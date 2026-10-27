76%歐洲機師認了「飛行時打瞌睡」近4成怕懲戒 不敢通報疲勞

機師打瞌睡示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲機師疲勞問題持續惡化，調查顯示多數人曾在飛行中微睡眠，且因害怕懲戒而不敢通報，安全風險已引發警訊。

歐洲駕駛艙協會（ECA）最新調查發現，76.8%的受訪飛行員在過去4周內，至少曾在駕駛飛機時不自覺打瞌睡，近四分之一明明感到疲勞、不適合飛行，仍選擇執勤。此外，38.2%的飛行員擔心通報疲勞，會遭管理階層懲罰或報復。

PEOPLE雜誌報導，ECA於10月26日公布最新調查報告，訪問來自32個國家的7200名飛行員。結果顯示，76.8%的受訪者在調查前四周內，至少曾在操控飛機時出現不自覺入睡的情況，凸顯飛行員疲勞問題普遍存在。

美國國家睡眠基金會指出，微睡眠（microsleep）是持續數秒的短暫睡眠狀態，發生時當事人可能看似清醒，甚至雙眼睜開，大腦卻無法正常處理資訊。這種情況常與嚴重睡眠不足、白天過度嗜睡或潛在睡眠障礙有關，對駕駛車輛或操作飛機的人員尤其危險。

調查另發現，38.8%的飛行員表示，自己經常或總是無法獲得足夠休息，以避免累積性疲勞。疲勞通報情況同樣令人關注，只有37.2%的受訪者表示，當自己感到疲勞或不適合執勤時，會提出通報；另有24.2%的人表示，即使如此仍不通報並繼續飛行。

在不願通報的原因中，擔心遭到懲罰或管理階層報復是重要障礙。調查顯示，38.2%的飛行員害怕提交疲勞報告後受到處分或不利對待。

ECA表示，自2023年上一次發布相關報告以來，航空公司的疲勞風險管理並未出現顯著改善。ECA主席、機長坦雅・哈特（Tanja Harter）在聲明中指出：「如果我們認真看待飛行員疲勞帶來的安全風險，這份報告中的數據，以及過去3年缺乏實質改善的情況，已明確向航空公司、主管機關及歐盟航空安全局（EASA）敲響警鐘，歐洲處理飛行員疲勞問題的方式必須改變。」