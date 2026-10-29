自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

選購食材時應考量「若剩下來還能做什麼料理」，優先購買洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜、豬肉片、雞胸肉與豆腐等萬用食材，減少因用不完而丟棄的食材，避免不必要的開銷。示意圖。（取材自pexels.com@Karen Longwell ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 先用冰箱現有食材，避免重複採買與浪費。

先用冰箱現有食材，避免重複採買與浪費。 重點二： 搭配豆腐豆芽等便宜食材，增加份量又能吃飽。

搭配豆腐豆芽等便宜食材，增加份量又能吃飽。 重點三：選萬用食材與簡單常備菜，降低下廚負擔。

許多人為了節約而親自下廚，卻發現伙食費並沒有想像中減少。其實，親自下廚不一定能省下伙食費。日本媒體「Thank you!」分享了節約主婦作家はらす（Harasu）的5大聰明妙招，只要掌握正確的採買與下廚策略，就能兼顧健康、美味與節約需求。

一家四口每月伙食費不超過4萬日圓（約250美元）的作家主婦Harasu指出，想要靠自己做飯整頓家計開支，必須兼顧「不浪費食材」與「不勉強持續」兩大核心原則。以下是她分享的5個實用聰明妙招：

1. 優先使用冰箱現有食材

出門採買前應先檢查冰箱與食物櫃，將思考模式從「今天想吃什麼」轉變為「如何消耗現有食材」，優先使用已開封、快到期或剩餘食材，不足再補，就能大幅減少食物浪費與無謂開銷。

2. 用便宜食材增加料理分量

若只單純減少肉類或魚類，容易因為吃不飽而吃太多零食；不妨加入豆腐、雞蛋、豆芽菜、金針菇或水煮黃豆等平價食材，打造「總成本便宜還能吃飽」的料理。

3. 選擇用途廣泛、易於料理的食材

選購食材時應考量「若剩下來還能做什麼料理」，優先購買洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜、豬肉片、雞胸肉與豆腐等萬用食材，減少因用不完而丟棄的食材，避免不必要的開銷。

4. 比起幾道菜，更重視「飽足感」

不必強求每餐吃一湯三菜，只要準備一道含有豐富蔬菜與蛋白質的料理（如火鍋）同樣吃得飽又健康，還能節省烹煮和清理時間，防止因厭煩下廚而轉向外食。

5. 製作「可輕鬆完成」的常備料理

事先列出步驟簡單的極簡料理清單並張貼在冰箱上，在不想做飯的日子裡也能輕鬆開伙。劃分好「認真做飯」跟「隨便煮煮」的日子，稍微拉開節奏，下廚就不會變成負擔。無需勉強擴充菜色，多存幾道閉著眼睛就能做出來的家常菜，更能維持下廚習慣。