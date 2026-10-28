喝茶有益健康 「一錯誤習慣」反可能讓罹病風險增加

最新研究發現，喝茶的茶水溫度可能與罹患心血管疾病風險相關。熱茶示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Max Chen）

AI摘要 文章摘要整理： 最新中國研究追蹤48萬5,000多人發現，常喝茶可能降低心血管疾病風險，但喝滾燙熱茶者風險反而較高，且結果僅屬相關。

很多人都知道，茶裡有多酚類與兒茶素等對人體有幫助的成分，適量喝茶有益健康，但最近一項研究發現，喝茶的茶水溫度竟然有可能影響罹患心血管疾病 的風險。今日美國（USA Today）報導，一項最新研究發現，每周喝茶三天以上的人，和比喝茶頻率較低的人相比，罹患血管疾病的風險低了約11%；但喝「滾燙」茶的人，患病風險卻比不常喝茶的人更高。

這項近期發表於內科學誌（Journal of Internal Medicine）的中國研究，追蹤48萬5000多名受試者長達九年，受試者年齡分布為30到79歲，紀錄超過1萬4800多個心血管病例，如心肌梗塞、中風 及周邊動脈疾病。研究結果僅顯示茶的溫度和患病風險有關聯，並不能證明飲用特定溫度的茶會導致或預防疾病。研究人員是根據受試者對喝茶習慣的陳述進行分析，而其他生活方式上的差異可能已影響研究結果。

根據該研究，表示自己喝「滾燙」茶的人，罹患心血管疾病的風險，比不定期喝茶的人高出16%。相較之下，飲用室溫或溫度適中的茶，罹病風險比不定期喝茶的人低。研究結果顯示，喝茶的水溫可能是值得考慮的因素之一，但研究並未證實水溫本身導致罹病風險差異。

研究人員發現，飲用濃度適中的茶的受試者，罹患血管疾病的風險比不定期喝茶的人更低。比較不同的茶時，相比綠茶，紅茶與多種血管疾病風險較低相關。美國有線電視新聞網（CNN）報導，茶中含有稱為多酚（polyphenol）的化合物，其中包含類黃酮，有研究已經針對這類化合物潛在的抗氧化和抗發炎效果進行研究，但該研究並未證實這類化合物能否解釋喝茶與血管疾病風險之間的關聯。

研究人員發現，在每周至少喝一次茶的族群中，每天飲用約六到八杯茶的人，預估罹患血管疾病的風險最低，但研究結果不代表每個人應該開始每天喝六到八杯茶，研究人員並未確定應該喝多少茶才能預防疾病，而且研究結果是根據受試者對自身飲茶習慣的描述進行分析。