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別只看抽血指數 尿液泡泡「靜置5分鐘未散」恐是腎臟病變

記者王思慧／花蓮29日電
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腎臟健康不能只看抽血數據，尿液中的蛋白尿也是重要指標；示意圖。（圖／123RF）
腎臟健康不能只看抽血數據，尿液中的蛋白尿也是重要指標；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，腎臟健康不能只看肌酸酐與腎絲球過濾率，尿液若出現細緻泡沫且久不消散，可能是蛋白尿與腎臟病變徵兆，應及早檢查。

「上完廁所別急著沖水」醫師提醒，腎臟健康不能只看抽血數據，尿液中的蛋白尿也是重要指標，若尿液出現細緻綿密、類似啤酒泡沫的泡泡，靜置5分鐘仍未消散，應盡速就醫檢查，及早發現腎臟病變。

花蓮慈濟醫院腎臟內科醫師鄧子聰表示，評估腎功能主要有兩大指標，一是抽血檢查肌酸酐，換算腎絲球過濾率；二是透過驗尿檢查是否有蛋白尿，即使腎功能數值看似正常，只要出現大量蛋白尿，就可能代表腎臟已受損，未來腎功能惡化、進展至洗腎的風險也會增加，罹患心臟衰竭、中風等心血管疾病的風險也可能升高。

他分享，一名80多歲的罹患糖尿病的阿嬤，糖化血色素長期控制在7%以下，過去也沒有蛋白尿，卻在一次常規檢查中發現每日尿蛋白排出量突然超過3.5公克。

經心臟內科醫師轉介腎臟科評估，發現阿嬤沒有糖尿病視網膜病變，病程也不符合典型糖尿病腎病變，進一步接受腎臟切片後，確診為腎絲球病變，透過精準調整藥物治療，後續蛋白尿逐漸恢復正常，成功穩定腎功能。

鄧子聰指出，發現腎功能異常或蛋白尿，首要任務是找出病因，先排除結石、攝護腺肥大造成的尿路阻塞，以及服用消炎止痛藥引起的急性腎損傷等可逆因素，不能將腎臟問題一概歸因於糖尿病。

至於如何觀察尿液，鄧子聰說，排尿衝力產生的短暫氣泡通常幾秒內就會消散；若出現細緻綿密、長時間不散的泡沫，則應提高警覺，但仍須透過尿液檢查確認，提醒民眾留意「泡、水、高、貧、倦」5大警訊，包括泡沫尿、水腫、高血壓、貧血及疲倦無力。

鄧子聰表示，目前已有多種藥物可協助穩定腎功能，部分也納入健保給付，民眾應配合醫囑治療並定期驗血、驗尿，符合資格的30歲以上民眾，可利用國民健康署成人預防保健服務檢查肌酸酐及尿蛋白，也可透過健保署「全民健保行動快易通」APP查閱相關數據，及早掌握腎臟健康。

精華 FAQ

  • 若尿液呈現細緻綿密、像啤酒泡沫般的泡泡，而且靜置5分鐘仍未消散，就要提高警覺，因為這可能代表蛋白尿，需進一步驗尿確認。

  • 因為肌酸酐與腎絲球過濾率只能反映部分腎功能，若已出現大量蛋白尿，仍可能代表腎臟受損，未來腎功能惡化、洗腎與心血管疾病風險都會增加。

  • 首要是找出病因，先排除結石、攝護腺肥大造成的尿路阻塞，以及消炎止痛藥引起的急性腎損傷等可逆因素，不能直接把問題都歸因於糖尿病。

腎臟病

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