陳星旭，從職場上下級逐漸發展成愛情，歡喜冤家式互動也獲得不錯評價。接下來她將在「想把你和時間藏起來」合作王安宇，並於古裝IP「春日宴」搭檔王星越，兩組新CP同樣受到期待。

TOP7：孟子義

孟子義並非傳統甜妹長相，五官明豔、氣場較強，卻意外能與多位男演員形成和諧畫面。「花琉璃軼聞」中，她飾演表面柔弱、實際精明的花琉璃，與徐正溪飾演的太子互相試探，兩個都善於偽裝的人在鬥智過程中逐漸動心，喜劇感與曖昧感兼具。

她最受歡迎的搭檔仍是李昀銳。「九重紫」中，竇昭重生後決心掌控自己的命運，與背負家族危機的宋墨從互相利用走向並肩作戰，先婚後愛與雙強聯手的設定成功出圈。兩人之後再合作「尚公主」，自然也讓原有CP粉格外期待。

TOP6：虞書欣

虞書欣的優勢在於能將角色的愛意表現得十分直接。「蒼蘭訣」中，她飾演天真善良的小蘭花，因意外與王鶴棣飾演的月尊東方青蒼產生聯繫。柔弱小仙女與冷酷強者從彼此嫌棄到願意為對方犧牲，眼神與情緒轉變讓這段仙俠戀愛成為全劇核心。

「永夜星河」中，她飾演穿進小說世界的凌妙妙，必須攻略丁禹兮飾演的慕聲；兩人從互相防備到共同闖關，甜中帶虐。「兩個人的小森林」則搭檔張彬彬，以時尚女孩與高冷學者的反差戀愛，呈現另一種輕鬆甜蜜的火花。

TOP5：盧昱曉

盧昱曉憑「雲之羽」與丞磊組成的「夜色尚淺」迅速走紅。劇中上官淺帶著任務進入宮門，接近冷峻多疑的宮尚角，兩人表面互相試探，實際逐漸動情，卻又始終無法完全信任彼此。危險、克制又充滿算計的關係，熱度甚至一度超越主線CP。

她在「入青雲」搭檔侯明昊，同樣展現雙強角色互相博弈的張力。接下來「何不同舟渡」將與檀健次合作，「折月亮」則搭檔林一，從劇照與角色設定來看，都是相當具有話題潛力的組合。

近年95花接連霸占螢幕，每位演員都有不同表演風格。圖為「入青雲」盧昱曉。（取材自豆瓣）

TOP4：田曦薇

田曦薇笑容甜美、眼睛靈動，特別適合輕喜劇與歡喜冤家式愛情。「卿卿日常」中，她飾演只想落選回家的李薇，卻意外嫁給白敬亭飾演的尹崢。兩人從陌生夫妻逐漸成為彼此依靠，日常互動自然可愛，「山崢海薇CP」因此受到喜愛。

「田耕紀」中，她與曾舜晞一同經營農村生活，從合作求生到暗生情愫，被稱為「大眼CP」。近期「嫁金釵」裡，田曦薇一人分飾霸氣君黛與底層少女阿醜，兩種性格與閻桉都形成不同的情感張力；而「逐玉」搭檔張凌赫，甜美靈動與清冷古裝男神的組合，也讓劇集開播後迅速累積熱度。

TOP3：張婧儀

張婧儀被劇迷稱讚擁有「一雙會愛人的眼睛」，她不需要太多台詞，只要凝視對手，便能讓觀眾感受到角色正在動情。「點燃我，溫暖你」中，她飾演乖巧優秀的朱韻，與陳飛宇飾演的程式天才李峋從校園走入社會。兩人相愛後又因命運分離，重逢後共同面對傷痛與復仇，濃烈感情讓CP粉投入極深。

「一見傾心」中，她與陳星旭在民國亂世相遇，從互相利用到交付真心，外型及氛圍都相當般配。2026年的「野狗骨頭」搭檔宋威龍，同樣以充滿年代感與宿命感的情緒吸引觀眾，證明她在現代及民國題材中都能製造CP氛圍。

TOP2：宋祖兒

宋祖兒屬於與不同男演員合作，都能帶出獨特故事感的類型。「折腰」中，她飾演聰慧沉穩的小喬，為了家族嫁給劉宇寧飾演的魏劭。兩人背負家族仇怨，從互不信任的政治婚姻走向相知相守，小喬以柔克剛、魏劭逐漸卸下心防，先婚後愛的過程讓觀眾愈看愈投入。

「無憂渡」中，她與任嘉倫共同走入人妖交錯的奇異世界，在一樁樁妖怪案件中建立信任，感情含蓄卻深刻。過去她在「上古密約」搭檔吳磊、「九州縹緲錄」合作劉昊然，也都曾讓觀眾感受到青春與宿命感。接下來「司宮令」將搭檔丁禹兮，兩位演技型演員的組合備受期待。

TOP1：趙露思

冠軍趙露思被認為是繼趙麗穎、楊紫與譚松韻後，又一位擁有強烈百搭體質的新生代女星。「長歌行」中，她雖然只是配角，卻以樂嫣與劉宇寧飾演的皓都組成「皓嫣CP」。柔弱公主在亂世中逐漸成長，冷面侍衛默默守護，反差戀愛成功搶走不少目光。

「星漢燦爛」中，她飾演從小缺乏親情的程少商，與吳磊飾演的凌不疑在家族與朝堂風波中互相救贖；「偷偷藏不住」則以桑稚多年暗戀段嘉許的故事，搭檔陳哲遠演出細膩甜蜜的青春戀愛。「傳聞中的陳芊芊」裡，她與丁禹兮從劇本世界的對立角色，逐漸變成願意為彼此改寫命運的戀人，同樣成為經典CP。

趙露思不只與同齡演員有火花，「我，喜歡你」中搭檔大她18歲的林雨申，以古靈精怪廚師與挑剔總裁的反差成功製造笑點與心動；「許我耀眼」與陳偉霆的成熟組合也獲得不少討論。無論古裝、校園或都市情感題材，她都能透過自然反應與投入眼神，讓觀眾相信角色真的愛上對方，最終拿下百搭CP感冠軍。

近年95花接連霸占螢幕，每位演員都有不同表演風格。圖為「我，喜歡你」趙露思。（取材自豆瓣）