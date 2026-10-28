整理包／1句「喜歡毛澤東迷因」變辱華 姆巴佩如何引爆全中國怒火？

法國足球巨星姆巴佩談及喜愛將臉部合成毛澤東形象的網路迷因，引發中國輿論反彈。(路透)

法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）談及自己喜愛將臉部合成毛澤東形象的網路迷因，引發中國輿論反彈，多家品牌終止合作或下架宣傳內容。姆巴佩以法、中、英三語道歉，但央視表示「聽其言更觀其行」，要求西甲、皇馬及球員吸取教訓。

事件持續擴大，央視自10月26日起叫停西甲及涉及姆巴佩的賽事與代言廣告播出，中國足協與皇馬嚴正交涉。10月28日，西甲主席特巴斯與中國駐西班牙大使姚敬會面，尋求解決方案；人民日報則評論，享受當地市場回報卻冒犯當地歷史文化與民族感情的「吃飯砸鍋」言行，不會被接受。

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「毛澤東迷因」 引爆輿論風波

姆巴佩在法國網路節目「The Bridge Show」談及最喜歡的網路迷因時，提到將自己的臉合成到毛澤東形象上的惡搞圖片，並稱私下與朋友玩遊戲時也會傳送相關圖片。影片流傳後，引發中國網友批評，爭議迅速從網路輿論延伸至品牌合作、體育轉播與俱樂部回應。

2015年央視主持人畢福劍因在私人飯局調侃毛澤東，影片曝光後遭官方媒體批評、公開道歉並離開央視的事件，呈現相關言論在中國引發的後續影響。

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代言終止、內容下架 他三語致歉

東鵬飲料、蒙牛乳業及補水啦陸續宣布終止與姆巴佩的全部合作；妙可藍多下架相關宣傳內容。小紅書則表示，與姆巴佩的內容合作早於2024年12月31日到期，並下架相關素材。

姆巴佩於10月27日以法文、中文及英文發布道歉聲明，承認言論傷害中國及世界各地華人社群，並表示尊重中國人民及其歷史。

瑞士運動品牌昂跑（On）於9月18日宣布與姆巴佩合作，首款足球鞋原定2027年推出。依據提供的未刊稿件，截至該稿刊出時，昂跑尚未發布正式聲明，因此不能列為已解約品牌。

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官媒批「吃飯砸鍋」 要求以行動回應

10月28日，人民日報評論指出，無論在哪個國家，一邊享受當地市場回報，一邊冒犯當地珍視的歷史文化、社會習俗及民族感情，「吃飯砸鍋」的言行都不會被接受。評論也提醒，明星若不懂得尊重，可能損害多年累積的公眾形象。

央視相關人士則表示，已注意到姆巴佩的公開道歉，並重申「聽其言更觀其行」，希望西甲、皇馬及姆巴佩切實吸取教訓、真誠道歉。中國足協也於10月27日表示，已與皇馬嚴正交涉，要求涉事球員及俱樂部作出公開、正式道歉。

姆巴佩雖已公開致歉，西甲也已道歉，但中國媒體仍將焦點放在皇馬的態度，以及各方後續行動是否與道歉聲明一致。

姆巴佩聊合成哏圖被指辱華。(取材自X平台＠frenchaicovers)

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央視停播、西甲求解套 延燒外交層面

中國中央廣播電視總台於10月26日叫停西甲賽事、涉及姆巴佩的比賽及其代言廣告播出，並要求西甲與皇馬等相關方面公開道歉、消除不良影響。中國足協隔日表示，已與皇馬嚴正交涉。

西甲主席特巴斯於10月28日表示，已與中國駐西班牙大使姚敬會面，討論姆巴佩言論引發的風波並尋求解決方案。特巴斯強調，西甲與中國的合作建立在相互尊重、信任及合作的基礎上，希望個別事件不會損害雙方多年來的合作成果，並表示中國將繼續是西甲的戰略合作夥伴。

西甲先前已向中國球迷致歉，強調球員言論屬於個人表達，不代表聯盟立場。如今西甲主席進一步與中國大使會面，顯示事件已從球員個人言論及商業合作爭議，延伸至賽事轉播與雙方足球合作關係。

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體壇明星辱華案例 梅西也曾被掀波

國際體壇過去曾發生多起涉及中國市場與政治議題的爭議。足球方面，梅西2024年在香港表演賽未上場，引發球迷不滿；阿森納前球員厄齊爾2019年公開批評中國對待新疆穆斯林少數民族的政策，央視其後取消播出相關賽事。

NBA方面，莫雷2019年發文支持香港，引發中國方面反彈，部分NBA轉播及商業合作受到影響；坎特2021年公開支持「自由西藏」，也引發中國方面反彈，塞爾蒂克賽事一度被移出騰訊體育直播名單。

前NBA球員霍華德2023年稱台灣是「一個國家」，引發中國輿論反彈；職業摔角明星約翰希南則在宣傳電影時稱台灣是「一個國家」，之後以中文公開道歉。

這些事件涉及不同言論、政治議題及後續處置，反映國際體壇人物的公開表態可能引發中國市場與輿論反應。

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