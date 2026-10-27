整理包／「比真人還好看」 全網瘋傳的5大AI神劇

AI短劇「我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……」以東漢末年為背景，透過「妖異」事件描寫百姓面臨的生存困境，片尾「後人讀妖，勿問鬼神，問蒼生」引發網友討論。（取材自BiliBili影片）

AI歷史短劇「硯邊青梅」近日在各大社群平台暴紅，也讓「祭侄文稿」引起關注。(取材自微博)

2026年，AI短劇在中國全面爆發，官方統計，今年前8個月上線微短劇43萬部，是去年全年的13倍，其中AI劇占逾九成，微短劇用戶超8億。但量大不等於質高：上半年全網新上線22.19萬部AI短劇，播放破億的僅1055部，破億率約0.47%，爆款是鳳毛麟角。然而在這片量產洪流中，仍有5部作品逆勢殺出，被網友封為「比真人還好看」的5大現象級AI短劇。

這5部分別是借古諷今的志怪史詩「問蒼生」、以眼神戲見長的「桑念渡沉舟」、靠一句「來史書裡尋我」讓人破防的「硯邊青梅」、東方奇幻悲劇黑馬「宿雪歸離」，以及直擊大廠裁員的「被裁掉的女孩」。它們沒有流量明星，多由創作者獨力完成，靠歷史、人性與現實題材出圈，被網友稱為AI影視的「文藝復興」。另一邊，字節跳動、TVB與好萊塢業者也紛紛進場，這場淘金熱才剛開始。

AI短劇全面爆發 43萬部湧入市場

中國網絡視聽協會數據顯示，今年第1季全網上線12.8萬部短劇，AI短劇就占12.2萬部，超過95%。抖音 3月單月新增AI劇與漫劇近5萬部，平均每天超過1300部。真人短劇則月上線量由年初的1934部降到6月的1629部。預估2026年中國AI劇與漫劇市場規模將超過400億元人民幣，年增138%。

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1個人就能拍爆款 5部AI神劇憑什麼讓網友破防

下面這些作品跳出「贅婿逆襲」套路，被網友評為具有「大劇水準」。

1「問蒼生」：借古諷今、哭碎全網的志怪史詩。B站UP主「青瓜蛋」由朱星俊與萬宇昕共同經營，兩人將多年構思的故事製作成26分鐘AI短片，取材「搜神記」，作品全網播放量已突破6000萬。

2「硯邊青梅」：創作者「晚晚」包辦劇本、畫面與剪輯，現代博物館員穿越盛唐，明知未婚夫顏季明將殉國。「來史書裡尋我」讓網友破防，也帶動觀眾查閱「祭侄文稿」。

3「桑念渡沉舟」：眼神全是戲、中式破碎感美學天花板。過去的AI影片常被詬病表情僵硬、眼神空洞。但這部仙俠虐戀短劇突破了技術藩籬，將「桑念」與「謝沉舟」兩位主角的眼神拉扯、拉滿了東方古典美學的宿命感。

4「宿雪歸離」：將東方奇幻推向極致的悲劇黑馬，以光影營造人妖殊途的悲劇意境，在紅果、抖音等平台異軍突起。

5「被裁掉的女孩」：導演「菲菲飛」結合自身模特兒圈的真實血淚經歷，創作出極具寫實感的虛擬角色「方桃子」與「周以衡」。全網相關話題討論量直接突破驚人的 8億次，單平台播放破2億、全網討論量破8億。

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成本省5至8倍 AI短劇為何愈拍愈貴

業者稱AI製作可比真人省5至8倍費用，但要做出質感，成本卻一路上升，例如近半年每分鐘成本由約1000元(人民幣，下同)升到3000至5000元；單人作品「非妖哉」單集投入逾1萬元；用Seedance 2.5生成30秒視頻，可能要花100元。跑量短劇的報價則從每分鐘5000元跌到幾百元，品牌客製仍可達1萬至2萬元。懂AI又懂影視的人才，年薪近百萬元。

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爆款難複製 AI短劇迎來4道冷水

1爆款稀少、分帳縮水：破億率僅0.47%；部分短劇每萬次播放分帳由800至1000元降到約100元。

2AI臉審美疲勞：「AI臉生理性厭惡」曾上微博熱搜；5月抖音新增AI劇與漫劇約3.95萬部，較4月下滑約10%。

3長片不買單：首部AI深度參與製作的院線長片「三星堆：未來往事」，10月26日中午累計票房119.2萬元，24、25日場均僅2人。

4真人飯碗與監管：鄭州「短劇之都」拍攝量較2025年減少約六、七成；官方要求AI劇加註標示、守住肖像與聲音授權底線，今年已下架違規微短劇6.8萬部。

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字節、TVB到好萊塢搶進 AI影視下一個淘金機會

字節跳動6月推出Seedance 2.5，並取得周星馳「食神」「喜劇之王」等AI二創授權，範本單日創作量破10萬次。TVB攜手紅果推出真人短劇「金枝欲孽之宮牆折柳」，預計11月上線，預約已破28.8萬。好萊塢方面，Hoorae Media的微短劇「Screen Time」在TikTok首周近7500萬次瀏覽，金卡戴珊也投資了ReelShort。業界共識是，劇本與情感共鳴才是爆款核心。

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「桑念渡沉舟」主打古裝虐戀。(取材自微博)

「被裁掉的女孩」講述在挫折中尋找重新出發的勇氣。(取材自微博)