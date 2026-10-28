姆巴佩說了啥被抵制？中網友只敢隱晦說「唐國強是美術生」

法國球星姆巴佩。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 姆巴佩因在訪問中提及帶有毛澤東肖像的爭議畫面，引發中國輿論抵制與合作中止，也凸顯英烈保護法下的言論管控與資訊不透明。

法國球星姆巴佩 （Kylian Mbappe）為自己「辱華」言論向中國人道歉，但他不是第一個涉及毛澤東話題而遭到嚴厲後果的人，近年中國「英烈保護法」實施後，情況更加嚴重。諷刺的是，由於中國政府管制言論，許多網友並不清楚姆巴佩究竟做了什麼甚麼觸怒當局。

在愛國主義和民族主義的帶動下，2018年5月1日，中國「英烈保護法」正式施行，英雄烈士的姓名、肖像、名譽和榮譽等獲得專門的法律保護。

2022年移居美國的中國藝術家高兟在2024年8月回國探親期間遭到拘捕，今年8月更被依「侵害英雄烈士名譽」罪判刑3年。讓他付出代價的，是大約20年前與弟弟創作的「下跪懺悔的毛」、「毛小姐系列」等諷刺毛澤東的雕塑作品。

「毛澤東：鮮為人知的故事」一書在中國被禁，作者英籍華裔作家張戎在今年出版的「飛吧，鴻！：母親、我與中國」中文版中表示，「英烈保護法」的實施，讓她評估風險後決定不再回中國。

姆巴佩在一次訪問中被問及最愛哪一張以他為主角的網路迷因時，開玩笑地提及了看起來像「中國獨裁者」的圖片，影片剪輯中出現了毛澤東的肖像。相關影片在26日引發關注，並讓中國輿論強烈不滿。

27日，官媒央視宣布叫停西甲及涉及姆巴佩的賽事播出，並下架涉及他的廣告，中國新聞網還發出標題為「姆巴佩，呸！」的評論。多家中國企業發表聲明，終止與姆巴佩的全部合作。網上流傳的影片顯示，還有超市及健身房下架姆巴佩廣告代言的飲料。

已故中共領導人毛澤東的肖像如今仍掛在天安門上，當前中共總書記習近平上台後，不時被外媒將其與毛澤東的地位或作風比較。有中國民眾表示，各界對姆巴佩強烈的譴責和抵制，可能跟「英烈保護法」有關，但即使沒有這部法，這幾年的言論空間也明顯越來越緊。

但是對於姆巴佩究竟說了甚麼，由於官媒僅以「發表不當涉華言論」帶過，許多中國網友並不清楚，只能用很隱諱的方式表達。

譬如，有網友發揮創意說姆巴佩「說唐國強是美術生」，唐國強是以扮演毛澤東聞名的中國名演員，「美術生」則指早年曾報考美術學校落榜的希特勒（Adolf Hitler），意指獨裁者。也有人批評讓這件事引發關注的自媒體「懂球帝」，「證據都不敢亮出來，就挾裹廣大人民群眾的感情」。

有自媒體藉此事批評中國的輿論環境，文章標題是「動輒就說『傷害了中國人感情』，能不能告訴我對方究竟說了甚麼？」、「我都不知道咋回事，姆巴佩就跟我道歉了」。

中國民眾常用的人工智慧（AI）軟體「豆包」，對於姆巴佩怎麼了的提問，也表示「針對這個問題我無法為你提供相應解答」。