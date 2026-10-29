白人家長拚的不一樣？ 華人揭美國社會「鬆弛式競爭法」

美國白人家庭雖然不會直接比較孩子的數學進度或考試成績，卻十分重視運動、興趣、社交及生活體驗。示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一名華人家長指出，美國白人家庭看似不逼學業，卻以運動、興趣、社交與體驗堆出另一種「鬆弛式競爭」，同樣充滿壓力。

在美國養育孩子是否真的比較輕鬆？一名華人 家長「小紅薯65AB46CC」近日在小紅書 分享觀察，指出部分美國白人家庭雖然不會直接比較孩子的數學進度或考試成績，卻十分重視運動、興趣、社交及生活體驗。表面上強調快樂成長，實際行程卻早已排到暑假，形成另一種不動聲色的競爭。

「小紅薯65AB46CC」表示，這些家長經常說「We just want them to have fun(快樂就好)」，宣稱不想給孩子壓力，但孩子的課外活動可能包括滑雪、騎馬、網球、游泳、夏令營、露營及藝術課程，週末也安排農場、博物館或戶外體驗。教育目標不只要求讀書，還希望孩子運動、興趣、社交及表達能力兼具，成為所謂「well-rounded」的全方位發展者。

讓「小紅薯65AB46CC」感到壓力的，還有家長之間若有似無的比較。當她提到孩子正在學游泳，對方可能先表示認同，接著詢問是否去過某家俱樂部，並推薦更好的教練。這類對話看似分享資訊，也可能同時透露彼此接觸的資源與生活圈。「小紅薯65AB46CC」形容，同樣是安排大量課程，直接報十個班容易被說成過度逼迫，但若每個週末帶孩子接觸不同活動，就成了「豐富童年」，連競爭都要維持鬆弛感。

不少留言認同，美式育兒並非不「卷」，只是方向與華人熟悉的學科競爭不同。有家長分享，三名孩子可能分別參加高爾夫、體操、游泳、舞蹈、辯論及STEAM課程，光是接送、訓練和外地比賽，每週便要投入大量時間。部分活動若想達到競賽水準，同樣需要長期練習，並非單純玩樂。

不過，也有網友認為不必把所有課外活動理解成攀比。美國居住環境較分散，孩子若沒有安排，很容易長時間待在家中使用3C產品；參加球隊、童軍或社區活動，也是家庭融入學校與小鎮生活的方式。有家長甚至自願擔任球隊教練，延續自己從小熟悉的成長經驗。