以為花大錢就能安享晚年 74歲婦入住高級養老院1個月幻滅

理財專家指出，選擇養老機構時不能被華麗外觀吸引，更要深入評估現場的實際運作狀況。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jsme MILA）

AI摘要 文章摘要整理： 74歲彌生女士花費高額入住東京都高級養老院，卻因夜間照護反應遲緩而幻滅；經記錄事實並與家屬溝通後，機構才改善巡視與服務。

隨著社會型態改變，許多高齡族群退休 後選擇入住養老院 。日本媒體「THE GOLD 60」報導了一名74歲女性，在支付了3,000萬日圓（約19萬美元）入住高級養老院後，因為夜間護理人員的應對與預期產生落差而感到失望。理財規劃師武田拓也指出，高額費用並不代表能買到一對一的貼身服務，選擇養老機構時不能僅被亮麗的外觀吸引，更要深入評估現場的實際運作狀況。

報導指出，74歲的彌生女士（化名）每月領取15萬日圓（約950美元）年金，擁有約3,000萬日圓（約19萬美元）存款。某天夜裡，她在起身上廁所時不慎跌倒，這次意外讓她決定賣掉自宅，搬進位於東京都內的一家「高級養老院」。

這家養老院的入住保證金高達3,000萬日圓（約19萬美元），每月的費用也不便宜，但靠著賣房資金與存款，彌生女士在財務上完全沒有負擔。設施內擁有媲美高級飯店大廳的豪華門廳、美味餐點以及貼心服務。

彌生女士深信：「就算未來身體變差，住在這裡也能安心，一定能度過優雅無憂的晚年生活。」

沒想到，在入住一個月後，彌生女士就遇到讓她極度失望的事情。某日夜裡，她按下呼叫鈴請求協助上廁所，竟等待超過15分鐘才有人來。工作人員僅稱剛好其他房間有突發狀況無法兼顧，平日甚至態度冷淡或用語隨興例如「我現在很忙，待會再幫你行嗎？」，讓她不禁感到失望，質疑高額費用未換得應有的照護品質。

對此，曾在照護設施工作的理財規劃師武田拓也指出，高額費用不代表能買到一對一的貼身服務。主要原因在於高期待與人員配置的落差，以及業界整體人手不足與教育課題。

為了避免入住後感到失望，武田建議參觀時應確認各時段的人員配置，並了解呼叫鈴平均應對時間。此外，簽約前應釐清基本服務項目、追加自費項目等範圍。入住後如遇到問題，應詳細記錄「呼叫時間、等待時間及具體對話」等事實，提供給機構負責人，協助機構改進。

根據報導內容，彌生女士與女兒商量後，開始記錄每次發生的具體事件，並帶著這份紀錄與女兒一起找機構負責人溝通，成功促使機構重新檢討夜間巡視路線，並加強員工的待客禮儀，問題逐漸獲得改善。

武田提醒，挑選養老院時，千萬不能被豪華設施吸引，應深入考量「現場支援體制與人員動線」才是確保晚年安心生活的關鍵。