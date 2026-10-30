整理包／五中全會公布鍘34人 多個數據揭習近平集權

20屆五中全會29日閉幕，習近平（中）與其他六名常委在主席台上舉手表決。(新華社)

中共20屆五中全會於2026年10月26日至29日在北京舉行，審議通過「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，並決定21大於2027年下半年在北京召開。全會確認34人的處分，其中33人被開除黨籍；中央委員與候補中央委員出席比例約74%，創改革開放以來新低。

這場為期四天的會議，除了確立從嚴治黨方向，也公布大規模紀律處分及中央委員會人事調整，成為觀察下一階段權力布局的重要窗口。

33人開除黨籍 整肅規模創新高

黨政軍同步整肅 首曝多名將領處分

五中全會公布的紀律處分名單，涉及34名中央委員會成員。全會通過中紀委對馬興瑞、劉建超等18人的審查報告，以及中央軍委對張又俠、劉振立等16人的審查報告，確認中央政治局先前給予其中33人開除黨籍處分，另給予李雲澤撤銷黨內職務處分。其中，開除黨籍人數創文革以來最高紀錄。

這份名單也讓部分高層的處境首次明朗。東部戰區政委劉青松、北部戰區司令員黃銘、西部戰區司令員汪海江，以及多名軍方將領，直到公報發布才被外界得知已遭開除黨籍。軍工系統也受到波及，包括前中國核工業集團董事長余劍鋒、航天科工集團董事長袁潔及中國船舶集團董事長溫剛。

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前三季處分68萬人 軍方被視為重災區

中國紀檢監察機關資料顯示，今年前三季共立案80萬件、處分68萬人，其中省部級及以上幹部105人，明顯高於2022年至2025年同期的21人、38人、53人及41人。反腐處分從中央高層延伸至地方與基層。

會前港媒曾依已公布落馬、遭罷免及長期未露面的官員，預估約45人可能被逐出中央委員會，軍方被視為重災區。新聞分析將這次會議視為21大前的準備會，認為重點落在組織準備，官員處分、職位補缺與人事安排因此格外受到關注。

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從嚴治黨 強化習近平集權？

沈有忠：反腐成控制官僚與軍隊手段

五中全會以全面從嚴治黨為主軸，也引發外界對習近平權力進一步集中的討論。陸委會副主委沈有忠9月出席研討會時表示，習近平近年持續朝向定於一尊的集權治理，甚至邁向終身執政，對中國社會的高壓控制，目前看不到中斷的可能。

沈有忠在會前研判，五中全會及明年21大之前，中共仍將加大從嚴治黨力度，社會維穩也會進一步強化。依他的觀察，反腐除了處理官員貪腐，同時也是維持政治控制的重要工具。

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洪奇昌：強人治國格局形成

海基會前董事長洪奇昌則認為，中國強人治黨、治國的政治格局已經形成，五中全會將為習近平在2027年21大展開第四個任期鋪路。他甚至預期，21大仍看不到明確接班人，連接班藍圖都可能不會出現；若健康狀況允許，不排除習近平在2032年22大繼續連任。

洪奇昌將這項判斷與習近平提出的2035年基本實現社會主義現代化目標連結，也因此對兩岸關係及台海安危更加憂心。不過，第四任乃至更長期續任，都是他的政治研判，並非這次全會已公布的人事決定。

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反腐十多年為何仍需持續整頓？

279人、74%出席率 雙雙創低

這次全會共有中央委員162人、候補中央委員117人出席，合計279人。相較2022年20大選出的205名中央委員及171名候補中央委員，共376人的最初規模，出席比例約為74%，是1978年改革開放以來最低比例；會後新聞則指出，出席人數創1992年14大以來歷次全會最低紀錄。

宣示成果 也承認嚴峻現實

有評論以「一半是海水，一半是火焰」形容會議結果：一方面，官方總結從嚴治黨成果，強調國防與軍隊現代化建設，以及港澳、對台工作；另一方面，公報也提到曾出現黨的領導弱化、管黨治黨不嚴，以及黨內問題怵目驚心的嚴峻現實。

會議處理的事項，包括聽取政治局工作報告、通過從嚴治黨決定、確認紀律處分及增補中央委員會成員。大量處分名單因此與制度宣示同時出現，使會議既展現整肅力度，也暴露仍待處理的內部問題。

評論也認為，政治局缺位沒有急於補齊、軍方僅張升民獲增選，反映21大前的人事準備與軍方班子重新安排，尚未完全成熟。

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焦點人物：張升民罕見入局 胡春華現身

打破軍方代表從缺 學者：安撫軍心

68歲的火箭軍上將、中央軍委副主席兼中央紀委副書記張升民，獲增選為中央政治局委員，是此次全會最受矚目的人事變動。這是1994年14屆四中全會增選黃菊後，時隔32年再次在中央委員會任期中途增補政治局委員。

張升民長期從事軍隊政治工作與紀檢監察，曾任中央軍委紀委書記。在何衛東、苗華、張又俠及劉振立等高層相繼落馬後，中央軍委目前僅剩主席習近平與副主席張升民。

學者張五岳與揭仲分析，軍方整肅後曾出現政治局沒有軍方代表的特殊局面，張升民入局具有填補代表缺位、一定程度安撫軍心的作用。揭仲另認為，公報強調國防與軍隊現代化建設，也是在表明仍將投入建軍資源；但張升民老部下張曙光未補入軍委，則被他解讀為習近平警惕個人影響力坐大。

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缺席活動不等同政治出事

全國政協副主席胡春華先前未出現在長征勝利90周年紀念大會的預設位置，引發外界揣測。29日晚央視播出的五中全會畫面中，他再度現身，但官方未具體報導。

胡春華曾被視為接班梯隊人物，20大退出政治局後轉任政協副主席，因此他的動向格外敏感。不過會前分析已指出，他缺席紀念活動可能另有原因，未必涉及政治問題；他仍是中央委員，出席五中全會與否才更受關注。

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21大明年下半年召開 誰是下一代領導要角？

年輕化+忠誠 第七代幹部受矚

五中全會決定，21大於2027年下半年在北京召開，為下一輪高層人事調整確立時間範圍。公報要求嚴格幹部教育培養、選拔任用及管理監督，提高選拔優秀年輕幹部的品質；此次也遞補盧東亮、包鋼、劉捷等十名候補委員為中央委員。

會前報導引述南華早報分析，出生於1960年代末至1970年代的第七代幹部，目前約占中央委員會8%；由於現任成員近三分之二到21大時將達退休年齡，這一世代預料將扮演更重要角色。被點名者包括朱忠明、劉捷、劉小濤、韋韜、盧東亮，以及殷勇、關志鷗。

清華大學研究員謝茂松指出，選拔標準包括政治忠誠、廉潔、鬥爭精神、科技專業能力、基層及艱苦環境歷練。

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李強、蔡奇是助手還是接班人？

另一篇報導引述BBC及專家分析，持續打虎並未解除選人難題：習近平任內提拔的官員也出現貪腐，使他仍須在受到污染的人事環境中挑選幹部。接班安排同樣存在兩難，不指定人選有助維持權威，指定後卻可能提前形成新的權力中心。

報導另引述《外交政策》分析，李強負責政府與經濟，蔡奇掌黨務、安全及意識形態，這種分工有防止單一親信權力過大的作用；兩人年齡也缺乏跨代接班優勢，因此被定位為忠誠助手，而非繼承者。

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