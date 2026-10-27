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整理包／台女河口湖命案逆轉 神祕落軌、詐保殺妻…離奇情節一次看

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38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間...
38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店。(取材自Threads)

38歲台灣女子井雲蓉赴日本旅遊，10月19日被發現陳屍山梨縣河口湖飯店，頸部遭刀刺傷，因失血過多死亡。同團27歲台籍女子楊閔涵因非法持刀遭日本警方逮捕。原以為是旅行團成員間的命案，隨著台灣檢警介入，案情出現重大轉折。

台南地檢署查出，死者29歲李姓丈夫涉嫌與她虛偽結婚、鼓吹獨自赴日，並投保高額保險，疑涉及共同殺人及詐領保險金。李男10月26日遭法院裁定羈押禁見，這起跨國命案是否早有預謀，成為偵查焦點。

赴日30多小時遇害 命案如何發生？

井雲蓉與楊閔涵10月17日晚間抵達日本成田機場，18日搭乘遊覽車前往忍野八海、大石公園等富士山周邊景點，晚間入住富士河口湖町觀光飯店。

19日上午8時過後，井女未依約出現在旅行團集合地點，飯店員工前往房間查看，發現她仰躺床上，已無生命跡象。當時楊女也在房內，身上沾有血跡，現場另查獲一把沾血菜刀。

司法解剖確認，井女左頸遭深層刺傷，傷及頸動脈，因失血過多死亡。從入境日本到被發現遇害，僅短短30多個小時。

這起命案最受關注的疑點之一，是飯店房內沒有明顯打鬥痕跡，死者身上也沒有防禦性傷口。中山附醫法醫部主任高大成分析，若死者與嫌犯並不熟識，遭到致命攻擊卻沒有抵抗痕跡，相當不尋常。他推測，井女可能遭餵食安眠藥，或因重擊昏迷而喪失行動能力。

👉台女陳屍日本飯店 同團女客涉無正當理由持刀遭逮捕

同團女嫌是誰？為何帶刀進房？

27歲楊閔涵與死者同樣設籍台南，兩人分別報名同一旅行團，且各自加價入住單人房，並未同房。日本警方調查，楊女疑似10月17日抵達日本當天，就在山梨縣外的商業設施購買刀刃約12公分的菜刀。

楊女承認持有刀具，供稱「我持有刀具是事實」，並表示與井女是在旅行期間變熟，因為想找她聊天，才進入房間。

警方另發現楊女手腕有疑似自行造成的割傷，不排除曾試圖輕生。她因涉嫌違反日本《銃刀法》遭逮捕，21日移送甲府地方檢察廳，後續遭收押。

司法紀錄顯示，楊女曾因幫助洗錢罪，於2024年遭判有期徒刑3月、緩刑2年。

據網路消息，友人披露楊女臨時請她幫找護照，並用公共電話與不明人士通話，情緒異常暴躁，似乎被什麼催逼著，不知是否受到某種挾制或脅迫。

此外，網友曾發現井、楊疑似在社群平台互相追蹤，懷疑兩人早已認識；也有傳聞指向金錢糾紛。但死者友人澄清，井女出國前代墊的1萬多元（台幣，下同）是借給在台灣照顧她貓咪的室友，與命案無關。

👉台女河口湖遇害…嫌犯曝與死者旅行中變熟 供出進房原因

死者身分起底：空勤總隊長之女 上月才逃落軌死劫

井雲蓉是台灣退役將官、現任內政部空中勤務總隊總隊長井延淵的女兒，案發後，井延淵緊急向立法院請假，悲痛飛往日本處理女兒後事。

井雲蓉生前曾熱心投入公益活動，如曾於「鄭方形事件」中為弱勢家長與孩童權益發聲。「鄭方形事件」是指網紅鄭方形自2024年起，在社群平台指控台南某幼兒園涉嫌對幼童性侵、教育局涉嫌「吃案」等爭議事件，井女曾在法院外堵截鄭方形並對決質問，讓她在網上一戰成名。

9月21日，井雲蓉原本計畫獨自前往日本旅遊，在高鐵台南站候車時，因自述低血糖暈眩而跌落軌道，當時列車正要進站，所幸駕駛緊急停車，她躲入避車彎逃過一劫，僅膝蓋輕微紅腫。

這場意外讓她錯過原定赴日行程。友人另透露，她原本計畫與前男友同行，但對方取消後，她仍決定出發。

不到一個月後，井女卻在日本遇害，令外界猜測先前的落軌意外與命案是否存在關聯。

👉河口湖遇害台女 9月才躲落軌死劫 嫌犯曾因洗錢遭判刑

👉死者為將軍之女 生前關懷弱勢

井雲蓉9月曾疑因身體不適在高鐵台南站落軌，當時幸運逃過一劫。(取材自Thread...
井雲蓉9月曾疑因身體不適在高鐵台南站落軌，當時幸運逃過一劫。(取材自Threads)

案情驚天逆轉 新婚夫假結婚詐保？

據「鏡週刊」報導，井女今年5月因經濟壓力，透過網路應徵兼職工作，成為李姓男子公司的助理，月薪5萬元。任職不久，29歲李姓老闆便提出結婚要求，甚至承諾生兒子給400萬元、生女兒給500萬元。

井女在經濟誘因與李男的甜言蜜語下答應求婚，兩人7月登記結婚，但不僅沒有舉辦任何公開婚宴，多數親友對此一無所知。

李男之後聲稱自己曾幫詐騙集團洗錢，擔心井女洩漏底細，要求她簽下4張總額1475萬元的本票作為擔保，又以「保障小孩」為由，替井女購買傷害險、意外險，且全額付清，受益人都寫李男名字。

井女原本以為丈夫有心，沒想到保險生效後不久，李男竟詢問她「要不要斷一隻手或腳？可以領高額理賠金喔！」再問「會考慮嗎？」讓井女非常害怕。

9月21日高鐵落軌驚魂後，井女更加懷疑丈夫企圖謀財害命。隔天，她透過朋友介紹，與「鏡週刊」記者進行約8分鐘的求助電話，哭訴丈夫逼簽本票、要求斷手腳詐保等經過，並表示：「我覺得自己可能活不到今年年底了。」

記者當時建議她立即報警、尋求家人協助，並盡快辦理離婚，將保險受益人改為母親，但井女僅回應「我再想想」，未料不到一個月後便在日本遇害。

👉井女已有預感夫動殺機「恐活不過年底」

台日聯手緝兇：丈夫被羈押 還有哪些關鍵待查？

台南地檢署10月22日接獲刑事局國際刑警科報請指揮，隨即分案偵辦。

24日晚間，檢警拘提剛從日本處理井女後事返台的李男，並於24、25日搜索住處等7處，拘提、傳喚李男及證人共7人到案。

檢方初步認定，李男涉嫌與井女虛偽結婚、鼓吹她單獨赴日旅遊，並替她投保高額保險，其中旅平險保單最大筆有2筆，分別為1000萬、2000萬，涉及使公務員登載不實、共同殺人及詐欺取財未遂等罪嫌。

檢方認為李男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證之虞，25日聲請羈押禁見，26日獲法院裁准。

鏡週刊報導，井雲容與李男結婚後密集出國，前2次到日、韓，李有陪同；井女第3次於9月21日準備赴日，結果因落軌未成行；之後李又表示，已安排好10月17日讓井女再到日本獨旅，她腰部受傷，原本不想去，卻怕李不高興，只好勉強答應。

另專案小組掌握李男曾與楊閔涵接觸紀錄，有媒體指兩人曾交往，但李男是否與楊女共同策畫命案、詳細犯意聯絡與行為分工待查。

而李男的犯罪紀錄也遭起底。據報導，李男曾提供銀行帳戶、提款卡及密碼供詐騙集團使用，其中涉及以「作法事解決感情糾紛」為名詐財。台中地院2025年11月依幫助一般洗錢罪，認定累犯，判處有期徒刑3個月、併科罰金3萬元。

警方另查出，李男無業，經常在網路宣稱自己是小開，虛設公司或應徵助理，搭訕手頭拮据的女性，並曾犯下妨害性自主、詐欺、傷害、侵占等多項刑案，犯罪手法皆與網路搭訕受害者有密切關係，堪稱是網路男蟲。

隨著李姓丈夫在台灣遭羈押，案情已從單純的日本飯店命案，轉向可能涉及婚姻、保險與跨國共謀的刑事案件。

目前仍有數項關鍵疑點，包括李男與楊女關係、有無事前聯繫或分工；楊女為何抵日當天疑似購刀；死者為何沒有抵抗痕跡；以及李男投保的實際金額、受益人與理賠安排。日本警方接下來是否以殺人罪嫌再逮捕楊女，以及台日雙方如何合作調查，將是案件的下一個關鍵。

👉河口湖命案新進展 疑丈夫為詐保共同殺人 檢方聲押禁見獲准

24日晚間，檢警拘提剛從日本處理井女後事返台的李男。(圖／檢方提供)
24日晚間，檢警拘提剛從日本處理井女後事返台的李男。(圖／檢方提供)

精華 FAQ

  • 一開始外界以為是旅行團成員間的衝突殺人案，因為同團的楊姓女子在現場、身上有血跡且持有刀具，案件表面看起來像是同行者互相傷害。

  • 檢方查出李姓丈夫疑與死者虛偽結婚，還鼓吹她獨自赴日並替她投保高額保險，受益人也寫自己名字，因此懷疑他與殺人、詐領保險金有關。

  • 楊女被查出疑在抵日當天購買約12公分菜刀，並在案發飯店房內被發現持刀與血跡，目前先因違反日本《銃刀法》遭逮，後續是否升格為殺人嫌疑待查。

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