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不沾鍋愈刷愈危險？ 清潔專家點名6種居家物該直接換掉

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廚房海綿、浴室地墊等家中物品如果已經染色、變質，清潔專家建議適時更換。示意圖，與...
廚房海綿、浴室地墊等家中物品如果已經染色、變質，清潔專家建議適時更換。示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：發霉的淋浴間與浴缸填縫處，若反覆清潔仍復發，應直接更換填縫劑。
  • 重點二：染色又有異味的塑膠容器、老舊海綿與浴室地墊，都不適合一直硬撐使用。
  • 重點三：刮傷不沾鍋與變形污漬枕頭，清潔難恢復，建議依壽命週期汰換。

家中許多物品用久了，難免開始變形、染色或發出異味，但很多人可能習慣清洗、消毒後繼續使用，盡量延長使用壽命。但有些物品即使反覆清洗，也很難恢復原狀，持續清洗不僅浪費錢，使用起來可能也有衛生疑慮。The Spruce報導訪問兩位清潔專家，分享6種應該適時汰換的家中物品。

1. 發霉的淋浴間和浴缸填縫處

清潔服務公司Seattle Green Cleaning Fairy創辦人岡薩雷斯（Enrique Gonzalez）說，他在浴室最常遇到的清潔痛點，就是淋浴間和浴缸的填縫處。想要徹底清除填縫處的黴菌是一場艱難的戰役，而且黴菌幾乎一定會再次出現。

很多人常試著清除淋浴間填縫處的黴菌和黑斑，但成效不一；效果不彰時，許多人的第一反應是拿另一瓶清潔劑繼續刷洗，但其實該停止清潔，如果填縫劑已經老化，黴菌可能會再次出現，這代表應更換填縫劑。

2. 染色的塑膠食物容器

居家清潔公司Oakville Maids的清潔專家瓦雷拉（Alex Varela）說，沒有任何洗碗精能讓已經永久染色，而且帶有異味的塑膠容器恢復原本狀態。塑膠容器過一段時間後就會染上食物色素，如果發現洗過之後，容器上仍有汙漬或散發異味，建議直接丟棄。由於每隔約六個月更換塑膠食品容器，長期下來會累積不少開銷，所以瓦雷拉建議購買玻璃容器，長遠來看，能省下不少錢。

3. 廚房海綿

瓦雷拉說，廚房海綿具備細菌繁衍需要的有機物和水，因此是細菌滋生的巨大溫床。廚房海綿即使每次使用後，都放進洗碗機或微波爐消毒，仍應該至少每隔兩到三周就更換一次。

4. 用太久的浴室地墊

浴室地墊不是一次性用品，但也不能永久使用，如果浴室地墊已經破舊不堪，或是洗完仍散發霉味，就該丟進垃圾桶了。岡薩雷斯說，浴室地墊可以清洗，很多人確實會清洗後再使用好幾年，卻忽略地墊背面開始脫落，或是地墊長期處於潮濕狀態等問題。

5. 刮壞的不沾鍋

全新的不沾鍋清洗容易，但刮傷的鍋子清洗起來就讓人頭痛，刮痕原本違背使用不沾鍋的初衷，而且刮痕可能會滋生細菌，甚至讓塑膠物質滲入食物中。瓦雷拉說，即使清洗時很小心，一旦不沾鍋塗層出現刮痕，為了安全起見，最好還是換掉鍋子。因為沒有人喜歡每三到六個月就要買新鍋子，所以他建議改用更耐用的替代品，例如不鏽鋼鍋、琺瑯鑄鐵鍋或純鑄鐵鍋。

6. 凹凸不平且有汙漬的枕頭

如果枕頭已經用好幾年，很可能已經變形，而且帶有汙漬。瓦雷拉說，枕頭的實際使用壽命取決於品質與材質，但建議每兩到三年左右更換一次，因為枕頭會吸收很多身體分泌的油脂和酸，無法透過清洗去除。

精華 FAQ

  • 文中點名6類：發霉的填縫處、染色有異味的塑膠容器、廚房海綿、老舊浴室地墊、刮壞的不沾鍋，以及凹凸不平且有污漬的枕頭，這些都屬於應適時汰換的物品。

  • 廚房海綿容易同時具備水分與有機物，成為細菌滋生溫床，即使消毒也應定期更換；不沾鍋一旦刮傷，不只失去不沾效果，還可能藏菌或讓塑膠物質滲入食物。

  • 對於永久染色、帶異味的塑膠容器，專家建議直接丟棄，改用玻璃容器更長久；枕頭若已使用好幾年、變形或有污漬，通常建議每2到3年就更換一次。

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