黑龍江新娘設「外賣席」賓客婚宴爽吃炸雞、麻辣燙

黑龍江大慶一名網友26日發布參加朋友婚宴卻吃了一桌外賣。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 黑龍江大慶一場婚宴因新娘為同齡朋友安排3桌外賣席而爆紅，既保留27桌傳統酒席，也引發網友對婚禮形式與衛生觀感的討論。

黑龍江大慶一名網友26日發布參加朋友婚宴卻吃了一桌外賣的影片，衝上熱搜並引發熱議。新娘李女士表示，婚禮共開30多桌，家人非常尊重他們的想法，她專門為不願意吃傳統桌菜的同齡朋友準備了三桌「外賣席」，按每桌1000元人民幣（每人100元）的餐標，點了奶茶、炸雞 、麻辣燙、烤鴨與炸串等年輕人愛吃的食物，希望朋友想吃什麼就點什麼。

極目新聞報導，新娘朋友馬女士透露，婚禮前她曾開玩笑跟新娘說，「要不然點外賣算了」，沒想到新娘真的答應，依照每人大約100元的餐標，點了奶茶、炸雞、麻辣燙、烤鴨與炸串等年輕人愛吃的食物。新娘開玩笑表示：「要不是為了配合長輩，整個婚宴我都想定成外賣桌！」她強調，年輕人就該有年輕人的結婚方式，現場其餘27桌長輩與親戚席位則維持傳統酒席，冷盤熱炒一道不少，成功兼顧兩套體面的需求。

「外賣席」影片曝光後在網路上引發熱烈討論，許多網友紛紛留言羨慕，「隨了份子錢，終於不用硬著頭皮吃那道永遠咬不動的豬肘了」、「這才是我想吃的」、「我結婚也想這麼幹」；但也有網友抱持質疑態度，留言指出，「隨了禮坐下來吃一排外帶盒，這像話嗎」、「外賣送到飯店涼了怎麼辦，塑膠盒堆一桌拍照不好看，且有塑膠垃圾與食品衛生問題」。

學者與評論指出，這種嘗試並非對傳統宣戰，而是年輕人更強調自我表達與自身體驗，而非對面子和排場的執念。雖然部分網友關心外送冷掉與包裝美觀問題，但現場參與的朋友並不介意，反映出朋友間舒適相處的訴求。

隨著三桌外賣與27桌傳統酒席圓滿落幕，這場破天荒的「外賣席」不僅展現了新人的巧思，也折射出當前年輕世代對於婚禮形式回歸本質、追求實惠與個人風格的全新態度。

黑龍江大慶一名網友26日發布參加朋友婚宴卻吃了一桌外賣。（視頻截圖）