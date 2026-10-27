買家具、清潔用品要當心 醫師提醒5種家用品恐藏致癌物

醫師說，購買家具時盡量選擇實木家具，或尋找標示不含甲醛的產品。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Thới Nam Cao）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 醫師建議少用強效消毒劑與香氛清潔劑。

醫師建議少用強效消毒劑與香氛清潔劑。 重點二： 塑膠食品容器加熱易釋出鄰苯二甲酸酯與雙酚。

塑膠食品容器加熱易釋出鄰苯二甲酸酯與雙酚。 重點三：瓦斯爐、複合木家具和防水防汙品皆有風險。

每個人每天都可能接觸到無數種化學物質，有些有害，有些對人體的影響則被誇大了，為了幫助大家更了解哪些東西少碰為妙，Health報導訪問專業醫師，他們分享了他們認為有潛在致癌風險而不用或不買的五項居家用品。

第一是強效消毒劑和香氛清潔劑。哈佛大學 醫學院講師盧瑟（Jay Luthar）說，這兩種產品或許效果很好，但含有的部分化學物質對人體有害，雖然每個牌子的產品成分都不同，但2024年一項文獻綜述指出，清潔和消毒產品會增加接觸多種室內汙染物的機會包括致癌物質氯仿（chloroform）。

盧瑟說，他會盡量避免使用消毒噴霧、香氣重的清潔劑，以及會持續向室內空氣中釋放化學物質的產品如插電式空氣清新劑，而他每天清潔用的是簡單無香味的物品，例如醋、小蘇打和肥皂，消毒劑只用於必要情況，他說對於異味，他傾向處理源頭，改善通風或用合適的過濾系統，而不是用香味掩蓋異味。

第二是塑膠食品容器。盧瑟說他不用塑膠容器裝食物，特別是需要加熱的情況。有研究發現，塑膠和食品包裝中使用的某些化學物質會滲入食物中，包括鄰苯二甲酸酯（phthalates）和雙酚（bisphenols），較高的溫度會增加這種滲入量。

鄰苯二甲酸酯和雙酚被歸類為內分泌干擾物，意味著它們可能會干擾人體的荷爾蒙系統。盧瑟說，國際癌症研究機構（IARC）今年將三種鄰苯二甲酸酯列為可能對人類致癌的物質。

盧瑟說，他都用玻璃容器儲存和加熱食物，若不需加熱則也會用不鏽鋼容器裝食物。

第三是在沒有適當通風的環境使用瓦斯爐。專科診所3T Radiology & Research共同創辦人、首席放射科醫師埃博（Daryl Eber）說，他絕不會在通風不良的環境使用瓦斯爐，他說瓦斯爐開大火或溫度只有華氏350度的烤箱都會提高室內苯的濃度，那是一種和白血病有關的致癌物質，那些苯的濃度甚至比二手菸的苯還高，它們也會飄到其他房間並殘留數小時。

為了改善通風，使用瓦斯爐或烤箱時，記得打開抽油煙機並打開幾個窗戶。若打算購買新的瓦斯爐，埃博建議使用電磁爐。

第四是以複合木材製作的家具。埃博說他不用以複合木製作的家具和櫥櫃，這包括塑合板（particleboard）、三夾板和中密度纖維板，這些產品含有可能釋放甲醛的黏合劑，甲醛是一種和多種癌症如鼻咽癌和白血病有關的化學氣體。

埃博說，盡量選擇實木家具，或尋找標示不含甲醛的產品。

最後是防水和防汙產品。盧瑟說他會避免購買任何防水防汙產品，例如家具和地板，這些產品可能含有全氟及多氟烷基物質（per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS），這是一種持久性化學物質，用於防水、防油和防汙，通常被稱為「永久性化學物質」。

PFAS家族中的某些化學物質和癌症有關，國際癌症研究機構已將全氟辛酸（perfluorooctanoic acid, PFOA）列為人類致癌物，並將全氟辛烷磺酸（perfluorooctanesulfonic acid, PFOS）列為可能致癌物。

盧瑟說，這樣的分類指出了這些物質具有致癌風險，但並未說明特定處理過的沙發或地毯會帶來多大的致癌機率；儘管如此，他仍選擇未經防汙防水處理的產品，他通常買的是以棉、羊毛、亞麻或絲綢等天然織料製成的物品。