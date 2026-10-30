整理包／泰國王后好颯爽 會飛戰機也會開客機

泰國王后素提達首次單獨駕駛「獅鷲」戰機。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 泰國王后素提達先單獨駕駛獅鷲戰機，再親駕波音737-800王室專機赴日，展現她從航空業、軍訓到王室飛行員的多重背景與罕見實力。

泰國 王后素提達（Suthida）近期展現不同於一般王室成員的飛行專長。10月8日，她首次單獨駕駛JAS 39C「獅鷲」戰鬥機（Gripen），被報導形容為全球首位駕駛戰鬥機的在位王后；6天後的10月14日，她再親自駕駛波音 737-800王室專機飛往日本北海道。

從民航空服員、王室護衛到王后，素提達的人生經歷同樣引發關注；她不僅接受過軍事訓練，還累計近1190小時飛行時數，並曾在王室出訪期間擔任泰王瓦吉拉隆功的副駕駛。

女飛官駕「獅鷲」 她是泰國第一人

素提達10月8日在泰國南部素叻他尼省的皇家空軍第7飛行聯隊，單獨駕駛單座JAS 39C「獅鷲」戰鬥機升空。

泰王瓦吉拉隆功親自到場觀禮，待她降落後獻上花束，並為她配戴象徵完成獅鷲戰機飛行的「獅鷲金質榮譽徽章」。據報導，她也是泰國首位駕駛獅鷲戰機的女性飛行員。

這次單飛並非臨時起意，而是經過一系列訓練與準備。對素提達而言，這次飛行也讓她從原有的民航與王室飛行經驗，進一步跨入戰鬥機領域。

6天後，素提達再次出現在駕駛艙內。10月14日，她穿上民航機長制服，駕駛註冊編號HS-HMK的波音737-800王室專機，從曼谷廊曼軍用機場起飛，前往日本北海道新千歲機場。

飛行約7小時後，專機於當地時間上午10時05分降落。官方影片顯示，素提達在駕駛艙內檢查儀表，抵達後則換上融入泰國東北部手工編織棉服元素的傳統服飾，接受泰國駐日大使等人迎接，之後自行開車前往札幌飯店。

短短不到一周，從單座戰鬥機到波音客機，素提達的飛行經歷成為此次訪日行程的一大焦點。

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戰機單飛 經歷學科、模擬飛行考驗

素提達能夠單獨駕駛獅鷲戰機，背後經過數周訓練。根據報導，她在正式挑戰單座戰機前，完成45項學科、20次模擬器與10小時雙座獅鷲實機訓練。

這些訓練數據凸顯，戰鬥機飛行並非只要具備一般飛行經驗就能勝任；相較於波音客機，戰鬥機在操作、飛行環境與緊急狀況應對方面，都有不同的專業要求。

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從空服員到王后 她走進王室核心

素提達1978年6月3日出生於泰國宋卡府合艾，畢業於曼谷易三倉大學。進入王室之前，她曾任職航空業，之後逐步進入泰國王室安全體系，人生經歷橫跨民航、軍職與王室。

從航空業到王室護衛，再成為泰國王后，素提達的經歷不僅是身分轉變，也呈現她在航空、軍事與王室事務上的多重角色。

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她飛行時數破千 泰王也是飛官

除了王后身分，素提達也累積了相當的飛行經驗。她自2010年起接受飛行訓練，完成皇家空軍與陸軍相關飛行課程，並曾赴德國受訓，持有包括波音737在內的飛行資格。

根據報導，她累計飛行時數近1190小時，平時也曾在王室出訪期間擔任泰王的副駕駛。她曾駕機降落在以地形與進場條件具有挑戰性聞名的不丹帕羅國際機場，2026年9月也曾與泰王親自駕機前往越南河內進行國是訪問。

泰王瓦吉拉隆功本人同樣具備軍事飛行背景，曾擔任F-5E/F戰鬥機飛行教官。夫妻兩人都與航空有深厚淵源，也讓素提達此次駕駛獅鷲戰機與波音專機的消息更受關注。

泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。(路透)