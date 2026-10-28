珍妮佛勞倫斯認了「胸部動刀」 做拉提手術喊：我想當辣媽

珍妮佛勞倫斯大方承認自己動過乳房拉提手術。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 珍妮佛勞倫斯受訪時大方承認做過乳房拉提手術，並談到產後外型變化與想當辣媽的心情，同時分享過往頭髮受損經歷及新創護髮品牌。

以直言敢說著稱的36歲奧斯卡 影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），近日接受專訪時卸下明星包袱，不僅大方掀開私下的醫美清單，坦承自己動過乳房拉提手術，甚至直言不諱地放話，未來絕對會考慮去拉皮。

身為二寶媽的珍妮佛勞倫斯開玩笑形容，自己最大的奢望就是每天清晨素顏去學校接送小孩時，即便私底下生活亂成一團，外表看起來依舊光鮮亮麗、從容自信。

根據外媒專訪內容指出，珍妮佛勞倫斯談到產後身體帶來的巨大轉變時絲毫不遮掩。她透露，第一胎生完後身材恢復神速，「幾乎什麼都彈回去了」，但第二胎卸貨後狀況卻完全走樣，促使她下定決心接受胸部拉提手術。

她笑著直喊「我想當個辣媽」，希望能給外界一種生活打理得井然有序的假象，「哪怕我其實才剛從床上爬起來，現實裡根本是一團災難」。

與藝術品經紀人丈夫庫克馬洛尼育有雙寶的珍妮佛勞倫斯，過去受訪時也曾自爆，平時會靠施打少量肉毒桿菌素來維持狀態，甚至對「口內取脂」躍躍欲試。不過她也笑說，這項手術大概只能放在心裡想想，「我很想做，但我不能，因為所有人都會發現。但你們要知道，我真的超想做！」

除了大談產後保養與醫美話題，珍妮佛勞倫斯近期也正式跨足美妝產業，與麻省理工學院背景的生化工程師賈絲米娜阿加諾維奇聯手創立護髮品牌「Mes」，首波主打修護髮膜、造型精華與蓬鬆噴霧等三款產品。

珍妮佛勞倫斯坦言，自己對頭髮一向極度講究，但剛出道時在演藝圈毫無選擇權，回憶起當年試鏡「X戰警」時，曾在一天的時間內被密集摧殘，接連染了紅、棕、黑以及白金等四種顏色。

而在拍完「飢餓遊戲」續集後，頭髮更因不堪負荷嚴重斷裂受損，逼得她只能一口氣剪成極短的精靈頭，坦言那是她當時對外在審美進行的「小小反抗」。如今搖身一變成為品牌創辦人，也讓她終於能真正拿回屬於自己的美麗主導