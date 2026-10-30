西瓜不甜、半個蛋糕都能退 美國退貨文化讓華人直呼離譜

從買錯尺寸、衝動消費，甚至吃過的蔬果蛋糕，在美國都可能被消費者拿去辦理退貨。好市多示意圖。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 美國退貨文化以便利著稱，從食品到家電都可能輕鬆退回，但也因濫用與銷毀浪費引發爭議，零售商因此加強管控。

從買錯尺寸、衝動消費，到用過的氣炸鍋、露營後的帳篷，甚至吃掉一半的蛋糕，在美國都可能被消費者拿去辦理退貨。一名小紅書 網友Carl分享親身經驗，直呼美國退貨制度是自己看過「最離譜的」，貼文曝光後引發熱烈討論。

Carl表示，第一次到商店退貨時十分緊張，刷完會員卡後，店員只詢問商品出了什麼問題。她回答「I changed my mind(改變心意了)」，對方隨即接受申請，短短兩分鐘便將款項退回原付款卡，簡單得讓她難以置信。

以好市多 (Costco )為例，多數消費紀錄可透過會員卡查詢，因此即使沒有紙本收據，仍可能辦理退貨。不少消費者也分享看過穿過一季的鞋、節慶後的聖誕樹、使用過的工具及吃掉大半的食品被送回櫃台。有人更曾目睹顧客拿吃剩的西瓜 退貨，理由是「不甜」，還有網友表示，同事曾以「不好吃」為由退掉半個蛋糕。

亞馬遜 (Amazon)的退貨流程則以便利著稱，消費者可在線上申請，再前往UPS、Whole Foods、Kohl’s或Staples等據點交件。部分低價商品因物流與處理成本高於商品本身，平台可能直接退款，並通知顧客不必寄回。

沃爾瑪 (Walmart)與Target 也提供App掃碼及免收據退貨等選項，但仍受到期限、商品類型及身分驗證限制。Apple一般提供14天退貨期；Best Buy部分已拆封的手機或電子產品，則可能收取重新上架費。特價出清、內衣、藥品、危險物品及部分寵物用品，也可能不接受退換。

寬鬆制度背後同樣存在浪費問題。一名網友曾在好市多結帳後想退掉價值200多美元的冷凍帝王蟹腿，店員告知可以退款，但基於食品安全，商品無法重新上架，只能直接銷毀。她因不忍浪費，最後決定留下。

留言區有人好奇，商家如此退貨難道不怕虧損？從事供應工作的網友表示，大型平台會從整體銷售與退貨比例計算成本，部分損失也可能依合約轉由供應商承擔。好市多則以會員費收入及顧客忠誠度作為重要經營基礎，寬鬆售後本身也是競爭優勢。

然而，退空盒、以舊換新、偽造收據及將使用完的商品退回等行為，已促使零售商加強防範。部分業者會記錄證件、限制無收據退貨次數，或透過第三方系統辨識異常紀錄。網友普遍認為，便利退貨建立在商家與消費者互信之上，若把售後保障當成免費租借服務，最終恐讓正常顧客共同承擔更高成本與更嚴格限制。