整理包／1句話涉辱華 姆巴佩的「天價帳單」來了

姆巴佩接受專訪，提到自己最愛的網路迷因，是把臉合成到毛澤東形象上的「換臉毛澤東」圖。這句話被中國官媒與網友以「辱華」為由集體抵制，姆巴佩、西甲與皇馬雖先後道歉，中國輿論的怒火仍未平息。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 姆巴佩因專訪中提到毛澤東相關迷因遭中國輿論視為辱華，進而引發品牌解約、商品下架與球衣暴跌，並波及皇馬及西甲商業利益。

西甲皇家馬德里法籍球星姆巴佩 （Kylian Mbappé）接受法國網路節目「The Bridge Show」專訪，提到自己最愛的網路迷因之一，是把臉合成到毛澤東形象上的「換臉毛澤東」圖。這句話被中國官媒與網友以「辱華」為由集體抵制，姆巴佩、西甲與皇馬雖先後道歉，中國輿論的怒火仍未平息。

這場風波已從言論爭議演變成實打實的金錢損失：中國多家品牌集體解約，讓他失去近四成穩定商業收入，官媒甚至警告恐面臨「天文數字」賠償；球衣在二手市場最多降價九成，還有網友拍影片焚燒球衣。以下先看天價帳單與民間怒火，再回頭整理事件始末與各方表態。

天價帳單：中國市場占他近四成商業收入

這次集體解約，直接動到姆巴佩的收入來源：

・年度代言收入：據英國「金融時報」報導，姆巴佩在中國的年度代言收入近2,200萬歐元（約人民幣1.6億元），占其全球商業收入約38%，集體解約等同直接損失近四成穩定收入。

・另一種估算：美國體育商業媒體「Sportico」分析，姆巴佩本賽季全球贊助收入約3,000萬美元（約2億人民幣），其中中國品牌貢獻的代言費至少占三分之一。

・長期損失：體育經濟專家直言，若他徹底失去中國市場的長期商業機會，未來潛在商業損失「至少1億美元」（約6.67億人民幣）起步。

・違約金：中新社「國是直通車」發文稱，姆巴佩恐面臨難以想像的「天文數字」賠償。報導說，品牌集體解約之後，這張天價帳單才剛剛開始。

・後續合作：不少原本與皇馬初步接觸、尚未落地的中國品牌合作，大概率也會重新評估風險，選擇觀望，甚至直接取消。

「金融時報」將此事件定性為「頂級體育明星觸碰區域市場紅線的典型失誤」，並指後續幾乎沒有挽回的可能。報導引述一位常駐上海的體育商業分析師說法：姆巴佩團隊過去兩年把中國視為商業版圖的核心增量，甚至為了適配中國市場，調整社群媒體發布節奏、刻意增加與中國球迷的互動。這種「精準設計的友好」，與這次公開場合的言論形成強烈反差。

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球衣大跌、被燒：民間怒火持續升溫

原本炙手可熱的姆巴佩球衣、簽名照等收藏品，在中國二手交易平台閒魚上大幅降價拋售，最多降價九成。有賣家將一件有Panini認證簽名的球衣，從9,800元人民幣（約1,470美元）降到1,350元，降幅超過86%；一件有ICONS認證的球衣，從原價3,800元降到1,280元；另一個有梅西、姆巴佩等球員親筆簽名的足球，售價也從6,800元降到1,280元。賣家坦言，要不是「姆巴佩出事」，也不會降價處理。

除了市場價格崩跌，情緒也在線上延燒。據法廣網報導，有中國網友拍下自己用打火機焚燒姆巴佩球衣、損毀印有他頭像的廣告海報的影片，上傳到網路。其中一人在影片中說，聽到這些話「簡直氣瘋了」，並稱「抵制現在就開始」、永遠不會原諒他。

商業端的切割同樣迅速。綜合中國新聞周刊等媒體報導，多家中國品牌在一天內相繼宣布終止與姆巴佩的全部合作：

・終止合作的品牌：東鵬飲料（合作僅半年）、蒙牛乳業、妙可藍多等。

・超市下架：28日河南、湖南等多地超市主動下架姆巴佩相關飲品與商品。

・遊戲平台：騰訊旗下「FC ONLINE」、「FC足球世界」發公告，表示已第一時間下架各外部渠道中的相關球員素材。

・海信：此前被傳與姆巴佩有代言合作，因事發後沒有動作而挨批。海信28日聲明，與姆巴佩本人之間不存在任何直接代言或商業合作，與皇馬在中國市場也沒有任何形式的合作，贊助僅限西班牙地區，並已以正式郵件向皇馬高層譴責此事。

報導稱，姆巴佩似乎已徹底成為在中國不受歡迎的人，自本周初以來，針對他的敵意有增無減。

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姆巴佩受訪表達喜愛將其頭像改圖至毛澤東身上，面對中國企業的抵制浪潮，緊急發布三語聲明致歉。（路透） 葉玉鏡

皇馬與西甲也被拖下水

風波不只波及姆巴佩個人。西班牙「馬卡報」認為，大量中國企業終止與姆巴佩的合作，皇馬也會損失部分利潤。皇馬國際商品銷售額有10%到15%來自中國，而姆巴佩的球衣正是其中最暢銷的商品。

西甲同樣受到衝擊。中國駐西班牙大使與西甲主席特巴斯28日會面討論解決方案，特巴斯表示，希望個別事件不損害多年合作，並稱中國仍是西甲的戰略合作夥伴。

事件始末：一句話如何引爆風波

姆巴佩在「The Bridge Show」專訪中談到喜歡的網路迷因，包括把自己的臉換成毛澤東的圖。影片流傳後，中國官媒與網友批評，事件迅速升級：

・10月26日：央視叫停西甲賽事、涉及姆巴佩的比賽及其代言廣告播出，要求公開道歉。

・10月27日：姆巴佩以法、中、英三語道歉，承認言論傷害了中國及世界各地華人社群；中國足協表示已與皇馬嚴正交涉。

・10月28日：人民日報評論指，在當地獲取市場回報卻冒犯當地歷史文化與民族感情，這種行為不會被接受；央視表示「聽其言更觀其行」，要求西甲、皇馬與姆巴佩真誠道歉；皇馬與姆巴佩共同致歉，節目方「The Bridge Show」也聲明致歉。

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