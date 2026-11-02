梵蒂岡「教宗座車百年展」 8款賓士搶先亮相

梵蒂岡正舉辦一場以「教宗座車」為主題的慶祝活動，這些如今已成經典的車輛，近一個世紀以來讓教宗得以貼近來自各國的所有信眾。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 梵蒂岡以「教宗座車百年」展回顧近1世紀賓士教宗座車演變，從1930年老車到電動座車，凸顯教宗出行、互動與安全需求的變化。

梵蒂岡 正舉辦一場以「教宗 座車」為主題的慶祝活動，這些如今已成經典的車輛，近一個世紀以來讓教宗得以貼近來自各國的所有信眾。美聯社報導，梵蒂岡博物館上周三（28日）發布了「教宗座車百年」的預展，展出了8款自1930年以來教宗所使用的賓士 （Mercedes-Benz）座車。該展覽於29日起對外開放。

此外，身為車迷的教宗良十四世（Pope Leo XIV）會晤了賓士汽車的高層主管，感謝他們與教廷的合作。出生於芝加哥的良十四世在致辭中指出，汽車技術的進步一直伴隨著教宗出行的進步與演變。

他表示，數十年來，教宗座車已從一種交通工具演變為一種交流的媒介，使教宗能在牧靈探訪與公開慶典中更貼近信眾；因此汽車業的工作有助於推動教會接觸大眾，向世界傳遞信仰、希望與仁愛的信息的使命。

梵蒂岡博物館這項展覽所展出的最古老汽車，是於1930年5月23日贈予教宗庇護十一世（Pope Pius XI）的。這輛賓士Nürburg 460配備了緞面包覆的豪華扶手椅，並飾有精緻的木質與金屬。

梵蒂岡博物館歷史收藏部策展人巴爾巴加洛（Sandro Barbagallo）表示，打造這些車輛的目的，正是為了讓教宗既能被信眾看見，並確保能在絕對安全、舒適的狀態下觀察周遭。美聯社

梵蒂岡博物館歷史收藏部策展人巴爾巴加洛（Sandro Barbagallo）表示，這輛車是專為教宗打造和設計的，只需稍加比較，便能看出它如何從量產轉變為獨一無二的車款。他說，打造這些車輛的目的，正是為了讓教宗既能被信眾看見，並確保能在絕對安全、舒適的狀態下觀察周遭。

展出車輛中，後期教宗座車版本反映了教宗在行程中不斷變化的需求，最重要的是他需要與信眾互動，以及近年來為被帶到他面前的嬰兒賜福。

1960年，教宗若望二十三世（Pope John XXIII）獲贈一輛賓士300 d半敞篷車，其中一項細節預示了未來的變化：可拆卸的後側車窗讓教宗能夠伸出手向沿途的信眾致意。

1980年，為配合聖若望保祿二世（St. John Paul II）訪問德國，賓士開發了230 G車型，該車的另一項重大創新是，後座設有高聳的透明車頂，既確保安全，又能讓數百萬前來瞻仰的教友清晰看見教宗。

良十四世在致辭中也提起賓士曾贈送給教宗方濟各（Pope Francis）的那輛電動座車，呼應了這位阿根廷籍教宗對生態保護的重視。他說，秉持這份精神，他鼓勵他們繼續將技術創新用於服務人類尊嚴、關懷受造世界以及促進共同利益。

梵蒂岡博物館這項展覽所展出的最古老汽車，是於1930年5月23日贈予教宗庇護十一世（Pope Pius XI）的。美聯社