「順手做就好」每周一天固定做好4件事 輕鬆讓家乾淨整齊

掃地機器人能自動清潔地板，為日常家事省下不少時間，但集塵盒卻容易因為使用方便而被忽略，直到垃圾累積太多才想起來清理。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

AI摘要 文章摘要整理： 日本家事達人分享每周一固定做4件清潔工作，從廁所、地板到吸塵器集塵盒與玄關，透過日常化管理讓家裡更整潔，也更省時省力。

想讓家裡維持整潔，不一定得每天花大量時間打掃，關鍵在於把清潔工作融入日常生活，養成固定習慣。日本媒體「ESSE」報導，擁有一級清潔師資格、著有家事管理相關書籍的兩子媽媽「pyokopyokop」，分享自己每周一固定進行的4項清潔工作，包括廁所清潔、地板除塵與擦拭、清空吸塵器集塵盒，以及擦拭玄關。透過將家事安排在固定時段，不僅能減少污垢累積，也能避免一次打掃太久，讓接下來一周的居家生活更加輕鬆。

一、星期一早上加強清潔廁所 平日簡單擦拭就能減少污垢

每天早上起床使用廁所時，順手擦拭容易弄髒的地方，是「pyokopyokop」平日的清潔習慣。到了星期一，她會進一步擦拭地板、清潔免治馬桶的噴嘴，徹底清除一周累積的髒污。由於平常每天都會簡單清潔，因此不容易形成頑固污垢，加強打掃也不需要花太多時間。

她表示，過去沒有養成固定清潔習慣時，總要等到廁所明顯變髒才開始打掃，不但過程令人厭煩，也得花更多時間。後來改成每天簡單擦拭、每周固定加強清潔，廁所便能長時間維持乾淨。

二、用清潔拖把除塵、濕擦地板 連家具縫隙也不放過

完成廁所清潔後，她會啟動掃地機器人，先清除地板上的灰塵與垃圾，等機器完成清掃，再使用裝有濕拖布的平板拖把擦拭地板，讓地面更加清爽。

此外，她也會使用除塵拖把清理冰箱旁的狹窄縫隙、吊燈上方等容易被忽略的地方，這些位置平時不容易注意，卻容易累積灰塵。不過，她也不會強迫自己一次完成所有工作，如果時間不夠，就把剩下的除塵工作延到隔天處理，避免為了打掃而打亂工作安排。

三、固定星期一清空吸塵器集塵盒 避免垃圾堆積忘了倒

掃地機器人能自動清潔地板，為日常家事省下不少時間，但集塵盒卻容易因為使用方便而被忽略，直到垃圾累積太多才想起來清理。為了避免這種情況，她將清空集塵盒納入星期一的固定清潔流程。

每當掃地機器人完成清掃、返回充電座後，她就會順手倒掉集塵盒內的垃圾。此外，家中使用的手持式吸塵器，也會在星期一一併清空，確保兩種清潔工具都能維持良好狀態。透過每周固定處理一次，不必等到發現垃圾堆滿才匆忙清理，也能減少遺忘的機會。

四、擦拭玄關門與信箱 清潔之餘也留意居家安全

每天送孩子出門上學時，她會順手擦拭門口、信箱和對講機等經常被家人或外人觸碰的地方，維持入口區域的整潔。門口玄關是訪客進門時容易注意到的空間，保持乾淨不僅能讓人留下良好印象，也有助於減少灰塵與污漬累積。

除了清潔，她也會趁機觀察門口是否出現異常狀況，例如竊賊可能留下的記號，藉此多留意居家安全。擦拭時，她會使用舊T恤、毛巾等剪裁製成的抹布，用完直接丟棄，不必再清洗抹布，讓清潔工作更省事。

「pyokopyokop」建議，家事可以依照頻率分成每天、每周和每月執行的項目。只要把容易忽略、又經常需要清理的地方安排進固定流程，就能減少污垢堆積，也不必等到家裡變得凌亂時，才花大把時間整理。