萬聖節扮什麼不撞衫？8大影視角色出列 白色幻視、泰勒絲都超夯

泰勒絲「時代巡迴演唱會」吸引超過1000萬人次進場。(圖／disney+提供)

AI摘要 文章摘要整理： Disney+盤點8大影視與名人角色，從白色幻視、泰勒絲到摩登家庭、F1維斯塔潘等，提供萬聖節兼具話題與辨識度的變裝靈感。

今年萬聖節 派對要扮什麼角色，是不是已經煩惱好一陣子？恐怖殭屍、調皮床單鬼、暗黑女巫通通扮過了，想來點不一樣的造型，又希望新朋友問起「你扮的是誰？」時，還能順勢聊出一點有趣故事？Disney+一口氣整理8大萬聖節變裝靈感，讓今年的造型不只吸睛，也多一點話題。

漫威 最時髦CP 白色幻視強勢回歸「幻視任務」

幻視回來了！漫威全新影集「幻視任務」10月14日在Disney+上線，作為「汪達與幻視」三部曲完結篇，8集故事跟著保羅貝特尼再度演出的白色幻視，在逃亡過程中一邊找回記憶與人性，一邊對抗腦中揮之不去的奧創，詹姆斯史派德也睽違多年回歸演出。

今年想扮漫威英雄，一身純白造型的白色幻視是新鮮選擇；若和另一半一起參加派對，還能一人扮白色幻視、一人換上汪達的紅色戰袍，再搭配「汪達幻視」復古情境喜劇風格，成為全場最醒目的漫威CP。

「幻視任務」是「汪達與幻視」三部曲的完結篇。(圖／disney+提供)

亮片、牛仔靴、友誼手環全備齊 化身泰勒絲 「時代巡迴演唱會」

Swifties水扶梯們，你的「時代」準備好了嗎？泰勒絲「時代巡迴演唱會」吸引超過1000萬人次進場、票房突破20億美元，同名演唱會電影更創下金氏世界紀錄認證的影史最賣座演唱會電影紀錄。

萬聖節想扮水扶梯，可以直接挑一個最愛的「時代」下手，亮片連身衣、牛仔靴、經典紅唇都是選擇，也可以挑戰泰勒絲與Travis Kelce交往時期的造型。最後別忘了戴上友誼手環，說不定就能在派對上找到同好。

選擇困難一次解決 全員變身「摩登家庭」一家人

一群人討論了一個星期還是決定不了要扮什麼？最簡單的答案就是直接變身一家人！完結多年仍深受觀眾喜愛的「摩登家庭」，全劇11季都能在Disney+一次看完，其中最愛萬聖節的克萊兒，每年都會把家裡變成鬼屋，相關集數也成為劇迷心中的經典。

朋友們可以各自認領一名角色，穿Polo衫的老爸傑、熱情如火的葛洛莉亞、自認是「酷爸」的菲爾、永遠上演小劇場的米契與小卡，再加上鄧菲家三姊弟，不必花大錢準備道具，只要抓住角色特色，一群人同框就能讓人一眼認出。今年萬聖節如果想兼顧造型、話題與團體默契，「摩登家庭」一家人絕對是最不容易撞造型的選擇之一。

徒手征服台北101 變身「赤手登峰」

今年最讓台灣人捏一把冷汗的男人，艾力克斯霍諾德絕對榜上有名。他今年1月25日不靠繩索、不帶任何保護裝備，花約90分鐘徒手攀上台北101，抵達塔頂時一身紅色短袖、雙手高舉的畫面，至今仍讓許多人印象深刻。

想更認識這位「把高樓當岩壁」的攀岩家，可以重溫國家地理奧斯卡最佳紀錄片「赤手登峰」，片中記錄他挑戰無繩獨攀優勝美地國家公園900公尺酋長岩的過程。萬聖節想扮他也相當簡單，一件紅色短袖、一雙攀岩鞋，腰間掛上粉袋，基本造型就能完成。

時尚聖經重返伸展台「穿著Prada的惡魔1、2」

時隔20年，「穿著Prada的惡魔」系列再掀時尚熱潮。「穿著Prada的惡魔2」今年上映後全球票房突破6.76億美元，約新台幣219.7億元，也帶動系列總票房跨越10億美元，兩部作品目前都能在Disney+觀看。

梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗與史丹利圖奇原班人馬回歸，安迪已升任雜誌專題編輯，當年的首席助理艾蜜莉則成為精品品牌高階主管，還有女神卡卡等大咖驚喜客串。

萬聖節想扮職場新鮮人，可以從第一集的艾蜜莉造型下手：紅色直髮、濃黑眼線、俐落黑色套裝，再搭配手機及包包，還能喊出經典台詞「I love my job. I love my job.」（我愛我的工作，我愛我的工作），相信不少上班族一聽就會心一笑。

兄弟破冰重現世紀和解「綠洲合唱團：莫帶憤怒回首」

吵了15年的兄弟終於和好了！英倫搖滾天團綠洲合唱團2025年世紀重聚巡演，紀錄片「綠洲合唱團：莫帶憤怒回首」10月9日在Disney+獨家上線，收錄排練、後台及舞台上的珍貴畫面，也有連恩與諾爾蓋勒格兄弟睽違20多年的首度同框專訪，爛番茄新鮮度更高達97%。

由「浴血黑幫」奧斯卡提名編劇史蒂芬奈特操刀，Disney+版本還加碼收錄「Wonderwall」、「Slide Away」完整演出。萬聖節不妨找來那個曾經鬧翻、如今又和好的兄弟或好友，一人披上連恩招牌連帽大衣、戴墨鏡，一人背起吉他扮諾爾，勾肩搭背走進派對，就是最有故事性的「破鏡重圓」造型。

最帥F1冠軍降臨「Max vs 100」直接把派對變頒獎台

今年F1賽事熱度持續升高，四屆F1世界冠軍維斯塔潘在「Max vs 100」重返職業生涯起點卡丁車場，並在英國銀石賽道從最後一位出發，挑戰在60分鐘內超越100位來自世界各地的名人、網紅與運動員，每被他超車一次就直接淘汰。

節目完整收錄維斯塔潘與對手在車上的即時對話，讓觀眾看見賽車場外的另一面。想在萬聖節當全場最帥的人，賽車服、安全帽再加上一座獎盃，簡單幾樣單品就能把F1冠軍氣勢帶進派對。

好姊妹集合準備出道 化身女團KATSEYE「WILD HEARTS」

姊妹們，今年萬聖節是時候組團出道了！葛萊美提名全球女團KATSEYE第三張EP「WILD」空降告示牌200專輯榜冠軍，紀錄片「KATSEYE: WILD HEARTS」10月16日在Disney+上線。

全片約80分鐘，由導演娜迪亞哈爾格倫掌鏡，收錄過去未曝光的排練、錄音室畫面及成員專訪，也加入全球粉絲EYEKONS拍攝的影片，帶觀眾看見6名成員從選秀一路走上世界舞台的過程。

今年萬聖節不妨找齊6位姊妹，各自認領一名成員，統一服裝色系、保留個人特色，再練好一段招牌舞步，派對一開場就像直接登上出道舞台。