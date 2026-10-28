明明很節省卻存款見底？ 前銀行員揭有錢人都有3共同點

理財不代表什麼都不買，而是懂得取捨。當優先順序清楚，就能減少花費在不那麼重要的事物上，將錢用在自己真正重視的生活需求。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sasha Kim ）

AI摘要 文章摘要整理： 前銀行員指出，真正能存到錢的人不一定最節省，而是清楚金錢用途、懂得排除不重要開支，並以自身需求而非折扣決定購物。

不少人平時努力節省開支，買東西挑便宜的、趁特價購物，還會善用點數回饋，月底卻發現存款沒有增加。日本 理財作家、前銀行員柴女士指出，問題可能不在於花得太多，而是沒有想清楚錢應該花在哪裡。真正懂得理財的人，不一定是最節省的人，而是清楚自己的金錢用途與優先順序，懂得把錢花在真正重要的事情上。她歸納出以下3個共同點。

一、清楚知道自己想把錢花在哪裡

懂得運用金錢的人，通常對每筆支出的目的都有明確想法。柴女士在銀行任職期間，接受客戶理財諮詢時，經常先詢問：「這筆錢預計什麼時候、用在什麼地方？」因為只有先確定用途，才能進一步規畫需要準備多少錢，以及何時需要使用。

例如，未來幾年內就要動用的資金，與10年、20年後才需要的錢，管理方式和準備方法自然不同。相反地，如果不清楚自己想把錢花在哪裡，就容易受到他人推薦或一時心動影響，購買看起來不錯、實際上卻不一定需要的東西。

因此，購物或支出前，不妨先問自己：「這筆錢是為了什麼而花？」先確立目的，就更容易判斷是否值得花費，也能減少不必要的支出。

二、明確知道哪些東西不值得花錢

除了知道自己想買什麼，也要清楚哪些東西不需要花錢。釐清自己和家人重視的事情，將優先順序較低的項目排除，才能把資源留給真正重要的需求。

柴女士以自身經驗為例，她非常喜歡漫畫，單身時只要有新書上市，就會購買收藏。但結婚、生子後，生活型態改變，她重新思考自己的需求，發現漫畫並不是目前最優先的花費。於是，她改為利用網路免費試讀或租借漫畫，省下購書開支，並將這筆錢用在能與家人一起享受的遊戲和外出活動上。

她認為，理財不代表什麼都不買，而是懂得取捨。當優先順序清楚，就能減少花費在不那麼重要的事物上，將錢用在自己真正重視的生活需求。

三、購物看的是「自己需不需要」 而不是「有多划算」

「買兩件打九折」、「限時點數5倍送」等促銷活動，經常讓人覺得現在不買就吃虧。然而，即使商品價格再便宜，如果原本就沒有需求，也未必是一筆划算的交易。

柴女士分享，自己會事先列出購物清單，並提醒自己，清單以外的商品即使正在特價，也不隨意購買。透過這個方法，她減少了許多原本不在計畫內、只因為價格便宜而買下的物品。

她指出，消費時應該優先考慮商品是否符合自己的實際需求，而不是被眼前的優惠牽著走。事先設定購物原則，有助於避免衝動消費，也能讓每一筆支出更符合自己的生活規畫。

真正能存到錢的人不一定最會省 而是懂得決定錢該怎麼花

面對金錢壓力時，人們往往只想到減少支出，卻忽略了消費目的與優先順序的重要性。若沒有事先想清楚，即使努力節省，仍可能因為促銷誘惑或不必要的購買而花掉更多錢。

理財的關鍵不是盡可能不花錢，而是把錢留給真正重要的事。不妨從思考「接下來，我希望把錢花在哪些事情上？」開始，逐步建立適合自己與家人的消費原則。