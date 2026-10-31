整理包／谷愛凌一舉一動都是話題 戴沐浴球見蘇州書記也挨酸

谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波，戴粉色繡球花飾，被指不夠莊重。（取材自微博）

中國自由式滑雪名將谷愛凌 日前會見蘇州市委書記范波，原本談的是推廣冰雪運動，卻因為她穿著Dior高定白禮服、戴粉色繡球花飾，被網友酸像「洗澡浴花」、不夠莊重，但也有人說她是從時尚秀場直接過去的，不必苛責。

這只是她近一年話題不斷的縮影：2026年米蘭冬奧 再拿一金二銀、被美國政要點名批評、被拿來與劉美賢比較，之後又陸續遇上豪宅鄰里糾紛與戀情傳聞。她如何回應外界質疑，又如何看待自己的成長與選擇，成為觀察這場輿論風波的切入點。

身分之爭：出生美國卻代表中國出賽

谷愛凌出生於美國舊金山，由母親谷燕撫養長大，卻代表中國參賽，並因此賺進數千萬美元代言費；對於是否擁有雙重國籍，她始終避而不談。她曾發表長文回應爭議，表明不後悔自己的選擇；同為華裔運動員的劉美賢，則因代表美國出賽而與谷愛凌形成對照。

美國副總統范斯與財政部長貝森特相繼批評她在美國長大，理應代表美國；國會也有人提出對代表中國和俄羅斯的運動員課徵100%稅金的提案。中國輿論場同樣不平靜，有網友質疑她沒撿起觀眾丟下的五星旗、唱國歌口型對不上，新華社則發文力挺，央視畫面也顯示她領獎後披上了國旗。她在IG長文中表示不後悔當年的決定，是希望鼓勵更多女孩參與滑雪。

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賽場風波：沒接五星旗掀起兩派論戰

在2026年米蘭冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，谷愛凌奪冠後並未第一時間撿起觀眾席丟下的五星旗，而是直接跑向母親擁抱慶祝。這一幕隨後在網路上引發了兩派網民的激烈論戰。

事件不只涉及她在賽場上的反應，也再度牽動外界對其國家認同的討論。相關爭議反映，谷愛凌的體育表現經常被放進更大的政治與身分框架中解讀。

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本屆冬奧金牌得主劉美賢（左）與谷愛凌（右）選擇了不同的人生道路，但都受到中美關係影響。（美聯社資料照片）

家庭背景：常被拿來和劉美賢比較

美國輿論常把她與同為華裔、代表美國的劉美賢相比。劉美賢的父親劉俊因參與六四學運被通緝而逃往美國，他表示不會讓女兒為中國政府效力，但也說這種比較「很荒謬」。中國媒體人胡錫進則批評美方「小肚雞腸」，直指拿劉美賢貶低谷愛凌的做法很low。

在這些爭議背後，谷愛凌的家人也成了話題：2月22日奪金後，她在記者會透露剛得知外婆去世。南京市檔案館後來披露，外婆馮國珍是南京人、上海交大高材生，後來成為交通運輸部高級工程師，從小教谷愛凌說中文、包餃子。

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私生活爭議：戀情傳聞與豪宅問題引發關注

谷愛凌的私生活同樣受到媒體追蹤。6月前後，她位於舊金山的豪宅門前堆滿垃圾與家具，遮住消防栓，母親谷燕說是被人惡意翻動，報導並提到該屋多年來屢遭311投訴；8月，網傳她與LV集團阿爾諾家族成員交往，她在微博幽默回應「總是最後一個知道的」，否認傳聞。

9月，她在Podcast中談到奧運後的低潮與「不怕嘗試」的成長觀；美媒Vulture也把她視為白亞混血「Wasian世代」的代表人物之一，帶出亞裔身分與好萊塢選角的討論。

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時尚跨界：特殊造型成焦點 影響力超越體壇

谷愛凌的另一面是時尚圈常客。5月的Met Gala，她穿上Iris Van Herpen高訂泡泡裙，由逾1.5萬顆玻璃泡泡裝飾、花約2250小時製作，邊走路還會冒泡。10月23日，她與蘇州官員會面時的「浴花」造型，也因被批評不夠莊重而掀起討論。從運動場到時尚活動，谷愛凌的穿著與言行屢成焦點，顯示她的公眾形象早已不局限於體育領域。

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谷愛凌在「時尚奧斯卡」Met Gala身穿夢幻泡泡裙裝。(歐新社資料照片)