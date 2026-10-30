整理包／3周催出千萬選票 魯拉如何逆轉勝拿下巴西總統？

魯拉在巴西總統選舉決勝輪勝出，圖為他慶祝81歲生日。(路透)

工人出身的81歲左派領袖魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)25日在巴西 大選贏得第四任總統任期。2022年大選，魯拉擊敗右派路線的總統雅伊爾．波索納洛 (Jair Bolsonaro)，這次選舉又戰勝波索納洛長子佛拉維歐．波索納洛(Flávio Bolsonaro)。

巴西選民的支持讓魯拉獲得意外勝利，也在掀起保守派浪潮的拉丁美洲帶來震撼。只是，面臨右翼保守勢力仍掌握國會多數、巴西經濟承受壓力、選前美國關稅施壓與選後質疑等重重挑戰。魯拉在勝選演說那句「巴西不會接受成為任何人的後院」鏗鏘有力，但美巴關係帶來的結構性矛盾依然無法迴避。

首輪落後、決選翻盤 魯拉拿下第四任

巴西總統大選25日決選揭曉，左派現任總統魯拉以51.79%得票率，擊敗右翼參議員佛拉維歐．波索納洛(以下稱小波)，拿下第四個非連續總統任期，成為巴西首位在首輪落後、卻於第二輪逆轉勝出的總統。

10月4日首輪投票，小波以47.03%領先，魯拉僅獲45.16%。進入決選後，魯拉得票增加約1038萬票，小波則增加約373萬票，最終兩人相差約443萬票。敗選後，小波質疑投票時間延長兩小時，揚言尋求選舉結果作廢。不過，波索納洛家族所屬的自由黨及其他政治勢力陸續承認敗選。

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左派魯拉對上右翼波索納洛家族

巴西這場選戰，背後是左派勞工黨與波索納洛家族所代表的右翼保守派勢力交鋒。

魯拉領導的勞工黨長期以改善弱勢群體生活為重要訴求，但過去的貪腐醜聞、物價上漲及政府施政表現，也讓部分選民對他與勞工黨有所不滿。小波是前總統雅伊爾．波索納洛的長子，延續父親的右翼政治路線。陣營強調保守價值、治安與市場導向的經濟政策，並以改革政府、改善治安等主張爭取支持。

老波索納洛2022年因大選失利後策畫政變，遭巴西最高法院判處27年又3個月徒刑。其政治前途受司法案件牽制，兒子接棒參選，成為右翼陣營延續政治動員的重要人物。

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魯拉翻盤：短影片動員 選戰成主權之爭

動員催出隱形選民

首輪大選有高達3300萬名選民缺席，占選民總數約21%，缺席率創1998年以來首輪大選新高。魯拉陣營鎖定這群青年與女性選民，改用生活化的自拍影片直接與民眾對話；同時，其陣營打造名為「魯拉軍團」的WhatsApp群組，吸納超過千萬人加入，打破大選前夕帳號遭Meta搜尋屏蔽、貼文觸及率遭限制的困境。

回歸民生實質利益

小波將選舉升級為「拯救國家」的道德聖戰，以此綁定35%的鐵票同溫層。魯拉將主軸拉回大眾最關心的經濟、治安與社會福利。他以政府補助、醫療保障以及「周末免費公共運輸」等具體政策，成功讓中間選民擺脫身分對立。

操作國家主權論述

魯拉將選戰提升到國家主權層次。他在選戰高喊「選一個親吻巴西國旗的人，還是親吻美國國旗的人」，反向操作主權議題，將反外來干預演變成跨越黨派的愛國動員。

不過，巴西聖保羅州報專欄作家謝爾普(Diogo Schelp)主張，魯拉勝選不代表左派復興，而是選民出於防禦心態投給魯拉。

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贏總統失國會 朝小野大陷困境

拿下總統大位，不等於拿下國會。

在眾議院513席中，小波所屬的自由黨(PL)拿下121席；參議院81席中，PL也穩拿28席。綜觀全局，中間偏右的保守勢力已實質掌控眾議院57%與參議院62%的絕對多數，這讓魯拉一上任就必須面對「朝小野大」的困境。

市場原本押注小波勝出、期待更嚴格的財政紀律。魯拉勝選隔天，巴西股指慘跌將近14%，創2020年3月以來最大單日跌幅，本國貨幣暴貶8%，借貸成本(公債殖利率)更一路狂飆，逼得財政部緊急取消債券拍賣。

外電揭露的巴西經濟底子極度脆弱：公共債務已跨過GDP的82%門檻，央行為壓制逼近4.6%的實際通膨，即便剛在九月將基準利率(Selic)小幅降息，但13.75%的高利依舊是經濟的窒息點；而即將於明年一月上路的新加值稅制，至今連實質稅率都因國會惡鬥而無法定案。

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施壓巴西大選？ 川普態度耐人尋味

這場大選之所以牽動華府的敏感神經，根源於魯拉鮮明的「多極世界」外交路線。外界普遍認為，小波代表的是親美路線，而與中國關係密切的魯拉勝選則代表巴西將繼續堅守金磚與全球南方的自主戰略，這正是美方選前施壓的根本博弈。

選後，美國總統川普對記者說，巴西選舉「看起來又像是一場遭到操縱的選舉」、「非常腐敗」，理由是延長投票與計票；但他同時說「我沒有選邊站」、「我喜歡魯拉」，被問到是否採取行動時也未承諾。紐約時報與華盛頓郵報指出，川普沒有正式背書小波。不過首輪領先時曾稱那是「偉大的勝利」。

10月25日敗選後，小波一度拒絕認輸，但眼見盟友政黨紛紛倒戈，他只好撤回宣告選舉無效的訴求，留下一句：「我沒有輸，而是制度贏了。」

審理老波索納洛政變案的大法官莫賴斯26日在洗錢與非法融資調查中，下令小波24小時內交出護照、禁止出境。但在27日深夜，小波與家人入境阿根廷，再搭私人飛機轉往厄瓜多，28日抵達美國邁阿密。他在X平台發文，自稱是巴西的「合法領導人」，他更公開感謝阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)的協助，以及川普政府發放的入境簽證。

10月27日是魯拉81歲生日，他在慶生活動時說：「我剛聽說對手逃跑了」、「這種逃離巴西的行為非常可恥。」

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