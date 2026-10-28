站上百層高空、走進鏡面迷宮 紐約天際線也能這樣欣賞

登高，是收覽城市美景的方式之一。(記者羅建怡/攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約可從百層高空、鏡面迷宮與高架綠廊重新欣賞。

紐約可從百層高空、鏡面迷宮與高架綠廊重新欣賞。 重點二： Edge與SUMMIT以觀景與沉浸式藝術打造不同視角。

Edge與SUMMIT以觀景與沉浸式藝術打造不同視角。 重點三：搭船看自由女神與華爾街，感受紐約完整輪廓。

紐約，對全球許多旅人來說，是一個既熟悉又陌生的地方。從電影、美劇 總能看到曼哈頓 的城市影像與紐約人的生活軌跡，它卻又遠在地球另一端，可望難及。而這座城市最迷人的地方，不是在第五大道或時代廣場尋訪那些熟悉的摩天大樓，而是換一個角度，從空中、海上或是直線視角，更立體的描繪這座世界之都。

站上百層高空，城市縮影成腳下密布的街廓；穿過高架鐵道改成的綠廊，摩天大樓又重新逼近眼前；搭著船駛離曼哈頓，高聳的建築群慢慢隱身，海上的自由女神成為視覺交點。

同一座紐約，因為旅行的角度不同，而有了完全不同的表情。

站上百層高空 紐約先變成一張地圖

第一個推薦登高點，是Edge。從哈德遜廣場搭電梯一路上升，100樓的高度，讓腳下的曼哈頓突然安靜下來。玻璃地板下是街道與車流，眼前則是沒有盡頭的高樓群；Edge向外懸出的觀景平台，讓人第一次如此直接地「站在」紐約天際線裡。

Edge目前是西半球最高的室內外觀景平台之一，戶外觀景台距地面約1,100英尺。2026年6月加入了全新的室內沉浸式體驗，以光、色彩、鏡面與互動裝置，把原本單純的登高看景，變成一場融入了城市的新奇體驗。

Edge景觀台呈三角形從建築物外牆懸空伸出。特殊的全透明玻璃地板與向外傾斜的玻璃牆，讓遊客能以全新的視角飽覽曼哈頓全景。(記者羅建怡/攝影)

如果Edge是向外看，SUMMIT One Vanderbilt則更像是向內望，也有人形容，SUMMIT更像是一座藝廊。

走進SUMMIT，景色突然變得不那麼「紐約」。鏡面將天空、建築和人影一再複製，玻璃與光線讓空間失去了明確的邊界。從91樓一路走上93樓，城市不再只是窗外風景，而成為展覽的一部分；人在其中行走，也化身為這件巨大裝置的一部分。

SUMMIT由三層空間組成，結合鏡面藝術、沉浸式裝置與高空景觀，其中Ascent更是透明玻璃電梯，沿著大樓外側升降，電梯從入口直達91樓不到43秒，高空旅行幾乎在一瞬間完成。

SUMMIT像是一座藝廊，有許多旅人可自創的奇趣體驗。(記者羅建怡/攝影)

兩座高空觀景台，一座把旅人推出城市之外，一座則將城市拉進鏡面裡。這也正是紐約最有趣的地方，讓「城市」充滿創意奇想。

如果想再「加映」一座高樓，近期重新開放入內登高的Vessel，是絕對首選。位在High Line旁的Vessel，以數百層交錯樓梯組成蜂巢般的巨大結構，從不同角度看，像松果、像蜂巢，也像一座突然被搬到紐約街頭的未來建築。

由英國建築師Thomas Heatherwick設計的Vessel，2019年開放，原本設計讓人一路向上攀爬；但因安全問題曾長時間關閉，近期重新開放。但論起登高，旅人不如站在下面仰望，無數階梯彼此交錯，人在其中變成微小的一點，城市的高樓從縫隙之間切了進來，奇幻又有趣。

高架鐵道走回街頭 城市開始有了溫度

走下高樓，不妨沿著High Line慢慢走逛，平復激情。

這條由廢棄貨運鐵路改造而成的高架綠廊，如今化身舊鐵軌、植栽、藝術與周邊新建築無違和的美好並存。走在其中，偶爾從樓縫看見街上的黃色計程車，或突與一棟大樓擦身而過，城市不再只是遠景，而是一格一格進入眼底。

離開曼哈頓 海上才看見紐約的完整輪廓

進入這座城市，真正漂亮的轉折，是登船賞景。

當船慢慢駛離曼哈頓，剛才在高空近似伸手可及的摩天大樓，一棟棟向後退去。旅人與城市拉開了距離，藍天廣闊、海面似無盡頭，在城市景色的微縮變換之間，熟悉的綠色自由女神現身了。

搭乘著名的觀光遊船駛向自由島周邊在哈德遜河上飽覽曼哈頓下城壯麗的天際線。(記者羅建怡/攝影)

在陸地上看她，是一座著名雕像；從船上望去，卻多了一層歷史感。她站在紐約港入口，身後是逐漸展開的曼哈頓天際線。遊船沿著港灣行進，正巧將「自由女神」與「紐約」放進同一個畫面。

從海港走進華爾街，這座城市又換了一種速度。這裡靠近下城，氣氛完全不同。「華爾街」不如電影中的華麗，也沒有曼哈頓中城那麼張揚，街道甚至顯得有些侷促與老舊，但這幾個街區，卻濃縮著一座金融城市，紐約證券交易所、華爾街、Charging Bull，每一個熟悉的名字，都與全球金融市場緊密相連。

「911紀念公園」也在這段旅程中。兩座巨大的方形水池，正位於世貿中心雙塔原址；水沿著四壁向下流入中央深井，四周銅製欄板刻著2,983名罹難者姓名。繁忙的曼哈頓仍在身旁快速運轉，水聲卻隔開了城市的喧囂，一旁哀悼的花束與人們，讓紐約瞬間沈靜了下來。

「911紀念公園」兩座巨大的方形水池，正位於世貿中心雙塔原址。(記者羅建怡/攝影)

阿甘蝦餐廳、中央車站 像是紐約的入口

紐約行程的餐桌，一定得來點也「美國味」。此行推薦連鎖餐廳「阿甘蝦」Bubba Gump Shrimp Co.，其以電影《阿甘正傳》為靈感，把電影場景、角色與南方海鮮料理結合成連鎖餐廳。對第一次來紐約的旅客來說，這類美式連鎖餐廳有一種很特別的旅行感。

阿甘蝦以美式炸物為主。(記者羅建怡/攝影)

旅行紐約，有誰能錯過中央車站Grand Central Terminal？百年車站的大廳穹頂畫著星座，中央資訊服務台上的四面鐘，是旅客熟悉的紐約畫面。每天人潮從不同方向湧入，再分散到城市各處。它就像這趟美東旅程的縮影。華盛頓的歷史、費城的獨立、紐約的金融與藝術，最後都在一座車站裡交會。

華爾街象徵股市牛市繁榮的金牛銅雕（Charging Bull）。(記者羅建怡/攝影)

舊鐵道改建而成的空中綠道公園，融合了工業遺址、現代園藝與公共藝術，是曼哈頓中城鬧中取靜的一處。(記者羅建怡/攝影)

全球金融的心臟地帶「華爾街區」，街巷窄狹，遊客如織。(記者羅建怡/攝影)

時代廣場愈夜愈熱鬧。。(記者羅建怡/攝影)

登高之餘，樓層內也設計各種奇趣打卡空間。(記者羅建怡/攝影)

Edge登高，有一塊透明玻璃可直探地面，遊客以各種怪奇姿勢取景。(記者羅建怡/攝影)

搭乘長榮航空獨家航線「桃園—華盛頓」，玩美家族PAK美東考察團從華盛頓、費城，來到紐約。(記者羅建怡/攝影)

因取材電影而走紅的連鎖餐廳，被許多遊客列為必要造訪的美式風味。(記者羅建怡/攝影)

Edge目前是西半球最高的室內外觀景平台之一。(記者羅建怡/攝影)

高樓景觀以玻璃、鏡面反射營造另類時空體驗，此處為長榮航空玩美家族PAK考察重要一站。(記者羅建怡/攝影)

乘船一覽自由女神像。(記者羅建怡/攝影)

中央車站有如紐約的入口，充滿歷史感。(記者羅建怡/攝影)

造型特殊的Vessel，近期已重新開放入內參觀。(記者羅建怡/攝影)

乘船一覽自由女神像。(記者羅建怡/攝影)