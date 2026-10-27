住飯店遇隔壁房客太吵 2種錯誤反擊會害自己被請走

住飯店時若鄰房持續發出噪音會讓人無法好好休息，專家建議別貿然上門理論或報復對方，恐讓原本能簡單解決的問題變成複雜難解。遇到噪音示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI摘要 文章摘要整理： 飯店遇到隔壁房太吵時，專家建議先通知櫃台處理，避免自行敲門或用噪音報復，以免衝突升級；同時旅客也應注意音量，維持彼此的住宿品質。

出門在外入住飯店最怕遇到的其中一種狀況就是吵鬧的隔壁房客，畢竟每個人都想好好休息。Southern Living報導，若住飯店時不幸遇到隔壁房間的住客喧鬧或製造噪音，專家建議應聯絡飯店櫃台處理，最好不要自己敲門溝通，更不要以製造噪音的方式報復反擊。

棕櫚灘禮儀學校（The Protocol School of Palm Beach）創辦人、禮儀專家惠特莫（Jacqueline Whitmore）過去是經常旅行和搭機的空服員，她說她現在旅行時一定會帶耳塞和白噪音機，最常見的元凶是吵鬧的孩子、大聲交談或爭吵、電視音量過大、孩童在走廊奔跑、喝醉的鄰居、深夜抵達的房客、聚會和大力摔門。

若不幸遇到會影響他人的隔壁房房客，休士頓市中心JW萬豪飯店（JW Marriott Houston Downtown）的總經理范登布魯克（Jelle Vandenbroucke）說，很多人會採取「我自己來處理」的策略，接著就是一位沮喪的房客在深夜敲了隔壁的房門，直接表達對噪音的不滿，而其中一方或雙方可能都喝了酒，被反應有噪音的那一方神經肯定繃緊，原本禮貌的請求可能會迅速升級，變成整條走廊都能聽到，其他房客也被打擾，最後保全不得不介入，最後可能不幸地演變成其中一方或雙方都被請離飯店，讓原本舒適的度假住宿變成一場惡夢。

若噪音並非偶發，而是持續且影響休息、工作或放鬆，或發生在深夜，專家認為解決問題完全合理，但與其自己處理，不如參考專家建議的三步驟，既能保護和保障周圍所有人的舒適、安全和整體住宿經驗，也對飯店員工有益。

1. 聯絡櫃台

惠特莫和范登布魯克都認為，交給櫃檯處理是最佳選擇。范登布魯克這麼認為是基於四個慘痛教訓，第一是我們不知道隔壁房客的情緒或狀況，即使友善的請求也可能被誤會，第二是直接交談會製造緊張氣氛，且房客沒有能力也沒有權利強制其他房客遵守安靜時段或飯店規定，最後是即使噪音在反應後停止，經過一段時間可能又再次出現。

范登布魯克說，不用擔心會給飯店員工帶來困擾或麻煩，也不用煩惱被擾人休息者視為告密者，飯店員工受過專業訓練，能冷靜、專業且私下介入。

范登布魯克建議打給櫃檯，以有禮貌、明確且不帶有指責意味的話語，先告知自己的房號和姓名，再說「附近的房間傳出很多較大的聲響，已經持續一陣子了，讓人無法休息，希望有人能幫忙」，飯店員工接著會找到聲音來源並試圖平息，若情況無法解決，或許會幫你換房間。

2. 切勿以牙還牙

專家不建議直接找對方理論，更不建議報復對方。范登布魯克說，最糟的應對方式就是把電視或音樂開很大聲、跺腳或捶打牆壁，這會引發骨牌效應，多個房間都被影響，櫃台一次收到很多抱怨，變得很難找到噪音元凶，原本可以簡單解決的問題變成範圍很廣的混亂。

3. 當個有禮貌的客人

范登布魯克說，聲音傳播的範圍比人們想得更廣，特別是在公共空間，且需要維持安靜的時間不限於夜晚，其他旅客也可能在其他時間睡覺、工作或調時差，盡量降低說話、音樂和電視音量、避免使用擴音通話、減少深夜聚會、在走廊時多加注意，以及記得關房門時動作不要太大。