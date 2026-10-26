跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

生肖屬虎的人，個性豪爽、為人坦率，做生意講究光明磊落，從不靠耍手段占別人便宜。朋友遇到困難時，他們也願意慷慨相助，不會因為利益而斤斤計較。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto ）

對於從事業務開發或自行創業的人來說，誠實是最重要的資本，人脈則是拓展事業的利器。與人合作時願意信守承諾、待人真誠，不只累積好口碑，也能在關鍵時刻獲得他人相助。新浪網命理專欄「運勢女王」文章解析，生肖羊、虎、馬、狗，憑著善良厚道、豪爽仗義、熱情守信與忠誠可靠的特質，容易在長年經營中建立深厚人脈。當運勢走旺，過去累積的信任與人情有望轉化為合作機會，帶動訂單成長、拓展財源，讓事業與財富迎來新的突破。

生肖羊

生肖屬羊的人，性情寬厚、心地善良，做生意總會替合作夥伴和顧客著想，遇到別人有難處，也總是盡力伸出援手。早年打拚事業時，他們待人坦誠，不刻意抬高價格，也不會偷工減料，即使少賺一些，也不願讓別人吃虧。長久累積的好口碑，讓他們在各地商圈建立起穩固的人脈。

生肖羊近期運勢看好，過去累積的人情與信任逐漸轉化為實際助力，南方客戶帶來新的市場機會，北方老友則協助牽線、引進貨源，讓事業版圖持續擴大，訂單與收入穩步成長，財務狀況更加寬裕。

生肖虎

生肖屬虎的人，個性豪爽、為人坦率，做生意講究光明磊落，從不靠耍手段占別人便宜。朋友遇到困難時，他們也願意慷慨相助，不會因為利益而斤斤計較。早年四處打拚，憑著仗義直爽的個性，結識了來自各地的朋友，即使相隔千里，彼此仍維持深厚情誼。

生肖虎近期運勢逐漸走旺，過去結下的善緣陸續發揮作用，各地好友紛紛伸出援手，有人帶來跨區域的合作機會，有人協助打通運輸與供應鏈，讓原本棘手的問題迎刃而解。隨著事業逐步拓展，訂單與正財收入有望同步增加，財源更加穩定。

生肖馬

生肖屬馬的人，天性熱情、待人真誠，做生意最重視承諾，只要答應別人的事，即使必須多花成本，也會盡力做到。早年為了打拚事業四處奔波，走到哪裡都樂於助人，不僅累積了不少人脈，也結交了許多能夠互相信任的朋友。

生肖馬近期運勢看漲，過去建立的交情逐漸帶來回報，各地舊識主動聯繫，讓事業發展更上一層樓。原本需要獨自摸索的業務，在眾人協助下逐漸打開局面，收入來源也更加多元，財運隨著事業發展持續升溫，生活開銷不再那麼令人煩心。

生肖狗

生肖屬狗的人，為人忠厚、做事可靠，始終把誠信視為經營事業的重要原則，即使面對利益誘惑，也不願辜負合作夥伴的信任。多年來在商場上努力打拚，他們靠著踏實的作風與善良的本性，逐步累積遍布各地的人脈，也因此贏得不少人的肯定。

生肖狗近期運勢轉旺，過去建立的良好關係成為事業發展的助力，各地朋友主動提供協助，有人引薦優質供應商，有人幫忙拓展不同地區的銷售通路，讓經營上的難題逐一獲得解決。隨著合作機會增加，訂單有望接連上門，營收與獲利也可望逐步提升，財務基礎更加穩固，日子愈過愈踏實。