秋冬暖胃料理再加一 鮪魚泡菜湯20分鐘上桌 酸辣濃郁配白飯超滿足

網友近日分享「鮪魚泡菜湯」作法，大讚韓式湯飯非常適合秋冬，更笑稱應該把這道料理列入「冬季暖氣系統」。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Cynthia Ortega Espinosa ）

AI摘要 文章摘要整理： 小紅書美食部落客分享鮪魚泡菜湯作法，利用罐頭鮪魚、泡菜與豆腐，20分鐘就能煮出酸辣濃郁又下飯的冬季暖身料理。

氣溫下降時，一碗熱騰騰的湯飯總能迅速暖身。一名小紅書 美食部落客「梨子廚房」近日分享「鮪魚泡菜湯」作法，大讚韓式湯飯非常適合冬天，更笑稱應該把這道料理列入「冬季暖氣系統」。整份餐點製作時間約20分鐘，做法簡單又有飽足感，也讓海外留學生直呼相當實用。

「梨子廚房」表示，鮪魚罐頭與泡菜看似是不尋常的組合，實際煮成湯後卻意外合拍。泡菜帶來濃郁酸辣味，鮪魚則補上鮮香，整體湯頭濃厚卻不油膩，再搭配吸滿湯汁的嫩豆腐和熱白飯，一碗吃完便能驅散寒意。

準備食材包括鮪魚罐頭、泡菜、豆腐、洋蔥、大蔥、辣椒、韓式辣椒粉及蒜末。辣椒先切段，無法接受太辣口味者可以省略；豆腐切成較大的塊狀，避免燉煮時過度破碎；洋蔥切碎，大蔥也切好備用。泡菜最好挑選發酵時間較長、酸味比較明顯的產品，炒煮後香氣會更加突出。

鮪魚罐頭則建議使用油浸款式。料理時不必另外倒入大量食用油，可以直接將罐頭內的油倒入鍋中，接著放入洋蔥、大蔥與辣椒炒香。等洋蔥稍微變軟後，加入韓式辣椒粉炒出紅油，再放入鮪魚略微翻炒。

隨後加入泡菜並延長拌炒時間，讓發酵泡菜的酸香充分釋放，再倒入適量熱水。喜歡濃郁湯頭的人可減少水量，接著加入蒜末及個人偏好的調味料，最後放入豆腐煮數分鐘，讓豆腐充分吸收泡菜與鮪魚的湯汁，即可盛盤享用。

「梨子廚房」形容，入口最先感受到泡菜強烈的酸辣滋味，接著才浮現鮪魚的鮮香，兩種風味層層堆疊。豆腐口感柔嫩，外層裹滿紅色湯汁，搭配一口熱米飯尤其滿足，也成為她近期煮過最好吃的一次泡菜湯。

貼文曝光後，有旅居英國的網友直呼，這道料理對海外留學生十分重要，「梨子廚房」也再次提醒「一定要買酸一點的泡菜」。另有網友因家中沒有韓式辣椒粉，改用辣椒醬、生抽、蠔油及番茄醬調味，完成後同樣認為味道不錯。