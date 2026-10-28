2026年錯過可惜的9部寶藏劇 「尚公主」愛情家國並行、這齣懸疑喜劇獲高分

2026年陸劇題材相當多元，除了古裝愛情與女性成長，還有穿書喜劇、情感懸疑、反詐騙故事及鄉村醫療劇。圖為「尚公主」。（取材自豆瓣）

AI摘要 文章摘要整理： 本文整理2026年9部值得關注的陸劇，從古裝權謀、穿書喜劇到懸疑、反詐騙與鄉村醫療，強調聲量不高也可能因劇情扎實而成為寶藏劇。

2026年陸劇題材相當多元，除了古裝愛情與女性成長，還有穿書喜劇、情感懸疑、反詐騙故事及鄉村醫療劇。熱門程度未必等同作品品質，有些劇集雖然聲量不算最高，卻憑藉完整劇情、鮮明人物或特殊題材獲得觀眾肯定。根據搜狐報導，以下9部各有特色，想找新劇的觀眾，可依照偏好的類型選擇。

1.「尚公主」｜孟子義、李昀銳

孟子義、李昀銳繼「九重紫」後再次合作，故事從丹陽公主暮晚搖奉旨離開長安展開。她前往嶺南為母后祈福，返程途中結識出身平凡的書生言尚，兩人在朝夕相處中逐漸動情。

這段關係並未只停留在公主與書生的浪漫邂逅。言尚在暮晚搖的幫助下進入長安、踏上仕途，當朝廷陷入內憂外患，兩人又從戀人變成並肩作戰的夥伴，共同清除奸佞、守護天下。愛情、權謀與家國責任彼此交織，也讓人物關係更有厚度。

2.「雀骨」｜侯明昊、艾米

「雀骨」走的是先婚後愛與雙強權謀路線。靖安王府世子蕭無衣與被迫嫁入王府的謝嘉魚，最初只是一對各有所圖的契約夫妻，彼此戒備，也不願輕易交付信任。

隨著兩人共同追查身世謎團，又被捲入朝堂陰謀，原本保持距離的關係逐漸改變。劇情沒有用漫長誤會拖延感情，而是讓兩人在一次次危機中看清彼此，從互相利用走向聯手對敵。侯明昊與艾米的組合，也為這段慢慢升溫的愛情增添新鮮感。

3.「家業」｜楊紫、韓東君

「家業」將舞台放在明朝中期的徽州墨業。貢墨案打破原有產業秩序，李家八房被逐出家族，原本生活安穩的李禎為了生存踏入制墨行業，從學習技藝、面對同行競爭，到一步步重振家業，也讓逐漸沒落的徽墨重新受到重視。

這部劇不只描寫女性在傳統社會中逆境翻身，也把製墨工藝、商業競爭與家族興衰放進主線。李禎並非只靠婚姻改變命運，而是在舊規矩與男性主導的行業裡找出自己的位置。喜歡家族群像、傳統文化及女性創業故事的觀眾，可以留意這部作品。

2026年陸劇題材相當多元，除了古裝愛情與女性成長，還有穿書喜劇、情感懸疑、反詐騙故事及鄉村醫療劇。圖為「家業」。（取材自豆瓣）

4.「蘭香如故」｜譚松韻、劉學義

沈家千金沈嘉蘭遭逢家族覆滅後，改名許蘭香，以三等丫鬟身分進入林府。昔日養尊處優的大家閨秀，必須隱藏真實身分，在階級森嚴、處處算計的世家宅院中重新求生。

蘭香沒有向命運低頭，而是憑藉智慧、忍耐及清醒判斷，逐步取得信任，也一點點拿回人生主導權。她與林錦岐從猜忌、試探走向理解與相守，感情線之外，宅鬥、復仇和家族群像同樣具有看點。譚松韻、劉學義，加上李夢、鄭合惠子等配角的演出，也支撐起不同女性的命運。

5.「成何體統」｜王楚然、丞磊

「成何體統」融合穿書、宮廷權謀與喜劇元素。現代人王翠花意外穿進小說，成為原本命運不佳的庾晚音，還發現眾人眼中的暴君夏侯澹，竟然也是來自現代的穿越者。

兩人很快辨認出彼此，不必花大量篇幅猜測身分，直接組成求生同盟。他們一邊適應小說世界的規則，一邊設法避開原著中的悲劇結局，還得應付宮廷鬥爭與各方勢力。王楚然與丞磊在一本正經的權謀情境中加入現代思維，互相吐槽、聯手拆局的過程帶來不少笑點。

6.「危險關係」｜孫儷、吳慷仁

「危險關係」從情感操控與親密關係切入。顏聆為了查明閨蜜自殺的真相，隱藏真實目的進入高端社交圈，並接近精神科醫師羅梁。對方表面溫和、專業又善解人意，實際卻擅長掌控他人的情緒與選擇。

顏聆在追查真相的同時，也逐漸落入對方設計的心理陷阱。兩人的交鋒不只依賴外在衝突，更包含言語、情緒及信任上的攻防。孫儷演出角色的堅韌與動搖，吳慷仁則呈現羅梁溫柔表象下的危險感，讓這部豆瓣8.1分的作品兼具懸疑與社會議題。

7.「低智商犯罪」｜田曦薇等

改編自紫金陳同名小說的「低智商犯罪」，沒有走「隱秘的角落」那種壓迫、陰冷的懸疑路線，而是把刑偵案件與荒誕喜劇結合。刑警張一昂根據匿名舉報前往三江口調查，將目標鎖定當地富商周榮及其犯罪團伙。

沒想到，案件中的一群蠢賊辦事漏洞百出，彼此拆台、頻頻失誤，反而在陰錯陽差下留下更多證據。警方追查、罪犯內鬥與意外巧合交錯，讓破案過程充滿黑色幽默。田曦薇主演的這部劇豆瓣評分達8.2，不僅高於她部分熱門古裝作品，也證明懸疑劇不一定要全程沉重，喜劇同樣能帶出人性荒謬與犯罪代價。

2026年陸劇題材相當多元，除了古裝愛情與女性成長，還有穿書喜劇、情感懸疑、反詐騙故事及鄉村醫療劇。圖為「低智商犯罪」。（取材自豆瓣）

8.「我不是大師」｜李現、李一桐

江浙富少上官誠明原本生活優渥，家族卻遭天相派設局陷害，人生一夕翻轉。為了查清真相，他改名換姓、隱藏身分，拜雙腿殘疾的金不換為師，學習如何識破那些披著玄學外衣的騙局。

其後，上官誠明與妻子江飛燕聯手調查，從所謂的仙童降世，到各種利用人心恐懼與貪念設下的圈套，逐一揭穿幕後手法。男女主角既有情感拉扯，也在查案過程中進行高智商博弈，故事核心不在真正的神鬼力量，而是拆解騙術、瓦解組織，適合喜歡反轉與人物鬥智的觀眾。

9.「小城良方」｜肖戰等

「小城良方」將視線轉向較溫暖的鄉村醫療故事。肖戰飾演的天才外科醫師劉錚亮，曾經自信耀眼，卻在人生與職業跌入低谷後回到家鄉，被迫重新面對自己的選擇。

回鄉後，他身邊聚集了一群看似不可靠、實際各有堅持的人。眾人一邊處理小城居民的疾病與生活難題，一邊修補彼此的人生。劉錚亮也從自負、疏離，逐漸理解醫療不只關乎技術，更需要傾聽與陪伴。劇中既有輕鬆笑點，也有普通家庭面對疾病時的酸楚，讓醫療題材多了濃厚煙火氣。