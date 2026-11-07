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整理包／富人、宅男中頭獎 億元得主如何中獎？後來怎麼了？彩券必知5QA

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艾塔迪那近年曾售出過10億美元彩券的Joes Service Center。（本...
艾塔迪那近年曾售出過10億美元彩券的Joes Service Center。（本報資料照片，記者楊青╱攝影）

8.47億元的勁球(Powerball，威力球)彩券日前在新澤西州最富裕的小鎮之一售出，該鎮家庭收入是美國家庭收入中位數的兩倍多。

中了頭獎，真的能拿到這麼多嗎？非公民可以買彩券、領獎嗎？能不能匿名？一次搞懂彩券5大問題。

美國彩券中獎 QA(表1)。(世界新聞網╱整理)
美國彩券中獎 QA(表1)。(世界新聞網╱整理)

「一夕致富」的頭獎背後，有人想撕了彩券、有人不到兩年病逝、有人插隊中5.9億美元、宅男富翁還在家洗衣服…。得獎後面臨的，可能是祝福，也可能是魔咒？

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美國彩券中獎 QA(表2)。(世界新聞網╱整理)
美國彩券中獎 QA(表2)。(世界新聞網╱整理)

2002年╱惠特克的悲劇「真希望把彩券撕了」

2002年聖誕夜，西維吉尼亞州營造商惠特克（Jack Whittaker）中了3.15億美元勁球頭獎，他選擇一次領，稅後約1.13億美元。他出身貧窮山區，中獎前已靠營造公司致富。但這筆頭獎財富並未帶給他幸福，他多次說，真希望當初把那張彩券撕掉。

惠特克起初是全州英雄，他出資1500萬美元蓋兩座教堂，成立基金會，送出至少5000萬美元的房子、車子和現金。但是，龐大的財富吸引無數覬覦者，他遭到勒索、詐騙與訴訟，甚至多次在酒吧或車內被偷走數十萬美元現金，他本人也多次被捕、被告。

2004年他的孫女因獲得大量零用錢而陷入毒癮慘死；2009年，女兒在與癌症抗爭多年後過世。他在2011年離婚，後來搬到維吉尼亞州，2016年他的住家又遭大火燒毀。惠特克從頭獎贏家到醜聞纏身，歹運連連。

惠特克於2020年6月27日離世，享年72歲。他過世前幾年據信已經破產。

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2013年╱有人讓位… 麥肯齊阿嬤插隊中了5.9億

2013年5月，佛州小城Zephyrhills一家Publix超市賣出唯一一張勁球（Powerball）頭獎彩券，獎金5.9億美元，得主是84歲的老婦麥肯齊（Gloria MacKenzie）。

中獎前，她住在月租375美元的小型出租屋，靠社安金和遺孀養老金過活。

她在聲明中感謝排隊時讓她先買的陌生人，一位媽媽出面說應該就是自己，但不難過，也許對方比她們更需要這筆錢。彩券局則指出，每台終端機各自隨機產生號碼，按鍵時間差一毫秒結果就不同。

她選擇一次領，稅後約2.78億美元，並把一半獎金給了兒子史考特（Scott）。2019年，她卻與兒子對簿公堂，指控兒子違反合約和監管人的職責、疏忽職守以及剝削年邁老人。

麥肯齊控訴資金被放在低報酬的定存和貨幣市場帳戶，讓她少賺數千萬美元；兒子的律師則說，那是依她的意願保守投資。

麥肯齊律師表示，兒子把她趕出同住的房子，她後來搬到賓州與其他家人同住。

當麥肯齊成為美國最大、最年長的彩票贏家時，她沒有預料到家庭紛爭會吞噬她的幸福，有媒體報導，最終她帶著遺憾於2021年去世，享壽92歲。

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2018年╱單親媽韋斯特 彩券掉在貨車上幸撿回

韋斯特(中)2018年開心領獎的情形。左為愛阿華州彩票執行長李奇。(美聯社)
韋斯特(中)2018年開心領獎的情形。左為愛阿華州彩票執行長李奇。(美聯社)

2018年10月27日，6.878億美元勁球頭獎由愛阿華與紐約兩張彩券平分。愛阿華得主是51歲的韋斯特（Lerynne West），她是單親媽媽，有3個女兒、6個孫子，當時剛買下人生第一棟房子。

韋斯特說，她在整理新家的空檔，到Casey's便利店買披薩，順手買了這張彩券。在這之前，她中過最大的獎只有150美元。聽說愛阿華有人中頭獎時，她找不到彩券，叫妹妹去小貨車上找，結果就在車子腳踏墊上。我告訴妹妹：「拿上彩票，上你的卡車，現在就過來，慢慢開」。

韋斯特說，中獎後要買的第一件東西是「一輛新車」。她的福特嘉年華已經行駛了14.2萬英里，車況很差。她說：「我打算買一輛可以帶我所有孫子、孫女去任何地方的車。」

她選擇一次領，稅前1.981億美元。她說自己來自有7個兄弟姊妹的清寒家庭，中獎後感受到責任，揮霍的念頭全沒了。

她成立卡倫（Callum）基金會，紀念早產24周、只活了一天的孫子。首筆捐款50萬美元給協助傷殘退伍軍人的團體，因為她父親是越戰老兵，3個兄弟也都從軍。

報導指出，她中獎後辭去原本的工作，之後便很少公開露面。卡倫基金會在法律與組織層面上，依然存在且持續運作。

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2022年╱20億得主卡斯楚 買15塊野火焚毀地蓋屋

2023年加州彩券總監宣布卡斯楚獲得20.4億美元，當時卡斯楚並未露面。(美聯社...
2023年加州彩券總監宣布卡斯楚獲得20.4億美元，當時卡斯楚並未露面。(美聯社)

2022年11月7日，勁球頭獎累積到20.4億美元，至今仍是全球史上最大的彩券頭獎。中獎彩券在洛杉磯北郊艾塔迪那（Altadena）的「Joe's Service Center」加油站售出，得主是在當地長大的卡斯楚（Edwin Castro）。

他選擇一次領9.976億美元，稅後約6.28億美元。加州規定得主姓名必須公開，但他幾乎不曾露面受訪。

中獎後，他陸續買下好萊塢山一棟2550萬美元的豪宅、馬里布一棟385萬美元的海景屋等多處房產，總計約7600萬美元。

不過，大獎也引來官司。男子瑞維拉（Jose Rivera）提告，指這張彩券原本是他的，被人偷走。此案在2024年10月，法院依「持有彩券者推定為得主」的原則，確認獎金歸卡斯楚所有。

2025年1月，洛杉磯大火燒毀他的馬里布海景屋，好萊塢山豪宅也一度位在撤離區；不過他在艾塔迪那的住家，和當初賣出彩券的加油站，都逃過一劫。

卡斯楚後來花了約1000萬美元，在家鄉艾塔迪那買下15塊焚毀的土地，計畫蓋獨棟住宅，聲稱將以合理價格賣給真正想搬回這裡居住的災民家庭，而不是出租投資客。

截至今年5月，已有兩棟房子動工；他目前是當地第二大的空地買家。有居民擔心外來投資客會讓艾塔迪那失去原本的風貌，也有人歡迎他回饋從小長大的社區。

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2024年╱抗癌的寮國移民 中獎不到兩年已病逝

「一夕致富」的頭獎背後，是一段段截然不同的人生。(美聯社)
「一夕致富」的頭獎背後，是一段段截然不同的人生。(美聯社)

俄勒岡州波特蘭的46歲寮國裔移民程查理（Cheng "Charlie" Saephan）於2024年4月與友人合資，中了勁球頭獎13億美元。他中獎時已抗癌8年，在開獎前一周才剛完成新一輪化療。

他和妻子Duanpen、友人趙蓮(Laiza Chao)合資買了電腦選號的彩券。三人選擇一次領，稅後合計逾4.22億美元。趙蓮分得一半，夫妻各分四分之一。依當時俄勒岡的規定，他公開露面領獎。

他在記者會上說，身為癌症病人，他不禁會想：「我要怎麼有時間花這筆錢？我還能活多久？」他說，這筆獎金能讓有兩個年幼孩子的家庭「無憂無慮」。

中獎一年後，他動了兩次手術，買了新房，還從加拿大買了一輛藍寶堅尼跑車，但仍然每周買彩券。

不幸的是，後來程查理被診斷出癌細胞蔓延，已於2026年1月過世，他的葬禮在同月舉行，距離中獎不到兩年。

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2025年╱密蘇里宅男中獎還在洗衣服：想做自己

2025年9月6日，17.87億美元勁球（Powerball）頭獎由密蘇里與德州兩張彩券平分。密蘇里這張在聖路易郡北部Lusher路的QuikTrip售出，得主是用電腦選號。依2021年的州法，可以匿名領獎。

兩周後，他到首府Jefferson City的彩券局總部領獎。他選擇一次領，稅前4.103億美元，是密蘇里彩券史上最大獎。

他自稱宅男，打算先「做自己一年」，還笑說太太大概會拖他出城走走。對他來說，完美的一天就是待在家裡放鬆。他也坦言，錢多到難以想像：「我是百萬富翁、千萬富翁，昨晚卻還在洗衣服。」

他並透露，從發現中獎到開車去首府領獎之間，他好幾個晚上睡不著。

他說要「做自己一年」，如今一年已過，他依法保持匿名，沒有再公開露面。

當期頭獎累積了42期，為密蘇里公立教育挹注約1690萬美元，賣出彩券的QuikTrip也獲得5萬美元獎金。德州那一半則由名為「Seven Bridges」的可撤銷信託代領。

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精華 FAQ

  • 文章一方面呈現頭獎帶來的巨額財富與自由，另一方面也點出勒索、官司、家庭失和、健康惡化等風險，說明暴富未必等於幸福。

  • 惠特克與麥肯齊最具代表性，前者遭詐騙、家人離世與破產困擾，後者則因獎金分配與投資問題，與兒子對簿公堂，凸顯財富可能撕裂關係。

  • 重點包括非公民通常可買彩券並領獎，但各州規定不同；部分州允許匿名；得主可選一次領或分期領；此外，頭獎金額會因稅務與領獎方式而大幅變動。

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