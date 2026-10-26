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搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變

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搭飛機時該選靠窗還是走道，每個旅客都有不同偏好。示意圖。（取材自pexels.c...
搭飛機時該選靠窗還是走道，每個旅客都有不同偏好。示意圖。（取材自pexels.com@Clément Proust ）

AI摘要

文章摘要整理：

一名常出差的網友分享，自己從年輕時愛坐靠窗、享受風景，轉為中年後偏好走道座，認為少打擾他人、起身更方便才是真成熟。

搭飛機時該選靠窗還是走道，每個旅客都有不同偏好。一名經常搭機出差的小紅書網友「外企大叔在路上」表示，年輕時總是閉眼選靠窗，享受雲海、山河與不受打擾的安靜空間；隨著年齡增長，如今卻把走道座列為首選，笑稱這不是單純頻尿，而是中年人不再為難自己的成熟表現，貼文吸引近千則留言。

「外企大叔在路上」表示，過去坐在窗邊、戴上耳機，便能擁有一方與世隔絕的小天地，不必與其他乘客互動，也能沿途欣賞風景。當時他認為，靠窗座象徵成年人獨有的浪漫與體面，幾個小時不喝水、不起身也不是問題。

不過，長年出差後，他逐漸養成多喝水、適時走動的習慣，搭乘長途航班時，也經常需要接水、伸展或上洗手間。若坐在窗邊，每次離座都要請同排乘客起身，還得彎腰側身、不斷道歉，頻繁打擾別人的尷尬感，反而讓整趟旅程難以放鬆。

改選走道後，他可以按照需求自由起身，不必觀察鄰座是否睡著，也不用因為怕麻煩別人而勉強忍耐。腿部活動空間相對靈活，進出也更方便。「外企大叔在路上」認為，飛機終究是移動工具，不是專為拍照設計的觀景台，比起維持表面浪漫，讓身體舒服、行動自在更重要。

留言區不少出差族支持走道座，有人無論短程、長程或搭乘何種艙等，都以方便進出為優先；也有人提出「3小時內靠窗、3小時以上走道」或「超過4小時就選走道，必要時考慮升艙」的折衷方式。另有乘客偏愛中間座位區兩側的走道位，認為不受機身弧度影響，也可能減少替其他乘客讓位的次數。

不過，靠窗派同樣有充分理由。部分網友認為，經濟艙過夜航班更應選靠窗，身體至少有一側能倚靠，睡覺時也不會被鄰座進出打斷。有人長途靠窗、短途選走道，也有人在意人生難得看到的空中景觀，認為不能因為上洗手間焦慮而錯過窗外風景。

還有夫妻會分別選擇靠窗和走道，賭中間座位無人預訂；也有人偏愛第一排、最後一排或緊急出口附近，希望兼顧空間與安靜，但部分座位可能涉及額外收費、椅背調整限制或協助緊急疏散的責任。

精華 FAQ

  • 文章聚焦於靠窗與走道座的偏好差異，主角從年輕時喜歡靠窗欣賞風景，轉為中年後偏愛走道，強調便利起身與減少打擾他人。

  • 因為長年出差後他更常需要喝水、走動與上洗手間，坐靠窗每次都要請鄰座讓位，容易尷尬又影響放鬆；走道座則進出自由，也更符合身體需求。

  • 不少出差族支持走道座，也有人依航程長短決定座位，例如3小時內靠窗、3小時以上走道；靠窗派則認為過夜航班較好睡，還能欣賞難得的空中景色。

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